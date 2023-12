Korejca opazijo: vozilo za 35 tisočakov mora kaj pokazati tudi v kabini #foto

Z dolžino 4,4 metra se XCeed uvršča med srednje velike križance. Na kolesih dimenzije 235/45 R18 je dvignjen "udobnih" 18 centimetrov nad podlago, tako da s svojimi esuvejevskimi prvinami hodi v zelje Ceedu brez X.

Vpadljiva zelena barva je izdatno kombinirana s črnino visokega sijaja. Tisto, ki ji pravimo klavirska in je v notranjosti ne maramo preveč, zunaj pa le ni tak magnet za prašne delce. Gre za strešni letvi, okenske okvirje tudi na vetrobranskem steklu in steklu petih vrat, ogledala, vstavke na obeh odbijačih ... Seveda na esuveju tudi mat črnina prek pragov in obrob blatnikov ne manjka.

Vozilo za 35 tisočakov mora kaj pokazati tudi v kabini

GT-line ustvarja zanimivo brezhibno urejeno notranjost. Hiter pregled razkriva športne sedeže, obrobljene z naravnim usnjem, športni volan, digitalne merilnike z osrednjim zaslonom, kovinske stopalke … Sivino kakovostnih oblog razbijajo klavirsko črne in kovinsko svetleče površine.

Voznika pričakajo osvetljeni ročaji, za odklepanje služita gumba na sprednjih ročajih.Štiri odrasle osebe se namestijo udobno ne glede na velikost, zasilno mesto zadaj je na sredini z razdelitvijo klopi na 40-20-40. Premium ozvočenje JBL je serijsko, kot tudi navigacija s 7-letnim posodabljanjem in aplikacijami Kia Connected. Omembe vredna so tri ogrevanja, in sicer volana, sprednjega stekla in sedežev zadaj.

Prvotni XCeed je precej izzivalno razkazoval dva navidezna izhoda izpušnih cevi, prenova pa je z dizajnom te "zmote" bolj diskretna. Foto: Aleš Črnivec

Armaturna plošča je mehko obložena do predala (ta je osvetljen). Naslon nad sredinskim pokrovom je pomičen. Predalčka na konzoli sta lično prekrita z rlolojem in drsnim pokrovom. Utora za pijačo sta tudi zadaj, še štiri pivske enote pa v vratih. Foto: Aleš Črnivec

Palec gor: xCeed speljuje mirno in gladko tudi kadar je vključen auto hold. Kadar sistem ISG ne izklopi motorja, prestavim v N in potem hvalim, da za vrnitev v D ni potrebno pritisniti zavore.Pri večini avtov se ogledalca v senčnikih osvetlijo takoj z odmikom zastorčka, rešitev pri XCeedu pa je boljša z uporabo stikal pod stropom.Prikaz vsake od štirih stopenj varnostne razdalje pri radarskem tempomatu z dvema avtomobilčkoma je od vseh sistemov najbolj nazorna.

Palec dol: upravljanje tempomata je ergonomsko dobro izbrano na desni volanski prečki, vendar zahteva umirjeno uporabo stikala za povečanje ali zmanjšanje hitrosti. Večkrat se je zgodilo, da sem namesto povečanja dobil zmanjšanje in obratno.Stikali sistemov za preprečevanje menjave pasov in ohranjanje pravilne lege znotraj pasov sta na različnih mestih. Vozniki, ki ju radi izklopimo, takoj najdemo eno na volanski prečki, drugo pa moramo iskati na manj vidnem mestu na levi strani armaturne plošče.

Ugodno voznikovo okolje

GT-line sedeži so z izpostavljenimi usnjenimi obrobami športno oprijemljivi, udobni, lepo okrašeni in sploh ugledni. Vsestransko nastavljiv je tudi sovoznikov sedež. Usnjen volan krasijo napis GT-line, svetleča črnina in krom. Je delno perforiran in neposreden, kot vem oziroma vemo od prej.

Tako je tudi z ročicama menjalnika za volanom in s stikali, kakršne v zadnjem času vgrajuje Kia. K športnemu značaju prispevajo kovinske stopalke, usnjena obdelava prestavne ročice in stikalo sport poleg nje. Od voznih stikal so pri roki še parkirni pomočnik, kamera, auto hold in ogrevanje volana. Na 12,3-plačni instrumentni plošči so med okroglima merilnikoma vsi podatki, ki jih voznik potrebuje.

Na pnevmatikah 235/45 R18 je XCeed od tal dvignjen 18 centimetrov. Foto: Aleš Črnivec

Štiri odrasle osebe se namestijo udobno ne glede na velikost, zasilno mesto zadaj je na sredini z razdelitvijo klopi na 40-20-40. Zadaj lahko sedita dva (celo na ogrevanih sedežih), tudi če sta spredaj dvometraša. Foto: Aleš Črnivec

Vozniški in varnostni pripomočki

V XCeeda so vgrajeni varnostni sistemi, ki že veljajo za standardne. Gre za preprečevanje trka s prepoznavanjem pešcev, ohranjanje lege, zasenčenje žarometov, opozorilo za nepozornost, nadzor mrtvih kotov tudi pri vožnji vzvratno, pametni tempomat s pomočjo pri vožnji na avtocesti …Poleg pametnega parkirnega sistema je v pomoč kamera z jasnim pogledom nazaj in shematičnim prikazom okolice, prav pride brezžično polnjenje telefona.

Udobna vožnja po zagonu vedno z načinom normal

1,5-litrski motor ustvarja največji navor že pri 1.500 vrtljajih, tako da se pri umirjeni vožnji motor v posamezni prestavi vrti do 1.800, Med enakomerno vožnjo v naselju se XCeed pelje 50 (53) na uro v D5 s 1.500 vrtljaji, na odprtih cestah pa 90 (93) na uro v D7 s 1.800 vrtljaji. Govorim o izmerjenih hitrostih, prikazani na merilniku pa sta v oklepajih.

V načinu sport se na merilniku vrtljajev rdeče obarva polje nad 6.500, vendar motor med rahlim pospeševanjem pod 2.800 vrtljaji še ne menja prestave. Kadar gre zares, na primer za pospeševanje v 9,2 sekundi do stotice, avtomatika vrti natančno do 6.000. Če je pospeševanje z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom res 0,2 sekundi hitrejše, je to morda zaradi možnosti vrtenja motorja še bližje rdečemu polju.

426-litrski prtljažni prostor se odpira daljinsko ali iz kabine. Ima dvojno dno in še nekaj prostora povsem na dnu. Opremljen je s kovinskimi zankami in 12-voltnim priključkom. Naslonjala se polaga v razmerju 40-20-40 za povečanje do 1378 litrov. Foto: Aleš Črnivec

Uravnoteženost med udobjem in ovinki

Podvozje XCeeda po eni strani odgovarja zahtevi po družinski uporabi, se pravi udobnemu premikanju med dvema točkama, ne glede na njuno medsebojno oddaljenost. Ceed brez X bi moral biti med ovinki spretnejši zaradi nižjega težišča, vendar tega ne morem potrditi.

XCeeda z širokimi gumami (235/45) in neposrednim volanom sem namreč vozil z enako dobrimi občutki. Bi rekel, da je avtomobil zaradi povečane višine ustrezno stabiliziran, ker ovinke prevozi zanesljivo z malo nagibanja. Tudi referenčni ovinek zvozi s 60 na uro zanesljivo "po tračnicah", pametni tempomat pa varnostno zmanjša hitrost na 50.

7 DCT na avtocesti

Na avtocesti se izkaže, da sistem izbira ustrezno prestavo tudi glede na obremenitev motorja. Tako se XCeed prek ravnice ljubljanskega barja do odcepa za Vrhniko pelje s tempomatom 130 (133) na uro z 2.600 vrtljaji v D7. Na točki, kjer se avtocesta vzpenja, se vklopi D6 in s 3.200 motornimi vrtljaji vztraja do vrha klanca.

V primeru, kadar se hitrost zaradi prometa zmanjša na primer na 100, je menjalnik v položaju D7. Ko se prometni pas sprosti in radarski tempomat zahteva vrnitev na prej nastavljeno hitrost 133 na uro, sistem najprej pospešuje v D5, nato v D6 in šele pri 133 prestavi v D7. Kia že ve, kaj je dobro za motorno drobovje.

Na testu 7,1, po WLTP 6,2, računalnik se pošteno zmoti

Pred mojim prevzemom vozila je XCeed prevozil kar 3.388 kilometrov brez resetiranja s porabo 6,7 po potovalnem računalniku, s popravkom pa okoli 7,3. Po točenju goriva se namreč pokaže približno 9-odstotna napaka. Dejanska poraba med celotno testno vožnjo je znašala 7,1, dodajam pa posamezne ustrezno preračunane podatke.

Na ravnem odseku avtoceste z izmerjeno stalno hitrostjo 130 na uro (133 po merilniku) pri 2.600 vrtljajih znaša poraba 7,1.Na poti v gostem prometu do slovenskega morja je kia porabila povprečno 6,1, v nasprotni smeri (Ljubljana leži 300 metrov višje) pa 7,2.Med umirjeno podeželsko vožnjo sem vozil s povprečjem 6,2, v mestu pa okoli 7,3.