Scenarij iz Rusije? Slovenski gasilci ne bi dopustili presenečenja. #foto

Po nedavni nesreči letala, ki je, obdano z ognjenimi zublji, zasilno pristalo na moskovskem letališču, smo na našem največjem letališču na Brniku, preverili kako so pripravljeni na podoben scenarij. Ker nesreča nikoli ne počiva, je gasilna enota v odlični pripravljenosti, s širjenjem postaje in povečanjem števila gasilcev pa lastnik letališča Fraport Ljubljana še poudarja vidik varnosti.

Eden izmed dveh pantherjev, ki ga imajo v uporabi pri reševalno gasilni enoti na ljubljanskem letališču. Drugi je precej starejši, zzato bo leta 2021 odšel v pokoj in ga bo zamenjal povsem novi gasilni orjak. Foto: Fraport Dobrodošlo širjenje gasilne postaje

Gasilna enota na letališču Jože Pučnik Ljubljana trenutno šteje že 59 članov, ki ima v uporabi dva gasilna tovornjaka rosenbauer, manjši gasilni tovornjak in dodatnega, povsem novega pantherja, ki ga prvotno uporabljajo za izobraževanje na letalski akademiji. Kot je pojasnil Milan Dubravac, poveljnik gasilskoreševalne službe na letališču, so ravno v procesu širjenja gasilske postaje. ''Pridobili smo dodatne prostore. Na zadnjem delu bomo dodali fitnes. Garderoba za umazane zaščitne obleke je bila sedaj v garaži, zdaj bo zadaj. Zdaj imamo le eno stranišče in prho, ker se je enota povečala, je bilo to nujno, zato bomo povečali tudi to.''

Stroga pravila so le del službe

Zahteve in pravila v letalskem prometu so zelo jasne in natančno določene. Zaradi strogih pravil je treba biti zelo dosleden, saj se kakršnokoli neupoštevanje pravil konča z odvzemom licence. A to je še najmanjša težava. Ko so v igri človeška življenja, mora gasilnoreševalna služba delovati kot dobro naoljen stroj, kjer šteje vsaka sekunda. Prostora za napake ni. ''Komentarje o moskovski gasilski službi sem zdaj že prebral. Pravijo, da so oni storili vse znotraj teh pravil in da jim niso sporočili, da ima avion težave pri prestavljanju. Če je to res, je težava nastala zunaj gasilnega doma.''

Osemkrat v pripravljenosti

V primeru težav poznamo tri stopnje alarmov. Prvi je tako imenovani ''standby'' - to pomeni, da se letalo zaradi manjših tehničnih težav vrača. Gre za manjše napake, ki ne bi smele imeti posledic pri vračanju in pristajanju. ''Lansko leto smo imeli na našem letališču osem takšnih alarmov. Če se prižge kakšna lučka, ki ne bi smela goreti, in je manj kot tretjino poleta letalo v zraku, se pilot odloči in vrne na osnovno letališče.''

Čeprav gre za načeloma manjšo tehnično okvaro in se ne pričakuje težav pri pristanku, se morajo gasilci pripraviti. To pomeni, da se 14 gasilcev, ki so v pripravljenosti v izmeni, pripravi na pristanek letala. Prižgejo gasilne avtomobile, se opremijo in čakajo v gasilnih kamionih na pristanek.

Stroga pravila določajo praktično vsako malenkost, ki jih jemljejo resno. A bolj kot pravila šteje reševanje življenj, zato na letališču nenehno vlagajo v izobraževanje in pripravljenost gasilno reševalne službe. Foto: Fraport

V Moskvi niso sprožili druge stopnje

Druga stopnja alarma je ''full emergency'', kar pomeni težave letala pri pristanku ali vzletu. Pilot kontrolnemu stolpu sporoči to stopnjo Na letalski akademiji imajo dve maketi, kjer se gasilci učijo in nadgrajujejo svoje znanje. Foto: Fraport takrat, ko ve, da bo imel hude težave pri pristanku. ''Vsaka letalska družba ima pri tem alarmu svojo proceduro. Nekateri krožijo nad letališčem, da porabijo gorivo, nekatera večja letala ga lahko izvržejo, manjša letala te možnosti enostavno nimajo. Takrat se mi postavimo na tri točke glede na smer pristanka. Postavimo se povezovalne ceste in čakamo.''

''Moj komentar moskovskega dogodka je, da bi moral kontrolni stolp sprožiti drugo stopnjo alarma. Čeprav je v letalo udarila strela in je pilot lahko bil brez komunikacije, bi se moral nadzorni stolp odzvati. Že je letalo brez komunikacije, je to zrelo za tako imenovani alarm 'full emergency'. Na tem letališču bi stolp v takšnem primeru objavil drugo stopnjo. Mi bi čakali in bi bili ob pristanku praktično v nekaj sekundah že tam.''

Tretja stopnja in tudi najvišja stopnja se imenuje ''crash'' alarm. Gre za alarm, ko letalo strmoglavi nenadoma in brez napovedi. Teh alarmov je najmanj, še posebej pri vzletu in pristanku, ko so za reševanje odgovorne reševalne službe na letališču. V večini primerov to vrsto nesreč pokrivajo druge službe.

V treh minutah v polni pripravljenosti

Kot je povedal naš sogovornik, v primeru sprožitve alarma druge stopnje letalo do pristanka potrebuje še pet do osem minut, a morajo kljub temu slediti vsem pravilom. Odziv gasilne enote je odvisen tudi od kategorije letala, ki je odvisna od velikosti letala. Na Brniku največ letal spada v šesto kategorijo (airbus A219, A320, bombardier CRJ 900 LR…), a na ljubljanskem letališču vse večkrat pristajajo tudi letala sedme kategorije (airbus A321). ''Danes pričakujemo letalo večje devete kategorije. Pravila so povsod enaka in se jih morajo držati vsi. Kategorija določa, koliko vozil, gasilcev, vode in penila moraš pripeljati na mesto. To pomeni, da moraš biti s prvim vozilom na kraju pristanka v treh minutah, a število je odvisno od kategorije. Pri šesti kategoriji sta dovolj dva pantherja, pri današnji šesti kategoriji morajo biti v pripravljenosti trije pantherji. Tretjega nam bodo tako za čas pristanka posodili pri akademiji. Tretji panther bo moral biti na voljo pri naših garažah 15 minut po pristanku in 15 minut po vzletu letala devete kategorije. Za mesec vnaprej načrtujemo število gasilcev in vozil, tako da smo pripravljeni vsak dan.''

V treh minutah so gasilci pripraljeni in na lokaciji pristanka. Foto: Fraport

Prvih pet minut lahko odloča o življenju in smrti

Gasilci, ki opravijo dodatno od dvo- do trimesečno izobraževanje v akademiji, so usposobljeni za praktično vse vrste težav. V prvi vrsti skrbijo za hiter odgovor, sanacijo in sekundarne požare. Pri pristanku letalo s seboj nosi še nekaj deset ton goriva in energijo, ki jo sproži kerozin, je treba omiliti v prvih treh do petih minutah. Kot je razložil Dubravac, imajo gasilci osnovno taktiko odlepiti plamena od trupa. Aluminijasta konstrukcija trupa je zmožna zadržati vročino za približno tri minute, zato je prvi odziv najpomembnejši.

V podporo gasilcem je tudi hidrantno omrežje z veliko kapaciteto, ki v celoti napolni rezervoar pantherja v treh minutah. Vedno mora biti zagotovljena stalna oskrba z vodo in gasilno peno. ''Dvakrat na mesec testiramo pretok hidrantov in skrbimo za odlično stanje naše opreme. Naš devetnajst let stari panther, ki ga bomo leta 2021 zamenjali s povsem novim, je dobil pohvale nemških serviserjev. Naj bi bil odlično ohranjen in v vrhunski formi,'' je še sklenil Dubravac.