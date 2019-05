Izredne razmere? Tako z njimi opravijo Slovenci #foto

Akademijo so uradno odprli v začetku marca in jo opremili z najnovejšimi tehnologijami in pripomočki. Foto: Fraport

Poleg simulacij požarov imajo tudi poligon, kjer se učijo, kako odstraniti poškodovano letalo v oteženih pogojih. Foto: Fraport Načrt, izobraževanje in piljenje znanja

Še preden smo vstopili v skrbno varovano območje Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, nas je pozdravil Thomas Uihlein, direktor Fraportove letalske akademije. Vadbeni center na Brniku se razprostira na 13 tisoč kvadratnih metrih in predstavlja prvo večjo naložbo Fraporta v osrednje slovensko mednarodno letališče. Če bo projekt napredoval brez težav, bodo poleti začeli gradnjo novega potniškega terminala, a to je zgodba za drugič.

''Vse se začne s pripravo načrta za izredne razmere. Ta načrt opisuje vloge, postopke in odgovornosti v primeru … Ta ''v primeru'' razdelimo na več različnih kategorij. Prvo je treba vse povezati z gasilsko brigado (v primeru nesreč ter požarov na letalih in v zgradbah), sledi povezovanje s policijo (v primeru ugrabitve, grožnje z bombo). V naslednji kategoriji je povezovanje s področji, kjer je treba poskrbeti za zdravje ljudi (potniki z ebolo ali drugimi boleznimi), sledi še povezovanje z veterinarji. Vse to je združeno v načrtu za izredne razmere na najvišji ravni. To je organizirano za službe znotraj letališča. V načrt moramo uvrstiti še druge zunanje elemente, saj je na letališču v Ljubljani tudi vojaška baza, svoj del ima tudi policija. Vse to moramo upoštevati pri izdelavi načrta, '' je dejal Uihlein.

Pri akademiji imajo dve železni maketi - ozkotrupno kopijo airbusa A320 in kopijo helikopterja bell 412. Foto: Fraport

Foto: Fraport Ultimativni vadbeni center, kjer ni nič prepuščeno naključju

Popolnoma nova akademija je svoja vrata uradno odprla na začetku marca in se razprostira na 13 tisoč kvadratnih metrih. Pred zgradbo, kjer so učilnice, nadzorni center, garaža, simulator in nekaj pisarn, sta postavljena dva modela, kjer lahko poustvarijo več kot dvajset različnih okoliščin v primeru nesreče. Na eni strani je železna kopija ozkotrupnega letala airbus A320, kjer lahko z računalniško vodenimi simulatorji ognja nudijo popolnoma realistične pogoje reševanja. Vgrajen je tudi simulator dima, zato lahko poustvarijo ničelno vidljivost in gasilce pripravijo na vse možne scenarije.

Na drugi strani je kopija helikopterja bell 412. S štirimi gorilniki in simulacijami ognja tudi tukaj poustvarijo realne pogoje in reševalne službe pripravijo na različne ravni reševanja.

Na modelih v dejanski velikosti lahko gasilci pridobijo vsa potrebna znanja za gašenje požarov v notranjosti in zunanjosti letala ter helikopterja. Za izvleko letala v primeru zdrsa s steze se bodo usposabljali na pravem letalu, ki je prav tako na voljo v okviru novega centra. Na voljo je tudi površina, kjer lahko poustvarijo razlitje goriva ter pravilno gašenje in postopanje v takšnih primerih. Tovrstnih usposabljanj s področja zaščite in reševanja potrebujejo ne samo gasilci, temveč tudi predstavniki drugih podobnih poklicev.

Nov gasilni orjak in napredni simulator

Foto: Fraport Zlasti so pri podjetju Fraport Slovenija ponosni na najnovejši pridobitvi – na orjaški gasilni rosenbauer panther in nič kaj manjši realni simulator. 1,2 milijona vrednega pantherja poganja volvov D16-motor s 515 kilovati. Doseže najvišjo hitrost 120 kilometrov na uro. Za pospešek od 0 do 80 kilometrov na uro potrebuje 28 sekund. Vgrajen ima rezervoar s kapaciteto 14.000 litrov, dva vodna topova in črpalko s pretokom 9.000 litrov na minuto.

Drugi dragulj leži v najvišjem prostoru. Gre za realistični simulator, kjer voznik sedi v kabini gasilnega pantherja in ga obkroža 210-stopinjski projekcijski zaslon. V njem s popolnoma identičnimi kontrolami, ročicami in stikali, kot smo jih lahko videli v parkiranem gasilnem orjaku, gasilci pilijo svoje znanje. Tako se učijo na varen način, pri tem pa ne onesnažujejo okolja in porabljajo vode. Celoten proces učenja je podprt z zvočnimi učinki in se ves čas snema. Tako lahko skupaj z inštruktorji kasneje v ''pametnih'' učilnicah preučijo vse poteze in nadgrajujejo znanje.

Edini takšen simulator v Evropi in šele tretji na svetu. V njem se učijo novih tehnik učenja in preverjajo znanje na varen in ekološki način. Foto: Fraport