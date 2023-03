Atraktivno dopoldne: drseli in padali so v globok sneg #video

Pred 30 leti je bilo na cesti od Medvedjega Brda navzdol proti Godoviču kot na slavnem reliju Monte Carlo. Več kilometrov je bilo poledenelih, vozniki so se borili za oprijem in marsikdo je zdrsnil v globok sneg. Na uvodnem reliju sezone 1993 je zmagal Ajdovec Silvan Lulik, ki je s tem tudi zadnjič zmagal na reliju za državno prvenstvo Slovenije.

O poledenelih cestah, težki izbiri gum in izvidniških posadkah navadno pišemo v poročilih z relija Monte Carlo za svetovno prvenstvo. Zelo podobne pa so bile razmere tudi prek natanko 30 leti na uvodnem reliju takratnega slovenskega državnega prvenstva, ko je na prvi hitrostni preizkušnji med Zaplano in Godovičem posadke pričakalo nekaj zahrbtnih poledenelih kilometrov.

Kot prikazuje zgornji video, je več posadk zdrsnilo v sneg in gledalci so imeli polne roke dela (ter mokre čevlje), da so jim pomagali nazaj na cesto. To je bila prav gotovo ena najbolj razburljivih hitrostnih preizkušenj v slovenskem reliju do zdaj.

Lulik s spomini na zmago pred 30 leti. Foto: Gregor Pavšič

Prvi junak relija, ki je v pravih zimskih razmerah in tudi z velikim deležem makadamskih cest potekal 5. in 6. marca 1993, je bil Silvan Lulik. Ajdovec je bil takrat na vrhuncu svoje kariere. Tri zaporedne naslove državnega prvaka nekdanje Jugoslavije v svojem razredu (BMW M3) in zlato čelado je leta 1991 nadgradil s prvim naslovom jugoslovanskega prvaka v skupni razvrstitvi. Enak uspeh je nato leta 1992 ponovil še v Sloveniji, in to kljub tehničnim težavam z najeto ford sierro RS cosworth na uvodu sezone.

Lulik je prvi reli sezone 1993 v "monaških" razmerah dobil s prednostjo dveh minut in pol pred Alešem Črnivcem (lancia delta HF integrale) in dobrih sedem minut pred Francijem Zdešarjem (mazda 323).

Video - spomini Silvana Lulika na slovenski "Monte Carlo"

Po ledu kar s "slicksi" za suh asfalt: "Na ledu nobena guma ne bi držala …"

"Te prve hitrostne preizkušnje se še dobro spomnim. Zjutraj sem poslal fante, da so šli pogledat cesto in mi v moje zapiske označili ledene odseke. Kljub dobrim informacijam sem se dvakrat zavrtel in samega sebe precej razjezil. Gum mi pred štartom niso ogreli, kot smo se dogovorili, in tudi trdota ni bila prava. Odločil sem za gume za suh asfalt, da sem imel vsaj v prvem delu dober oprijem. Na ledu nobena guma ne bi držala, saj žebljički niso bili dovoljeni," se svoje zadnje zmage za slovensko državno prvenstvo spominja Lulik. Ostal je eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih športnikov v Sloveniji. Doma v Ajdovščini, kjer organizirajo tako reli Vipavska dolina kot gorsko dirko Podnanos, je 30 let po tej zmagi še vedno zelo aktiven.

Leta 1993 je odpeljal le uvodni reli sezone. Pozneje je najel lancio delto HF integrale za gorske dirke. Z vrhunsko specialko je štirikrat zmagal (Plave, Sevnica, Črnivec in Buzet), a po napaki v Grgarju je šel naslov državnega prvaka v roke Stojana Pirjevca (BMW M3).

Leta 1993 je v slovenskem reliju na ceste zapeljalo več dirkalnikov skupine A. Tako je Tomaž Jemc pripravil izjemno zmogljivo (in glasno) mazdo 323 GT-R, Darko Peljhan pa tudi volkswagen golfa G60 rallye za skupino A. To sicer še ni bila prava specialka, kakršno je iz Volkswagen Motorsporta dobil leto pozneje. Izjemno atraktivna je bila tudi toyota celica GT4 Marka Flega. Ta dirkalnik je bil delno povezan s celico, s katero je dve leti prej na reliju Monte Carlo vozil Carlos Sainz. Novo lancio delto je iz Nemčije pripeljala ekipa Amortizer za Črnivca. Kot sovoznik je bil na reliju prisoten tudi Vinko Polončič, pred tem kolesarski profesionalec.

Lulik vodi organizacijsko ekipo gorske dirke v Podnanosu, ki bo letos potekala že julija. Foto: Gregor Pavšič

Iz Bolgarije peljal zmagovalni escort in se z njim ustavil še na Saturnusu

"Takrat sem bil na vrhu svoje kariere. Doma sponzorskih sredstev žal ni bilo dovolj za resnejši program. Nisem imel ambicij, da bi še naprej osvajal le te iste naslove. Vse svoje uspehe sem dosegel z dirkalniki skupine N. Želel sem si vrhunskega avtomobila, želel sem napredovati," pravi Lulik, ki je sredi sezone 1993 začel sodelovati s slavnim švicarskim dirkačem Clayem Regazzonijem.

Lulik je pozneje odpeljal še nekaj relijev tako v Sloveniji kot Srbiji. Leta 1996 je bil med Slovenci najhitrejši na reliju Saturnus, in sicer za volanom vrhunskega ford escorta RS cosworth skupine A, a ni vozil za slovensko državno prvenstvo. S tem istim escortom je teden dni prej Italijan Enrico Bertone zmagal na reliju Zlatni Pjasci za evropsko prvenstvo v Bolgariji. Lulik je bil del spremstva, in ko je iz Albene nazaj proti Italiji peljal dirkalnik, je od moštva dobil dovoljenje, da odpelje še reli Saturnus. S sovoznikom Matjažem Mihelčičem sta bila skupno četrta. Za slovensko prvenstvo sta takrat štela oba dneva Saturnusa kot ločena dirka.

"Reli se je do danes močno spremenil. Danes je bolj ali manj le še skupek gorskih dirk. Ni več toliko avanture in improvizacije, za prave rezultate je potrebna profesionalna raven," je za Siol.net še povedal Lulik. Po koncu svoje kariere več let ni hotel sesti v dirkalnik in še danes pravi, da dirkaškega adrenalina še vedno ni "ozdravljen".