V koraku s časom, a to prinaša svojo ceno #foto

Pri Miniju so pred desetletjem spoznali, da morajo razširiti modelno paleto, če želijo konkurirati tekmecem. Nastal je kompaktni mestni križanec countryman. Nekaj prenov kasneje ostaja ta oblikovno drugačen mini prodajni adut znamke, a tudi tokrat je stopil v korak s časom. Poganja ga namreč priključno hibridni pogon, inženirji pa so ga opremili z vrsto zanimivih rešitev. Škoda le, da se cena za odlično opremljen in izdelan avtomobil približa šestdesetim tisočakom.

Prestižni cooper SE countryman je priključno hibridna izpeljanka legende, ki pod okriljem BMW-ja vztrajno širi svoj sloves. S približno 150-kilogramskim hibridnim postrojenjem omogoča povsem električno dnevno prevažanje po mestnih in primestnih poteh oziroma hibridno vožnjo z minimalno uporabo bencinskega motorja.



Baterija po triurnem polnjenju z 10 kilovatnimi urami zadošča približno za 50 kilometrov uglajene tihe vožnje v izbranem načinu "max eDrive". Prednastavljen je način "auto eDrive", ki izkorišča optimalno izbiro bencinskega in električnega pogona in na razdalji do 100 kilometrov bistveno ne odstopa od podatka WLTP (2,0–1,7 l/100 km).



Dodatna masa hibridne opreme, večja poraba in manjši rezervoar za gorivo (36 l) nista v prid pri pogostih daljših potovanjih. Mini zato ponuja bencinskega ALL4 ali še cenejšega samo s sprednjim pogonom, vendar z večjim rezervoarjem in manjšo potovalno porabo goriva.



Cooper SE countryman ALL4 z 220 konji in menjalnikom steptronic stane 39.200 evrov. Kot se za premium vozila spodobi, je na dolgem seznamu dodatne opreme vse od volana JCW (John Cooper Works) naprej. Gre za elemente, ki poudarjajo legendarne vozne lastnosti, ga naredijo povezljivega, bolj prestižnega in atraktivnega, pa tudi bolj uporabnega in varnega, kar je drugod običajno vgrajeno serijsko.

Motor: bencinski turbo 92 kW in električni 70 kW



Poraba na testu: 6,3 l/100



Cena vozila: 58.158 EUR

SUV ali karavan?

Retro oblikovan countryman ohranja videz legende z ne prav položnim vetrobranom, tudi žarometa nista niti zašiljena niti zožena po trenutnih oblikovalskih smernicah, pač pa kolikor se je le dalo okrogla. S prenovo so ga še bolj pritisnili k tlom (- 18 mm) in po našem mnenju je s 147 milimetri prenizek za SUV. Sploh pa v prometnem dovoljenju piše, da je karavan.

Črn zgornji del minija je s kromirano letvijo ločen od spodnjega belega. No, tudi slednjemu ne manjka črnine, saj prekriva ogledali, pragova, robove blatnikov, oba odbijača in ročaje vrat. Tudi satovje obeh mask je črno, žarometa (LED) sta črno obrobljena, na zbor konjenice opozarjajo črni trakovi prek motornega pokrova. Večina od navedenega je za doplačilo.

Prenova je spremenila razmerja med bencinom in elektriko

1,5-litrskemu trivaljniku so odščipnili osem kilovatov in prerazporedili 220 njutonmetrov navora. Moč elektromotorja je ob nespremenjenem navoru (165 Nm) narasla za pet kilovatov (70 kW), s tem pa tudi "elektro" doseg in največja hitrost. Skupna moč po novem pri enakem navoru (385 Nm) znaša 162 kilovatov (prej 165) ob zmanjšani porabi goriva. Največja hitrost je zmanjšana s 198 na 196 kilometrov na uro, pospešek do sto pa je enak, 6,8 sekunde.

Kaj nas je zmotilo?



Izbiranje krožno razporejenih osnovnih možnosti na glavnem zaslonu (povezovanje, moj mini, navigacija, mediji, sporočila) je logično z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca moteče, nepričakovano pa je nasprotno vrtenje pri navpičnem pomikanju med meniji in podmeniji.

Združeni zadnji svetlobni enoti bi sestavljali britansko zastavo. Napis E na okroglem znaku je domiselno povezan z rumenim električnim vtikačem. Foto: Gašper Pirman

Minijeve podrobnosti

Kdor je kdaj sedel v prvotnem miniju, se spomni široke odlagalne police pred volanom z okroglo "uro" na sredini. Sedanja, precej večja, se kot osrednji prikazovalnik tudi v testnem miniju šopiri sredi armature. Od retro ostalin najdemo pod klimo štiri stikala na preklop gor-dol, pri čemer sta dve zelo pomembni ("eDrive" in "mini driving modes").

Posebnost predstavljata zadnji svetlobni enoti, ki bi postavljeni skupaj tvorili britansko zastavo, enake like ustvarjajo tudi perforacije usnjenih vzglavnikov. Da jih ne bi kdo spregledal, so na naslonjala prišili še promocijske bedže. Oblikovalsko posrečen je okrogel znak, ki domiselno združuje črko E in električni vtikač. Za oznako štirikolesnega pogona so pri Miniju izbrali ALL4, značilni minijev logotip pa se izpod ogledala preslika na tla.

Kombinirani zaslon in head-up pred voznikom

Ovalni zaslon namesto okroglih merilnikov prikazuje pretok elektrike, zalogo goriva, digitalno hitrost, izbrani način vožnje, znake, sporočila … Potovalni računalnik zaporedoma naniza enajst podatkov, običajnih in tistih, povezanih s hibridnim delovanjem. Zanimiv je podatek o porabi goriva od nabave vozila (7,0 po 6.000 km). Namesto projekcije na vetrobran so pri Miniju izbrali zatemnjen dvižni zaslon z zelo preglednim prikazom podatkov.

Osrednji okrogli prikazovalnik je ostalina

Včasih je "ura" na sredini odlagalne police prikazovala hitrost, zalogo bencina, kakšno lučko za žaromete in utripalke. Danes ima Mini je imel že pred več kot pol stoletja na sredini armaturne plošče velik okrogel merilnik. Naslednik je ohranil še štiri retro stikala pod merilnikom in štiri nad ogledalom. Foto: Gašper Pirman vsaj sto funkcij in še svetlobne animacije sproža prek velikega oboda. Deluje na dotik ali z vrtljivim gumbom, ki je bolj primeren za brskanje po zaslonu med vožnjo. Dodana so še stikala kot fizične bližnjice do glavnega menija, navigacije, povezovanja …

Med urejenimi meniji in podmeniji so sistemske in posebne nastavitve vozila, profili voznika, vzvratna kamera, telefonija, upravljanje zvoka, navigacija, povezovanje, podatki o vožnji in stanju vozila, varnostna opozorila in navodila za uporabo. Na izbiro sta skupni in potovalni računalnik, ki poleg običajnih podatkov sporoča obe razdalji (prevoženo in preostalo bencinsko in električno) in kar tri porabe (tudi od dobave vozila).

Načine hibridnega pogona ("max eDrive", "auto eDrive", "save battery") in vozne dinamike ("mini driving modes": "Green", "MID" in "Sport") se izbira prek osrednjega zaslona z uporabo vrtljivega stikala ali na dotik. Lahko ju uporablja tudi sopotnik, kadar gre za potovalne podatke, upravljanje akustike Harman Kardon, telefon ...

Med dodatno opremo testnega vozila so sicer 19-palčna kolesa (1.055 EUR), v zimskem času pa smo countrymana vozili z gumami 225/50 R18. Foto: Aleš Črnivec

Prostorni mini predvsem za štiri potnike

V countrymanu je dovolj prostora za štiri višje rasle potnike, temu pravimo test 4x190. V usnje odeti sedeži zahtevajo samo za sprednja dva več kot 1.600 evrov doplačila (električna, ogrevana, raztegljiva sedala, spomin za voznika), notranjost je vrhunsko ozvočena in ambientalno osvetljena, zadaj ločeno zračena.

Prtljažni prostor hibrida, ki meri 405 litrov, ima globoko pokrito korito, kamor se pospravi oba polnilna kabla, obvezno opremo, pribor za popravilo gume in dve zaščitni mreži. Dve? Ja, dve, eno za namestitev za sprednjima sedežema in eno za zadnjimi sedeži. Naslonjala se ločeno poklopijo v razmerju 40-20-40 za prilagajanje različnim dolžinam tovora.

Po bencin le ob koncu tedna?

To bi veljalo za hibridnega countrymana, ki se uporablja za prevoze na delo z dnevno razdaljo do 50 kilometrov. Na domači polnilnici smo baterijo od 3 do 100 odstotkov napolnili v dobrih petih urah in s tem približno za 35 centov povečali račun za elektriko. Na Petrolovi mestni polnilnici, ki nam je pri roki, smo baterijo z 10 kWh trikrat brezplačno napolnili v treh urah.

Podatki o električnem dosegu se razlikujejo. Odvisen je od zunanjih pogojev, električnih priključkov in obremenitve vozila. Po večkratnem polnjenju nam je računalnik predvidel doseg od 41 do 43 kilometrov. Za električno vožnjo se uporabi stikalo "eDrive" in izbere "max eDrive", ki omogoča celo vožnjo s hitrostjo 135 kilometrov na uro. V tem primeru bi se baterija seveda hitro spraznila.

Galerija: mini nadgrajuje poteze predhodnika

"Auto eDrive" in "MID" za izlete in potovanja

Optimalna hibridna kombinacija in uravnotežen način sta vnaprej izbrana z vklopom pripravljenosti za vožnjo "ready", sistem pa odloča sproti in večinoma nezaznavno samodejno kombinira sprednji bencinski, zadnji električni in ALL4 pogon.

Vožnja z aktivnim tempomatom (nastavitve po 1 ali 10) in štirimi sledilnimi razdaljami je prijetna, bolj brezskrbna in varna tudi skozi ovinke. Na zaprtih ovinkih med Pijavo, Gorico in Turjakom je mini samodejno zmanjševal hitrost s 93 km/h po tempomatu na 89 km/h. V naš referenčni ovinek smo ga poslali z 62 km/h, tempomat pa je hitrost zmanjšal na 51 km/h.

Na avtocesti miren, med ovinki razdivjan

Zaloga moči zlahka premaguje 1,8 tone težkega mini countrymana in omogoča športne pospeške (6,8 do sto). Po avtocesti se pelje suvereno tudi skozi bočni veter. Bencinski motor se pri 130 km/h (merilnik na 133) vrti z 2.670 vrtljaji brez hrupa v dobro zatesnjeni kabini. Pri tem porabi okoli 7,5 litra po ravnini, kadar vozi brez hibridne povezave.

Med podeželskimi in gorskimi ovinki je pravi cooper S trši in ne prav udoben. V načinu "sport" je uživaški z otrdelim volanom in odzivnim hibridnim pogonom s samodejnim prestavljanjem pri višjih vrtljajih. Občutki so še bolj športni med zaganjanjem v ovinke z ročnim prestavljanjem s pomikom ročice naprej v nižjo prestavo in pogledom (kdor ima čas) na osrednji merilnik s prikazom trenutnih vrednosti moči in navora.

V minija se na ustrezna pritrdilna mesta lahko namesti dve zaščitni mreži, in sicer za petimi sedeži ali pa za sprednjima dvema. Foto: Gašper Pirman

O funkciji "auto hold"



V mestu smo med postanki pred semaforji pritiskali zavoro in pogrešali "auto hold". Kdor pri rdeči luči prestavi v N, mora pri zeleni pred izbiro D pritisniti zavoro. Kot pri vozilih BMW, vsi proizvajalci pa tega ne posnemajo. V enem primeru pa "auto hold" vendar deluje. Pri samodejnem sledenju vozilu spredaj se mini ustavi, motor v D miruje, vozilo pa ne rine naprej. Dobro, vsaj to.

Od WLTP (2,0–1,7) vse do 7,0

Čeprav je merilnik minija prikazoval porabo 7,0 od nabave vozila, ne oporekamo porabi po WLTP. Gre pač za 23 kilometrov dolg test s štartom s polno baterijo. Mi smo prvih 40 kilometrov (štart s polno baterijo) prevozili s porabo 1,6, nadaljnjih 30 kilometrov s 3,9 in zaključili podeželsko vožnjo s 6,0 in prazno baterijo (2 %). Ves čas smo vozili s prednastavljenima "auto eDrive" in "MID", torej optimalno in uravnoteženo.

Enak način smo uporabili znova, vendar smo začeli s samo triodstotno zalogo elektrike. Prevozili smo 450 kilometrov, od tega 60 po avtocesti (133 km/h po merilniku), 270 na podeželju (93 km/h zunaj oziroma 52 km/h skozi naselja) in 120 v mestu. Vožnjo smo zaključili z enako triodstotno zalogo elektrike, stanje pa je nihalo od 2 do 12 odstotkov. Tudi poraba goriva ni bila enakomerna, saj je med polnjenjem baterije na avtocesti segla do 8,8, na koncu pa se je ustalila na 6,3.

tehnični podatki mini countryman cooper SE All4 vrsta motorja 3-valjni turbo bencinski priključno hibridni prostornina v ccm 1499 moč (bencin) v kW (KM) pri vrt./min. 92 (125) 5000 - 5500 moč (elektrika) v kW (KM) pri vrt./min. 70 (95) 3900 navor (bencin) v Nm pri vrt.min. 220 1500-3800 navor (elektrika) v Nm pri vrt.min. 165 100-3000 sistemska moč 162 (220) sistemski navor 385 menjalnik 6-stopenjski samodejni pogon ALL4 mere (dolžina x širina x višina) v mm 4297 x 1822 x 1559 medosna razdalja v mm 2670 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 405 (1275) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1790 (555) največja hitrost v km/h 196 pospešek do 100 km/h v sekundah 6.8 poraba (po normah EU) v l/100 km 2,0-1,7 poraba (po normah EU) v kWh/100 km 14,0-13,1 poraba na testu v l/100 km 6.3 cena osnovnega modela v EUR 29,200 cena testnega vozila v EUR 39,200 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 58,158

Sprednji kolesi poganja bencin, zadnji pa elektrika. Da gre za priključni hibrid nam domiselno sporoča okrogel znak. Foto: Gašper Pirman

Na preteklost spominjajo svetleča stikala na preklop gor-dol s funkcijami, o katerih se nam pred pol stoletja ni sanjalo. Foto: Gašper Pirman

Na domači vtičnici se je baterija napolnila od 3 do 100 odstotkov v 5 urah in 15 minutah. Osrednji zaslon je prikazal 43 km električnega dosega. Foto: Gašper Pirman