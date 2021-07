Iskanje skritega pomena: to so nenavadna avtomobilska imena

Renault arkana oziroma pri nas renault megane conquest

Renault je že pred leti svoj SUV, ki je bil naprodaj le v Rusiji, poimenoval arkana. Ob prihodu novega kupejevskega SUV so to ime uporabili tudi za Evropo, a za območje držav nekdanje Jugoslavije model preimenovali v megane conquest. Čeprav ime nima nikakršne povezave s srbskim vojnim zločincem (Željko Ražnatović Arkan), so ga raje preimenovali. A pustimo to ob strani, Renault je svoj novi model poimenoval arkana, beseda pa izvira iz latinske besede arcanum, kar v prevodu pomeni skrivnost.

Kje je dobil Ssangyong idejo za ime korando?

Korejski ssangyong ima že nekaj časa v ponudbi srednje velik športni terenec, ki so ga poimenovali korando. Gre za zanimivo izpeljanko, saj so ime korando sestavili iz besedne zveze "Korea Can Do". Kljub občutnemu napredku v zadnjih letih je ta SUV še vedno bolj kot ne nišna izbira v svetu športnih terencev.

Foto: Gašper Pirman

Volkswagen poimenuje modele po vetrovih, a arteon je izjema

Golf, jetta, passat in drugi so vsi ime dobili po znanih ali manj znanih vetrovih, a arteon je izjema. Nemci so svojo paradno limuzino poimenovali iz kombinacije besed "art" in "eon". Besedo eon so uporabili že pri klavrno propadlem phaetonu, z besedo art oziroma umetnost pa so želeli poudariti izklesano in vizualno privlačno zunanjo podobo arteona.

Tudi prestižni Rolls-Royce išče globlji pomen pri poimenovanju svojih modelov

Britanski Rolls-Royce je enega od svojih modelov poimenoval "ghost", kar v prevodu iz angleščine pomeni duh. Gre za preprosto besedo, ki je poznana praktično vsem angleško govorečim. Svoj kupejevski model so poimenovali "wraith", a pravzaprav ima tudi ta beseda enak pomen. Wraith namreč v škotskem jeziku pomeni duh.

Foto: Toyota

Za težko pričakovani električni model prav posebno ime

Nissan je dvignil pričakovanja javnosti z razkritjem svojega prvega električnega športnega terenca. S prostorno potniško kabino, zanimivimi tehnološkimi rešitvami in na papirju dobrem dosegu ga številni nestrpno pričakujejo, a Japonci niso le dobro premislili, kako zasnovati svoj model, temveč so veliko pozornosti namenili tudi imenu. Ariya namreč pomeni plemenit, prav tako pa so pri Nissanu želeli, da se ime modela prične na črko A. Po njihovem mnenju namreč s tem prikazujejo širino svoje modelne palete, imajo namreč vse od črke A do Z (model Z400).

Toyotin prvi hibrid

Zanimivo, ime prius ima v latinščini kar tri različne pomene. Sicer so si zelo podobni, a to le povečuje pomembnost modela za Toyoto. Ime prius v prvi vrsti prevedeno iz latinščine pomeni "prvi". Gre le za prvi velikoserijski hibridni model na svetu, ki so ga na ceste poslali leta 1997. Beseda prius pomeni tudi "originalen", uporablja se jo tudi kot "superioren". Ni čudno, da so pri Toyoti za svoj najpomembnejši model izbrali ravno to ime.

Francozi se radi igrajo z imeni svojih modelov

Spet se vračamo k Renaultu. Njihov SUV, kadjar, je svoje ime dejansko dobil iz besed 'kad', ki je fonetično podobna besedi 'quad' in pomeni terenskega štirikolesnika, ter 'jar', ki izhaja iz francoskih besed 'agile' in 'jaillir' ter tako namiguje na agilnost in nekakšno nenadno pojavnost.

Še nekaj vrednih omemb

Suzuki je ime za svoj najmanjši model našel v naravi. V latinščini namreč "ignis" pomeni ogenj. Renault je svoj model scenic poimenoval po besedah Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, kar v prevodu pomeni lep, privlačen. Rimac je svoj najnovejši model nevera poimenoval po nevihti, ki nastane na hrvaški obali, ford pa je za svoj novi model bronco zopet uporabil vrsto konja.

Foto: Gregor Pavšič