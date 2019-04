Avti, ki so spremenili svet: najdemo jih tudi v Sloveniji

Tesla je svetu pokazala, da električni avto ni nujno dolgočasen in počasen. V nekaj več kot sto letih avtomobilskega obstoja je, tako kot je to storila Tesla, nekaj avtomobilov oziroma proizvajalcev zmotilo običajen avtomobilski razvoj ter stopilo iz ''statusa quo''. Danes veljajo za pionirje napredka, v dobrem ali slabem.

Foto: Gregor Pavšič

Panhard

Panhard je svojo pot pričel leta 1981, ko so kupili licenco za izdelavo dvovaljnih Daimlerjevih motorjev. Za krmilom podjetja sta bila dva izkušena inženirja, Émile Levassor in René Panhard. Francozi so hitro pričeli z izdelavo modelov z vgrajenimi svojimi motorji, ki so jih razvili znotraj hiše. Hitro so se podali na dirke in nekajkrat zmagali, a se leta 1908 umaknili zaradi vse pogostejših smrti na dirkah. S tem so se posvetili razvoju inovativnih rešitev in leta 1910 izdelali prvi avtomobil na svetu z motorjem brez ventilov.

Po drugi svetovni vojni so pričeli delati cenejše in manjše avtomobile, vendar nadaljevali z razvojem. Pri izdelavi so uporabljali lahke materiale, predvsem aluminij, in dali velik poudarek aerodinamiki. Zaradi visokih stroškov razvoja so v šestdesetih letih padli v finančno krizo, leta 1965 jih je kupil Citroën in čez dve leti ukinil.

Foto: Wikimedia Commons

Rumpler motor company

Avstrijski inženir Edmund Rumpler je želel v avtomobilski svet prenesti znanje, ki ga je pridobil z razvojem letal. Leta 1921 je oblikoval aerodinamičen avto v obliki podmornice. Poimenoval ga je tropfenwagen. Ponašal se je s koeficientom zračnega upora 0.28. Da to postavimo v kontekst: eden najbolj aerodinamičnih avtov ta hip, limuzinski mercedes-benz razreda A, ima skoraj sto let kasneje koeficient zračnega upora 0.22.

Poganjal ga je šestvaljni motor z 36 ''konji'', zaradi aerodinamične oblike je zlahka dosegel sto kilometrov na uro in pri tem ni porabil veliko goriva. Kljub temu kupcem ni bila všeč oblika, hkrati pa zaradi slabih cest vožnja pri hitrostih sto kilometrov na uro ni bila ravno vsakdanja. Izdelali so le okoli sto avtov, danes jih je ohranjenih manj kot deset.

Foto: Volvo

Volvo

Čeprav prvi Volvov model ni bil ravno presežek, pa so se v prihodnosti usmerili v razvoj inovativnih rešitev. Leta 1935 so predstavili model PV 36, ki je bil daleč najbolj aerodinamičen avto tistega časa. Zaradi integriranih žarometov in pokritih zadnjih platišč ni bil najlepši, zato ga tudi kupci niso sprejeli. Izdelali so le 500 avtov in projekt ugasnili.

A to ni omajalo njihovega zagona. Leta 1959 so kot prvi namestili v avto tritočkovni varnostni pas. Kasneje so vse svoje varnostne patente dali v javno dobro in s tem aktivno povečali varnost na cestah.

Foto: Wikimedia Commons

Cord

V obdobju, ko so imeli avti pogon speljan na zadnji kolesni par, je ameriški proizvajalec avtov Cord predstavil prvi avtomobil s pogonom na sprednji kolesni par. L-29 je tlakoval pot vsem današnjim avtom, ki se od tal odrivajo s pomočjo sprednjih koles, a zaradi velike depresije in slabe kupne moči ni vztrajal dolgo. Izdelali so le 5.000 avtov.

Foto: Wikimedia Commons

Stout motor car company

Oblikovalec letal William Stout je kot prvi uvedel obliko enoprostorca, še preden je tja zašel Volkswagen. Leta 1934 je ustanovil podjetje in izdelal družinski kombi ter ga poimenoval scarab. Takrat na cestah ni bilo mogoče zaslediti podobnega avtomobila, še posebno, ker je imel scarab zelo futurističen dizajn. V notranjosti je imel celo ambientalno osvetlitev, centralno zaklepanje, protiprašni filter in usnjeno notranjost. Stal je neverjetnih 5.000 dolarjev (današnjih 84 tisoč evrov), zato ni našel veliko kupcev.

Foto: Wikimedia Commons

Saab

Saab je prve korake v avtomobilskem svetu storil nekoliko drugače od tekmecev. Tako, kot Rumpler v dvajsetih letih, so se Švedi oblikovanja avtomobilov lotili z navdihom iz letalske industrije. Njihov prvi model 92 je bil oblikovan podobno kot krilo letala. V prvem načrtu sta bili zmogljivost in varnost, zato je imel model 99 leta 1968 ključavnico za vžig med sedežema (s tem so zavarovali kolena voznika med trčenjem), zadek avta je bil konkavne oblike (ukrivljen navznoter z ravno šipo), s katerim so dosegli nadzorovano lomljenje zračnega toka in s tem maksimalno aerodinamiko. Podvozje je bilo prav tako skoraj popolnoma plosko zaradi večjega zračnega pritiska avta na cestišče. Leta 1978 so prvič motorju dodali turbino in za vedno spremenili razvoj motorjev.

Foto: Autobianchi

Autobianchi

Autobianchi je bil Fiatov hišni razvojni laboratorij, ki so ga leta 1955 ustvarili Fiat, Pirelli in Bianchi. Prvi model je postal mestni avto bianchina, osnovo so si sposodili pri legendarnemu modelu 500.

A najpomembnejši model je leta 1964 postal primula. Takrat so bili v Italiji in drugod zelo popularni avtomobili z motorjem zadaj, toda Fiatov oblikovalec Dante Giacosa je slutil, da se bo marsikaj spremenilo. Primula je imela štirivaljni motor prečno nameščen pred potniki. Navor se je prenašal na sprednji kolesni par, Fiat pa je postal prvi proizvajalec s takšno postavitvijo.

Vodilni so model primula namenili znamki autobianchi, ker je bil avto tako dramatično drugačen in namenjen povsem novim kupcem. Če bi avtomobil pogorel, ime Fiata ne bi bilo omadeževano, a avto je bil uspešnica in sledili so številni drugi modeli.

Autobianchi je nato vzel austinovega minija in z abarthovo športno predelavo leta 1971 prvič postavil temelje športnim ''hot hatchem''.

Citroën DS

Ko je moral v petdesetih letih Citroën zamenjati traction avanta z novim modelom, pri tem ni imel težav. Ker je bil na cestah že od leta 1934, je bil precej zastarel, a Francozi niso uporabili preverjenega načrta. Citroën je razvil nov družinski avto, ki je bil vsaj dvajset let pred tekmeci - leta 1955 je nastal DS. Inovativen dizajn in hidropnevmatsko vzmetenje sta bila naravnost revolucionarna.

Renault in Peugeot, ki se prej nista ubadala s Citroënom, sta kar naenkrat morala loviti priključek. Ko so ga upokojili leta 1975, je bil še vedno oblikovno svež in primeren za 22. stoletje.

Foto: Wikimedia Commons

Bricklin

Malcolm Bricklin, edem izmed podjetnikov, ki je pomagal lansirati znamko Subaru v ZDA, je ustvaril svoje podjetje. Usmeril se je izključno k varnosti, zato je imel njihov model SV-1 (daljše safety vehicle one) nameščena galebja vrata. Nameraval je izdelati serijo avtomobilov z imeni SV-2, SV-3, SV-4 ...

Galebja vrata so bila nameščena zaradi varnosti in ne zaradi zunanje podobe. Pri odpiranju niso štrlela na cesto, hkrati pa je imel SV-1 nameščeno še varnostno kletko in odbijača, ki sta bila daleč pred standardi, postavljenimi s strani ameriške vlade. Podjetje je financirala kanadska provinca New Brunswick, saj so želeli omejiti brezposelnost. Kasneje so investicijo ukinili in Bricklin je izdelal le 2.954 avtov.

Foto: General Motors

Saturn

General Motors je leta 1985 ustvaril znamko Saturn in z njo želel neposredno konkurirati japonskim proizvajalcem (predvsem Hondi in Toyoti) ter nazaj pridobiti izgubljeni tržni delež. Začeli so s praznim listom papirja in želeli izdelati preprost, poceni in povsem običajen avtomobil za povsem običajne ljudi. Gre za prvi nizkocenovni avtomobil.

Najbolj čudno pri vsem je bilo, da si avtomobili Saturna z General Motorsovimi niso delili niti enega dela. Prvi modeli so imeli v notranjosti nameščene na udarce odporno plastiko, postavili so jih na specifično arhitekturo in jim namenili le štirivaljne motorje. Izdelovali so jih v namenski tovarni v Tennesseeju.

Na začetku je bila prodaja dobra, predvsem zaradi obljube, da so njihove cene nizke in fiksne. Ob prelomu stoletja so izdelali nekaj modelov drugih znamk in jim nadeli Saturnovo značko. S tem so izgubili na ugledu. Zaradi katastrofalnih prodajnih rezultatov je leta 2009 Saturn bankrotiral.

Foto: General Motors

General Motors

EV1 je bil General Motorsov prvi resni poskus izdelave električnega avtomobila za množice. Lansiran je bil leta 1996 in je bil naprodaj preko najemniškega programa v določenih ameriških mestih. Uradniki so takšen način opisali kot inženirsko ocenjevanje v realnem prometu in so najemnike opozorili, da jim lahko avtomobil odvzamejo kadar koli in brez predhodne najave. Točno to se je po določenem času zgodilo.

General Motors je vpoklical vseh 1.117 avtov še pred koncem leta 2003 in jih veliko večino tudi uničil. Potezo so označili kot nujno potrebno, saj se je infrastruktura razvijala prepočasi in je bila predraga.

Foto: Toyota

Toyota

Toyota prius je v prvih šestih letih v takšni meri spremenila avtomobilski svet, kot ga nekaterim proizvajalcem ni uspelo v njihovi celotni zgodovini. Japonci sicer niso bili prvi, ki so pričeli eksperimentirati s hibridnim pogonom in bencinsko-električnimi kombinacijami. Korenine segajo vse do začetka 20. stoletja, toda pri Toyoti so dokončno razvili pogon in ga ponudili vsem. Ravno takrat se je veliko proizvajalcev pripravljajo na konec dizelskega pogona, zato je bila poteza še toliko bolj drzna.

Foto: Google

Google

Google sedi na gromozanski gori denarja, zato se je leta 2009 podal v razvoj avtonomne tehnologije. Najeli so malo morje izkušenih raziskovalcev, inženirjev in programerjev. Takrat praktično ni bilo veliko znanega o projektu, a s podporo ogromne količine podatkov je Google hitro postal vodilni razvijalec avtonomne tehnologije. Leta 2012 je toyota prius dobila Googlovo tehnologijo za avtonomno vožnjo in postala prvi avto z licenco avtonomnega avtomobila v ZDA. Leta 2016 so avtonomni oddelek preimenovali v Waymo.