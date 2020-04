Imate mirne živce? To je nevarna cesta, kjer zdaj nastaja še predor #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

Visokogorski prelaz Zoji La v Indiji, kjer se avtomobili, avtobusi in tovornjaki gnetejo na ozki in s prepadi obdani makadamski cesti, spada med najnevarnejše ceste na svetu. Da prelaz pozimi zaradi obilnih snežnih padavin ne bi bil več mesecev zaprt, zdaj tam gradijo najdaljši dvosmerni predor v celi Aziji.

Prelaz Zoji La je del ceste med Srinagarjem in Lehom, loči pa dolini Kašmirja in Drassa. Cesta se povzpne na višino 3.528 metrov nad morjem. Zaradi obilnih snežnih padavin je skoraj pol leta neprevozna, toda komur se uspe povzpeti na vrh, ga čaka osupljiv razgled na himalajske gore.

Cesta je sicer za domačine zelo pomembna prometna žila za področje med Kašmirjem in Ladakhom. Na tej cesti je to drugi najvišji prelaz, višji je le manj znan prelaz Fotu La (4.108 metrov).

Načrtovani predor bo za več kot tri ure skrajšal pot, ki je zdaj potrebna za prečkanje prelaza. Foto: Reuters

Cesta čez prelaz je dolga dobrih 25 kilometrov in je narejena predvsem po meri voznikov z mirnimi živci. Kot preostale himalajske visokogorske ceste je tudi ta ozka, obdana s stenami, skalovjem in prepadi, na njej se srečujejo domačini, tovornjaki, avtobusi in tudi turisti.

Pogoji za vožnjo so odvisni od podnebnih razmer. Dež lahko cesto spremeni v blatno kopel, predvsem ob nižjih temperaturah je to območje znano tudi po obilnih padavinah. Cesta je kajpak makadamska in še najlažje prevozna z robustnejšimi štirikolesno gnanimi terenskimi vozili.

Namesto prek prelaza kmalu skozi dvosmerni predor, ki bo najdaljši v Aziji

Ker je to prometno zelo pomembna žila in ker je vožnja prek prelaza pozimi onemogočena, je indijska vlada pred dvema letoma odobrila gradnjo predora. Ta bo dolg 14,2 kilometra in bo celo najdaljši dvosmerni predor v celotni Aziji. Čas vožnje prek prelaza bo predor skrajšal za več kot tri ure.

Začetna naložba v predor znaša 930 milijonov ameriških dolarjev. Zaradi težke dostopnosti terena in nezavidljivih vremenskih pogojev – pozimi se lahko temperature spustijo tudi do 45 stopinj pod ledišče – bo gradnja predora predvidoma trajala vsaj pet let.

Fotoutrinki s prelaza Zoji La:

