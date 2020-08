Najboljše prehitevanje vseh časov? Velja si ga ogledati. #video

Nelson Piquet je bil trikratni svetovni prvak formule ena (1981, 1983 inm 1987). Foto: Reuters Kar 200 tisoč obiskovalcev se je 10. avgusta 1986 nagnetlo po hribih okrog takrat nove dirkaške steze Hungaroring pri Budimpešti. Avtomobilski šport, ki je onkraj železne zavese prinašal moderno zahodnoevropsko avtomobilsko tehniko, je bil v Vzhodni Evropi - le spomnite se slovenskega relija Saturnus - izjemno priljubljen. In navijači so pred 35 leti pri Budimpešti imeli kaj videti. Uživali so predvsem v dvoboju za zmago med Nelsonom Piquetem (Williams-Honda) in Ayrtonom Senno (Lotus-Renault).

Senna je osvojil najboljši štartni položaj, med dirko pa ga je Piquet uspel prehiteti z enim najbolj drznih manevrov v zgodovini formule ena. Ob koncu štartno-ciljne ravnine, kjer se steza rahlo spušča proti prvemu ostremu desnemu ovinku, je zaviral zelo pozno, drsel skozi ovinek in uspel Senno prehiteti po zunanji strani. Na koncu je Piquet ugnal Senno za 16 sekund, vsi ostali dirkači pa so zaostali za krog in več.

Vstopnica je stala petino povprečne mesečne plače

Večina med 200 tisoč obiskovalci dirke je morala za vstopnico dolgo varčevati.

“Povprečna madžarska plača znaša 75 funtov, vstopnica za dirko je stala 13 funtov,” je takrat poročal britanski Autosport, kjer so bili navdušeni nad zanimanjem ljudi in tudi nad njihovo vljudnostjo do dirkaških idolov. Dirko so po televiziji neposredno prenašali na Češkoslovaškem, v Bolgariji, na Poljskem, celo v Sovjetski zvezi in tudi pri nas, v takratni Jugoslaviji.

Danes pet let od tragične nesreče Camleka



Camlek je odpeljal osem dirk za SP v razredu Superbike.



Camlek je bil večkratni slovenski državni prvak v motociklizmu in v prvenstvu Alpe-Adria. Osemkrat se je udeležil tudi dirk svetovnega prvenstva v razredu superbike, zadnjič leta 2006. Z motorji je dirkal vse od leta 1980 in veljal za enega najbolj priljubljenih in spoštovanih slovenskih motociklističnih dirkačev. Na dirkah formule ena se na Hungaroringu niso pripetile usodne nesreče, zato pa je svoje življenje na tej stezi pred petimi leti (9. avgust 2015) izgubil odlični slovenski motorist Berto Camlek. Takoj po štartu dirke Alpe-Adria je v prvem ovinku z yamaho R1 padel in obležal na asfaltu, nato pa ga je povozil eden izmed tekmovalcev. Reševalci so takoj prispeli do Velenjčana, a mu žal niso mogli več pomagati.Camlek je bil večkratni slovenski državni prvak v motociklizmu in v prvenstvu Alpe-Adria. Osemkrat se je udeležil tudi dirk svetovnega prvenstva v razredu superbike, zadnjič leta 2006. Z motorji je dirkal vse od leta 1980 in veljal za enega najbolj priljubljenih in spoštovanih slovenskih motociklističnih dirkačev.

Dirke formule ena na Hungaroringu so bile vselej izjemno dobro obiskane. Foto: Hungaroring

Hungaroring so gradili le osem mesecev

Dirkališče Hungaroring so začeli graditi šele osem mesecev pred sijajnim prehitevanjem Piqueta. Bernie Ecclestone si je želel dirke v takratni Sovjetski zvezi, a so mu nato svetovali Madžarsko. Sprva so nameravali izpeljati dirko po mestnih ulicah budimpeštanskega parka Nepliget, a madžarska vlada se je nato odločila za gradnjo nove steze - tik ob novi avtocesti blizu prestolnice. Že marca, leta 1986, jim je na Hungaroringu uspelo izpeljati prvo dirko.

Od leta 1986 so dirkališče dvakrat obnovili. Prvič leta 1989 in nato še leta 2003. Originalna steza je bila v času Piqueta in Senne dolga še 4.014 metrov, zadnjih 17 let je dolžina kroga le še 3.975 metrov. V tem času so podaljšali štartno-ciljno ravnino, spremenili so nekatere ovinke in podobno. Letošnji kvalifikacijski čas Lewisa Hamiltona (Mercedes-Benz) je bil 16 sekund hitrejši od najboljšega dosežka Senne v kvalifikacijah leta 1986.