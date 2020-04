Med ovinki iskal odgovor na vprašanje, ki deli voznike #foto

Zgodba o avtomobilih, ki morda kmalu izginejo s cest, povezavi glasnih športnih avtomobilov z Netflixovo serijo o jedrski katastrofi v Černobilu, in izzivov avtomobilskih inženirjev, da čustveno komponento zmogljivih vozil prilagodijo novemu nezavidljivemu obdobju. Je elektrifikacija športnih avtomobilov nujno slaba in kako je enemu avtomobilskemu proizvajalcu uspelo obiti na videz nemogoče?

Prva, druga, tretja prestava. Pospeševanje, dvig vrtljajev motorja v območje, kjer se delovanje batov spremeni v pravo harmonijo. Tako za avtomobilske sladokusce in še posebej tistega, ki takrat z obema rokama drži volan. Popuščanje plina, rezek zvok iz izpušne cevi in s pomočjo neposrednega volana natančno umerjanje vstopa v naslednji ovinek.

Športni avtomobili niso več špartanski kot nekoč

Uh, kaj bi dal, da bi v Sloveniji vendarle imeli pravo avtomobilsko dirkališče. Da bi lahko izkoristil zadnji centimeter asfalta, pognal avtomobil proti skrajni točki oprijema, začutil nadzorovano popuščanje gum in se ob taki vožnji tudi marsičesa naučil.

Vozil sem novega renault megana RS trophy, enega najbolj brezkompromisnih 'velikoserijskih' športnih avtomobilov. Res je, današnji športni avtomobili niso več tako špartanski kot nekoč. Po modnih zapovedih morajo biti dvoživke, ki znajo med tednom krotko opraviti vlogo prevoza v službo in dostaviti otroke v šolo, ob koncu tedna pa znajo na ovinkih sprožiti čustva, izostriti vse čute, osredotočenost in preznojiti čelo voznika.

Dodatek Trophy serijsko prinaša 19-palčna platišča, volanski obroč s prevleko iz alkantare, bi-metal zavorne kolute, športno podvozje Cup, zaporo diferenciala, rdeče zavorne čeljusti in izpušni sistem R.S. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost modernih športnikov so manj špartanske kot nekoč. Bolj so prilagojene vsakodnevni uporabi, kar velja tudi za celoten avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Odlični za gradnjo prepoznavnosti in tradicije znamke

Taki športni avtomobili se prodajajo v dokaj majhnih številkah. Bolj so namenjeni gradnji imidža znamke, poudarjajo njeno tradicijo. V primeru Renaulta, ki je v formuli ena – z bolidi, ki niso imeli nič skupnega s cestnimi avtomobili – sicer osvojil 23 naslovov svetovnega prvaka (12 med konstruktorji), toda povezava njihovih dirkalnikov in cestnih avtomobilov je nekaj povsem drugega. Saj veste že doma s Kuzmičevo 'petko' skupine B, na svetovni sceni pa v rokah virtuoza Jeana Ragnottija.

Megane RS: v različici Trophy precej bolj prepriča

Megane RS je eden takih avtomobilov. Danes zna marsikaj, je udoben, povezljiv, digitalno napreden in ima veliko moči. Pa štirikolesno krmiljenje za še boljši občutek med ovinki ter večjo okretnost v mestu. Različica Trophy mu doda ravno tisto ostrino, ki smo jo pogrešali pri klasičnem meganu RS. Ročni menjalnik je bil pri predhodniku resda bolj uživaški, toda celoten komplet avtomobila je danes kajpak mnogo boljši.

Tegale megana sem sicer prvič vozil naokrog in tudi po slavni dirkaški stezi Jerez v Španiji. Odlično se je ulil z asfaltom steze in bilo mi je jasno, da je tak avtomobil izdelan prav za tako okolje.

Foto: Gregor Pavšič

Šeststopenjski ročni menjalnik je zelo dober, a v predhodniku je bil še boljši. Foto: Gregor Pavšič

Težko se bo izognil hibridni nadgradnji

Po koncu vožnje je v boksih eden izmed inženirjev Renault Sporta, medtem ko so še brbotali razgreti zavorni koluti, razmišljal o prihodnosti takega megana. Renault je imel clia RS, pa ga zdaj nima več. Tudi megane RS v povsem bencinski obliki ne bo dobil enakega naslednika. Brez delne hibridizacije pogona pač ne bo šlo, so bile besede inženirja. Kako to doseči, kakšni bodo kompromisi, ob teh vprašanjih je le skomignil z rameni.

Medtem smo pred dnevi poročali sicer še neuradna namigovanja, da Renault z meganom dolgoročno sploh ne bo vztrajal. Da prodaja pada, da je zaslužka premalo in da bo morda v prihodnje moral dati prednost novim, najverjetneje povsem električno gnanim modelom. Bi lahko tudi ti klasični športni avtomobili v prihodnje dobili vsaj hibridne, če ne že povsem električnih naslednikov? Nekaj podobnega načrtuje Peugeot z modelom 208 GTi.

Je pomembnejši zvok avtomobila ali njegove vozne lastnosti?

Zvok je kajpak pomembna komponenta takega vozila in električni motor ga ne proizvaja. Je pomembnejši zvok ali boljše vozne lastnosti?

Torej popolnoma hipna odzivnost stopalke za plin, odlični pospeški, regeneracija zavorne energije in podobno. Štirje elektromotorji, ki poganjajo vsak svoje kolo, lahko teoretično zagotavljajo optimalno razporejanja navora glede na razmere na cesti.

Vse te prednosti v enačbi sicer ruši dodatna masa za baterije, zaradi katere so za zdaj pri Porscheju obupali nad hibridno različico svojega kultnega modela 911. Bistvo športnih avtomobilov je bilo vedno predvsem v nizki masi in posledični okretnosti. S tem so mnogi uspeli nadoknaditi tudi primanjkljaj moči motorja.

Osnovni megane R.S. stane od 30.290 evrov naprej, različica Trophy je 4.300 evrov dražja. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kaj ima s športnimi avtomobili skupnega serija o katastrofi v Černobilu …

In zdaj k lani izjemno uspešni Netflixovi seriji o jedrski katastrofi v Černobilu. Eden od pomembnih dejavnikov je bila tudi glasbena podlaga. Ta je bila blaga, ne zares udarna, pompozna. Zvoki so preprosto le dopolnjevali tisto na sliki. Režiser Johan Renck je pojasnjeval, da z glasbo ni želel ustvarit presežne drame, da glasba ni smela na silo poudarjati zgodbe na ekranu. In ko sem poslušal ta podkast, sem se spomnil ravno na današnje športne avtomobile.

Ali torej avtomobil, čigar glavno poslanstvo je uživanje med ovinki, zares potrebuje zvok motorja kot umetno kuliso za doživetje njegovega pogona?

Mnogi moderni športniki le še z umetno zvočno kuliso

Nekoč so bili zvoki motorjev bolj izraziti. Osemvaljniki so poezija za ušesa vsakega navdušenca, manjši motorji pa te kulise danes že skoraj ne dajejo več. Lani smo na primer podrobneje spoznavali novega BMW Z4 in toyoto supro. Oba izrazita športnika, supra celo z Akrapovičevim izpuhom. Toda za volanom je bilo motor komaj še slišati. Bolj izrazit je celo zvok v meganu RS ali pa v enem glavnih tekmecev, hyundaiju i30 N.

Takrat sem pomislil, da se delno umetno generiranemu zvoku in rahlemu pokanju iz izpušne cevi, ko spustim stopalko za plin, vsaj sam odpovem na račun morebitnih boljših voznih lastnosti zaradi dodatka električnega motorja (pri hibridu). In to v primeru, ko bi tak dodatek res nadgradil vozno izkušnjo. Ta mi je torej pomembnejša od zgolj povprečnega 'športnega' zvoka.

Foto: Toyota Izjeme pa obstajajo in pot v prihodnost je pokazala Toyota

Izven premijskega razreda športni avtomobili torej živijo na tanki nitki preživetja. V času zaostrenih okoljevarstvenih zahtev Evropske unije vsak tak prodani avtomobil poveča povprečni izpust proizvajalca.

Obstaja pa vendarle tudi druga pot. Toyota se je v globalni avtomobilski industriji izkazala s hrabro potezo popolni predaji hibridni pogonski tehnologiji. Bili so njen pionir, predvsem pa so jo potisnili v skoraj vse modele in podpirali njeno prodajo. Delež hibridnega pogona pa so povečali celo na tak delež, da so si lani lahko privoščili razvoj novega brezkompromisnega športnega avtomobila. Yaris GR z močnim turbo trivaljnikom in štirikolesnim pogonom vzbuja morda še več domišljije kot BMW-jevska supra.

To je dokaz, da lahko tudi moderna avtomobilska industrija še proizvede take avtomobile in da kompromisi vselej niso nujni. Ključna je predvsem zaveza k velikoserijskemu razvoju alternativnih elektrificiranih pogonov v klasičnih avtomobilih, ki nato proizvajalcem da proste roke tudi za razvoj novih ikon.