Klasični enoprostorec? Počasi izginjajo, a vse to še zmore #foto

Pri najbolj športnem enoprostorcu je prva generacija doživela devet let (2006-2015) in druge, pred tremi leti prenovljene, tudi še ne nameravajo upokojiti. Namesto tretje generacije so lansirali preizkušenega S-maxa s spremenjeno pogonsko tehniko. Vozili smo 2,5-litrski bencinski motor s hibridnim električnim postrojenjem, ki naj bi izpodrinil dizla in podaljšal življenjsko dobo S-maxa.

Prenova je obsegala le manjše zunanje spremembe, v notranjosti pa je pri avtomatikih prestavno ročico zamenjal vrtljiv gumb. Lahko omenimo še marketinški prijem, s katerim so enoprostorca označili s kratico SAV (sport activity vehicle), ki meri na podobnost s SUV. S-max s tem seveda ni postal nič bolj "športno aktiven", sploh pa mu te lastnosti nikoli ni manjkalo.



Tisto res pravo spremembo je S-max doživel lani z vgradnjo bencinskega 2,5-litrskega motorja (poglejte naš test kuge) namesto dizelskega in izpopolnjenega CVT-menjalnika namesto osemstopenjskega avtomatskega.



S hibridnim pogonom dosega manjšo porabo goriva od enako močnega dizla zlasti med mestno vožnjo. Kot FHEV (full hybrid electric vehicle) namreč omogoča kratkotrajno vožnjo zgolj na elektriko. 200 na uro tako kot dizel ne zmore, je pa boljši pri pospeševanju do sto.



Prostorni S-max ostaja idealno vozilo za petčlansko družino, ki uživa v hitri in hkrati udobni vožnji na izletih in potovanjih, po novem z manjšim obremenjevanjem okolja. Bencinski hibrid z menjalnikom CVT je dobre tri tisočake dražji od enako opremljenega dizla enake moči.

Motor: štirivaljni atmosferski bencinski hibrid, 140 kW



Poraba na testu: 6,0 l/100 km



Cena z dodatno opremo: 47.880 evrov

Potrebe po spreminjanju očitno (še) ni

Podoba S-maxa druge generacije (preberite naš test) se je po prenovi komaj opazno spremenila. Odsotnost enoprostorskih drsnih vrat uspešno nadomešča z izdatnim kotom odpiranja za udoben dostop do treh sedežev. ST-line ga postavlja na športno podvozje 141 milimetrov od tal na gumah 235/50 R18, dodaja športna odbijača, spojler in črni strešni letvi.

Poslovni paket 2, ki dviguje ceno za skoraj pet tisočakov, posega tudi na zunanjost. Govorimo o dinamičnih LED-žarometih, osvetljevanju ovinkov z meglenkama, električno pomičnih vratih prtljažnika (daljinsko, s stikaloma na vratih in v kabini ter "prostonožno z brco"), daljinskem upravljanju stekel, kromu okoli oken, meglenk in maske.

V kabini ohranja visoko raven udobja in športnosti

Vseh pet sedežev je oblazinjenih s perforirano tkanino in rdeče prešitimi usnjenimi robovi, spredaj v treh vrstah. Rdeči šivi izstopajo še na volanu in oblogah vrat.

Športna sprednja sedeža sta polno električno nastavljiva, voznikov s tremi spomini, ki sežejo tudi na zunanji ogledali.

Poleg sprednjih sedežev sta ogrevana še volan in vetrobransko steklo. Enaki sedeži v drugi vrsti (isofix) so vzdolžno pomični, naslonjala so potovalno nastavljiva po naklonu in poklopna. Dvojna klima seže skozi zračnike tudi v drugo vrsto, pred motečo svetlobo ščitita senčnika čez okna.

ST-line poleg športnega podvozja dodaja športna odbijača, spojler in črni strešni letvi. Foto: Gašper Pirman

Oblikovalci se niso posebej posvečali obema izpušnima izhodoma. Odbijač je samo dvakrat polkrožno obrezan, kroma kot pri kugi ni nikjer. Foto: Gašper Pirman

Serijska vtičnica 230 V in avionski mizici

S-max je serijsko potovalno opremljen z zaprtimi predali (dva velika in dva manjša), držali za pijačo v vratih in na vmesni konzoli ter žepoma za naslonjali. Poleg vhodov USB in vtičnice 12 V je serijski tudi priključek 230 V. Kot potovalnik ima zadaj avionski mizici, voznik pa z malim ogledalcem nadzira, ali mladež po avtu packa s hrano.

Avtomatizirano upravljanje pokrova prtljažnika

Stikala za odpiranje in zapiranje so na armaturni plošči, na daljinskem upravljalniku in zadaj v vratih, ubogajo pa tudi na zamah z nogo. Za dva člana uredništva je zgornji položaj dvignjenih vrat prenizek. Prtljažni prostor je osvetljen z dvema lučkama, opremljen z zaprtim predalom in 12-voltno vtičnico.

Na bočnih straneh sta dva utora za pijačo, ki verjetno spadata k različicam s sedmimi sedeži. Naslonjala druge vrste se iz prtljažne strani polaga električno. Zaščitna mreža za tovor se lahko pritrdi na stropu za prvo in drugo vrsto sedežev. Na mestu rezervnega kolesa pod prtljažnikom je baterija hibridnega sistema, prostor za pribor pa so našli pred desnim sedežem v drugi vrsti. Dodatno vgrajena vlečna kljuka zdaj zapreže največ 1.750 kilogramov, to je 250 manj kot prej pri dizlu.

Kaj nas je zmotilo



Dvižna vrata prtljažnika se odprejo prenizko za postave nad meter osemdeset.



Ko so stekla zadnjih vrat povsem spuščena, jih tretjina še vedno gleda ven.



Pod tapeto prtljažnika sta dve koriti nameščeni spredaj takoj za naslonjali in zaradi dolžine prtljažnega prostora težko dosegljivi tudi za večje postave.

Dobri občutki za volanom že vrsto let

S-max pričaka voznika z nazaj pomaknjenim sedežem, ki se po spominu vrne na ustrezno mesto. Sprednja sedeža sta športno, 700-litrski prtljažni prostor se lahko poveča do 2.200 litrov, zaščitno mrežo za natovorjene predmete se lahko namesti za prvo ali drugo vrsto sedežev. Foto: Gašper Pirman vendar ne utesnjeno ukrojena, stopalki sta športni, za oporo leve noge pa je zmanjkalo kovine. Volan je z 2,7 zavrtljaja neposreden, oblika in oprema obroča sta nespremenjeni. Govorimo o upravljanju menijev na obeh prečkah ter pod njima nameščenih stikalih tempomata, telefona in avdiosistema.

Položaje menjalnika P, R, N in D izbira voznik z vrtenjem okroglega gumba na konzoli med sedežema. Položaj P se, kot običajno, pri ugasnjenem motorju vklopi samodejno. Ročna izbira prestav zaradi menjalnika CVT odpade s tem tudi ročici za volanom.

Ergonomsko urejena stikala

Prostor znotraj velikih merilnikov hitrosti in vrtljajev ter barvni zaslon med njima sta zapolnjena z množico koristnih podatkov. Enako kot prej so nekateri stalni, lahko jih izbere voznik, ali pa se prikažejo kot opozorila. Vse je pregledno izpisano s primerno veliko pisavo.

Nad osrednjim zaslonom s premium navigacijskim sistemom Sony+DAB (del poslovnega paketa 2) je uporaben zaprt predal, spodaj so pregledno razporejena stikala klime, ogrevanja sedežev, volana in vetrobranskega stekla. Smiselno vsebino "kvarita" velik gumb "vol" in stikalo sprednje kamere. Osrednja konzola se urejeno konča s še enim predalčkom in seveda vrtljivim gumbom menjalnika.

Športna sprednja sedeža sta polno električno nastavljiva, voznikov s tremi spomini, ki sežejo tudi na zunanji ogledali. Poleg sprednjih sedežev sta ogrevana še volan in vetrobransko steklo. Foto: Gašper Pirman

Druga vrsta potovalnika je prostorna, osvetljena, zaščitena pred soncem, zračena, opremljena z mizicama, žepoma, predaloma, vhodi USB, priključkoma 12 V in 230 V – serijsko. Foto: Gašper Pirman

Pripomočki in varnostna oprema

Med standardno opremo spadajo senzor za dež, speljevanje v klanec, elektronska zavora, ki prevzema vlogo sistema auto hold in ob speljevanju popusti brez sunka, pomoč pri ohranjanju lege, opozorilo za nezbranost, zaklepanje zadnjih vrat od znotraj s stikalom, Fordov MyKey …

Že omenjeni poslovni paket 2 dodaja radarski tempomat, ki se prilagaja hitrosti vozil spredaj, "prebere" pa tudi stoječa vozila na prometnem pasu. S-max zna parkirati prostoročno, omogoča 360-stopinjski pogled naokrog ter ločena pogleda naprej in nazaj, samodejno zasenči luči, opozarja na vozila v mrtvem kotu pri vožnji naprej in vzvratno.

Vsako naslonjalo posebej se s prtljažne strani polaga z električnimi stikali. Foto: Gašper Pirman Bencinski hlapi več štejejo kot dizelski

Pri Fordu še vedno računajo na športno naravnane večje družine, ki dajejo enoprostorcem prednost pred crossoverji, z elektriko podprt bencin pa naj bi jim še posebej zadišal. Pospeški so celo malo boljši, poraba pa manjša, kar z večjim rezervoarjem (70 litrov) pomeni celo večji bencinski doseg.

Kapaciteta baterije 1,1 kilovatne ure omogoča, da S-max speljuje neslišno, vendar se kmalu vključi motor. Med umirjenim pospeševanjem z običajno dinamiko merilnik preskakuje vrtljaje, kot da menja stopnje prestav. Teh seveda ni, zato vse teče gladko brez kakršnihkoli sunkov in dodatnega hrupa.

CVT in kick down

Kadar je treba izkoristiti pogonsko moč, se pokaže razlika med CVT in stopenjskimi menjalniki. Na pospeševalnih pasovih, kjer je voznik dolžan čim prej doseči hitrost prometnih tokov, smo praviloma pritisnili stopalko za plin do konca (kick down). Merilnik vrtljajev je poskočil na 5.500 hkrati z naraščajočimi decibeli. Oboje se je umirilo, ko smo popustili plin oziroma ko so se vrtljaji poravnali s hitrostjo.

Trije enaki sedeži so prilagodljivi, oblazinjeni s perforirano tkanino, usnjeno obrobljeni, rdeče prešiti in opremljeni s sidrišči isofix. Foto: Gašper Pirman

Še o občutkih s hibridom

Na potovanju po avtocesti je hibrid enako miren in tih kot dizel. Motor se pri 130 na uro (133 po merilniku) vrti s 2.400 vrtljaji po ravnem, če gre malo navzgor, CVT brez hrupa reagira s 100 ali 200 navzgor. Glede vrste pogona se voznik niti ne zaveda, kdaj je vožnja električna oziroma kolikšen je njen delež. No, lahko opazi, da je med EV merilnik vrtljajev padel na 0, tako kot trenutna poraba goriva.

Dizelski S-max ima seveda svoje prednosti. Ponuja večjo končno hitrost in igrivo športno vožnjo s prestavljanjem izza volanskega obroča. Kick down prenaša brez hrupa, saj preprosto izbere ustrezno prestavo, z več navora deluje bolj lahkotno in vleče priklopnik z največjo dovoljeno maso 2.000 kilogramov, kar je 250 več od hibrida.

Ali bi torej rajši vozili dizla?

Naš odgovor je ne. Po 14-dnevnem druženju smo se hibrida navadili in ga sprejeli. Dinamični vožnji se nismo odpovedali, vendar smo jo prilagodili menjalniku, hibridnemu načinu pogona in seveda osnovnemu namenu uporabe družinskega enoprostorca. No, ovinkom na podeželskih in zavitih gorskih cestah pa vseeno nismo ostali nič dolžni. Testni S-max ima vendar športno podvozje.

Galerija: enoprostorec v pravem pomenu besede

Poraba na testu 6,0, po WLTP pa 6,4

Med testnimi vožnjami z manjšim deležem avtocestnih kilometrov je znašala povprečna poraba goriva komaj pet litrov in pol na sto kilometrov. Za preverjanje smo si izposodili traso testa PRIMA, ki je obsegala 32 kilometrov umirjene relacijske vožnje, 28 kilometrov priganjanja na zaviti podeželski cesti z dvema vzponoma, 41 avtocestnih kilometrov in 30 mestnih. V tem vrstnem redu je računalnik nameril povprečne vrednosti 4,5, 7,5, 5,9 in 4,2 litra na sto kilometrov in skupno povprečje 5,6.

Podatkom o porabi namenjamo dve pojasnili

Po točenju goriva se je izkazalo, da znaša napaka računalnika skoraj šest odstotkov, zato smo posamezne odčitke na testni trasi povrsti ustrezno popravili na 4,8, 8,0, 6,3, 4,5, skupno povprečje pa na 5,9 oziroma blizu 6,0. Takšno porabo bencinsko-hibridnega motorja lahko samo pohvalimo.

Na avtocesti smo vseh 41 kilometrov vozili s 133 na uro po merilniku z vključenim radarskim tempomatom, vendar so enakomerno vožnjo prekinjala nihanja s samodejnim prilagajanjem prometnemu toku. Med dolgotrajno vožnjo s 130 na uro med redkim prometom, na primer ponoči, bi bila poraba večja.