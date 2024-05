Espace je ohranil osnovne značilnosti prvega med enoprostorci in nadgradil krosoverske zametke pete generacije. Govorimo o prostorni prilagodljivi notranjosti in dvignjeni karoseriji, opremljeni s terenskimi zaščitnimi oblogami. Kot osebni avtomobil je uradno karavan, ki po naši izkušnji združuje vrhunsko potovalno udobje in zelo solidne vozne lastnosti.

"Aha, to je austral karavan", je ugotovil mimoidoči, ko še ni zagledal napisa zadaj. Espace s 4,7 metra dolgo karoserijo s pokončnimi petimi vrati res deluje kot karavan v podobi SUV. Poleg platforme si espace in 22 centimetrov krajši austral delita podobi sprednje in zadnje ploskve, menda pa tudi 75 odstotkov sestavnih delov.

Na voljo je samo z enim pogonskim sistemom, ki ga sestavljajo 1,2-litrski 96-kilovatni turbo trivaljnik, 50-kilovatni hibridni sistem z dvema elektromotorjema in štiristopenjski menjalnik brez sklopke in vzvratne prestave.

Palec gor: Naslonjali sedežev v tretji vrsti sta nastavljivi po naklonu, položeni ustvarjata ravno dno prtljažnika, poseben privilegij pa predstavlja dejstvo, da je pod sedežema nameščeno rezervno kolo.Konzole s prtljažnim rolojem v primeru prevoza šestih ali sedmih potnikov ni treba pustiti doma, pač pa se lepo pospravi pod ploščo prtljažnika.

Palec dol: Znova omenjamo kar tri upravljalne konzole na desni poleg volanskega obroča, zgornja za menjalnik, srednja za brisalce in spodnja za avdio sistem. Ergonomsko gledano dve še sprejmemo, ampak tri …

Dodatna dva sedeža spadata že k osnovni serijski opremi, torej obrnemo palec navzgor. Kam pa naj ga obrnemo, ker espace s samo petimi sedeži ni nič cenejši? Med paketi in opcijsko opremo namreč piše: paket 5 sedežev – 0 evrov.

"Aha, to je austral karavan", je ugotovil mimoidoči, ko še ni zagledal napisa zadaj. Espace z dolgo karoserijo s pokončnimi petimi vrati res deluje kot karavan v podobi SUV. Foto: Aleš Črnivec

Tri stopnje opreme lahko cenovno dvignejo: 1. pogodba o vzdrževanju (1.050 do 1.900 evrov), 2. jamstvo 5, 8 ali 10 let (1.460 do 2.940 evrov) in 3. paketi z opcijsko opremo. Testni espace je dodatno oplemeniten z dvema paketoma, in sicer driving comfort 1 ter Harman Kardon.

Gre za pomoč pri vožnji po avtocesti, head-up zaslon, ozvočenje, openR link z navigacijo in storitvami Google. Posamični dodatki (matrix LED žarometi, panoramsko okno, posebna kovinska barva in rezervno kolo) skupaj s paketoma znašajo 4.780 evrov in dvignejo ceno vozila na 51.380 evrov.

Vedno je bil ekstravaganten posebnež

Samodejno zaklepanje in odklepanje s projekcijo svetlobnega emblema, daljinsko upravljanje stekel, "nogometno" odpiranje prtljažnih vrat, samodejno premikanje sprednjih sedežev za udobno izstopanje in vstopanje v ambientalno osvetljeno kabino … vsa ta oprema je pri espacu samoumevna.

Sedem sedežev v treh vrstah je odetih v svetlo usnje in vsaka vrsta ima svojo vsebino. Sprednja dva sta električno nastavljiva s spominom, ogrevana, voznikov z masažno funkcijo. V drugi vrsti so sedeži vzdolžno pomični, naslonjala so ločeno poklopna in nastavljiva po naklonu, zadnje velja tudi za sedeža v tretji vrsti.

Na digitalni plošči je pestra in ergonomsko prikazana vsebina, s tremi upravljalnimi ročicami za volanom pa se nismo sprijaznili. Domiselno zasnovana drsna enota na prečiščeni konzoli izmenično pokriva dva predala. Foto: Aleš Črnivec

Sedem sedežev za sedem potnikov?

Da, to bi šlo tudi pri odraslih osebah z višino največ do meter osemdeset. Tako bi z ustrezno vzdolžno namestitvijo sedežev spredaj in v drugi vrsti zagotovili potreben prostor povsem zadaj.

Dobro, kolena šestega in sedmega potnika bodo malo štrlela navzgor, svetujemo pa tudi, naj tja zlezeta najbolj spretna dva iz sedmerice. Vseeno je to rešitev le za krajše prevoze, kjer vsi ne bodo deležni polnega udobja pa še s prtljago bodo težave.

Espace je udoben potovalnik za 5 oseb

Za pravo udobje potnikov pod steklenim ostrešjem poskrbijo prilagodljiva klima, usnjeno oblazinjenje, mehko obložena kabina, ozvočenje Harman Kardon z dvanajstimi zvočniki in potovalna oprema. Nastavljive naklone vseh naslonjal smo že omenili.

Na konzoli med sedežema je enako kot v australu zaprt predal pod naslonom, spredaj pa še dve enoti, ki ju odpira oziroma zapira domiselno zasnovan vzdolžno pomičen pokrov. Vsaki vrsti sedežev pripadata po dva vhoda USB in dva utora za pijačo, ops, v tretji vrsti so kar štirje. Tudi na dva 12-voltna priključka niso pozabili.

Za prostor zadaj se bodo otroci stepli, če pa gre za prevoz odraslih oseb, naj zadaj zlezeta najbolj spretna dva iz sedmerice. Foto: Aleš Črnivec

Sedeži v drugi vrsti so vzdolžno pomični (60/40) za 22 centimetrov, tri naslonjala pa so ločeno nastavljiva po naklonu. Foto: Aleš Črnivec

Pri sedmih potnikih je potrebna "okrepitev" prtljažnika

Mislimo na dva kovčka, strešnega in tistega na vlečni kljuki, saj se z 212-litrskim prostorom za sedmimi sedeži ne da potovati. Volumen za petimi sedeži pa znaša 520 litrov oziroma 784 z 22 centimetrov naprej pomaknjenimi sedeži druge vrste. S tovorom na položenih petih sedežih (vzvoda za drugo vrsto sta v prtljažniku) espace že prekaša male dostavnike.

Ker je litij-ionska baterija pod sprednjima sedežema, je v dnu prtljažnika pod šestim in sedmim sedežem prostor za rezervno kolo. Najdemo ga, ko odmaknemo del prtljažne plošče, odstranimo konzolo z rolojem in dvignemo oba zložena sedeža, ki obstaneta v poševnem položaju, nato odstranimo še korito iz mehkega materiala in kolo je dosegljivo.

Za volanom kot v australu

Vpadljiv del armature predstavlja plošča, ki v enem samem malo lomljenem kosu povezuje merilnike, dva zračnika in pokončni zaslon. Volan s približno 2,4 zavrtljaja lock to lock je dvakrat sploščen, ergonomsko odebeljen, s stikali na obeh krakih, le gumb multi sense je izven na desni spodaj.

Leva ročici za volanom služi stopnjevanju električnega zavornega učinka in rekuperacije, desna pa vrača zavorni učinek na osnovni, običajni način. Ta sistem večkrat uporabljamo za vožnjo brez uporabe zavore. Malo težje smo se privadili (če smo se sploh) kar trem ročicam na desni poleg volana (menjalnik, brisalci, radio), kjer je običajno samo vzvod za brisalce.

Volumen za petimi sedeži pa znaša 520 litrov oziroma 784 z 22 centimetrov naprej pomaknjenimi sedeži druge vrste. S tovorom na položenih petih sedežih (vzvoda za drugo vrsto sta v prtljažniku) je espace že pravo dostavno vozilo. Foto: Aleš Črnivec

Štirikrat "view"

Od štirih prikazov informacijskega zaslona smo večinoma uporabljali okrogla merilnika za hitrost in charge/power z ikono avtomobilčka vmes. Ta je v osnovi obdan zeleno, vozilo spredaj pa zazna na razdalji prevoženi v 2,4 sekunde. Pri času 1,7 sekunde je še vedno v zelenem področju (!), od 1,6 do 1,0 zamenja barvo z rumeno, od 0,9 navzdol pa z rdečo.

Če bi nam policisti namerili, da smo nekomu sledili na razdalji na primer 1,7 ali 1,8 sekunde, nam verjetno ne bi pomagal izgovor, da smo po mnenju Renaulta vozili na primerni razdalji. Nekaj podobnega se lahko zgodi med vožnjo s tempomatom, kjer se podatki v sekundah sicer izklopijo. Pri izbrani najkrajši razdalji sledenja smo do vozila spredaj sami namerili čas približno 1,4 sekunde.

Ikona avtomobilčka je sploh zanimiva

Prikazuje namreč delovanje smernih utripalk in zavornih luči. Ne samo med dejansko uporabo zavore, ampak že pri samem odvzemanju plina v primeru stopnjevanja električnega zavornega učinka. Možna je tudi izbira ikone, ki z zeleno označuje primerno bočno razdaljo, ob neprimerni pa spremeni barvo …

Na desni strani merilnega zaslona lahko voznik izbira med različnimi prikazi (radio, eco zaslon, 4control, pretok energije, temperatura motorja …) od katerih smo večinoma spremljali prevožene razdalje in porabo goriva. No, obstaja tudi možnost prikaza samo hitrosti, dosega in stanja baterije za voznike, ki med vožnjo ničesar drugega ne potrebujejo.

200-"konjski" full hybrid je nadaljevanje zgodbe, ki jo je začel Renault s kombinacijo 1,6-litrskega atmosferskega motorja in 36-kilovatnega hibridnega postrojenja. Foto: Aleš Črnivec

Pravi privilegij predstavlja dejstvo, da je pod tretjo vrsto sedežev nameščeno rezervno kolo. Tam je tudi prostor za namestitev prtljažnega roloja, kadar ni v uporabi. Foto: Aleš Črnivec

Espace združuje vso svojo pamet na pokončnem zaslonu

Osnovo multimedijskega sistema openR link predstavlja 12-palčni zaslon z navigacijo in Google storitvami. Poleg uporabe za navigacijo in telefon smo največkrat spremljali pregledne podatke o porabi goriva in deležu "električnih" kilometrov in spreminjali način vožnje s funkcijo multi sense.

Prek zaslona se nastavi tudi intenzivnost delovanja varnostni sistemov (Renaultov program Human first) in funkcij za pomoč pri vožnji. Gre za širok nabor aktivnega delovanja elementov kot so tempomat, žarometi LED matrix vision, zaviranje v sili, prepoznavanje pešcev, samodejno parkiranje, nadzor lege, mrtvih kotov, zbranosti voznika, prepoznavanje znakov …

Čeprav se s prikazi, podatki in nastavitvami upravlja večinoma z dotikanjem zaslona, je uporaba preprosta zaradi logično urejenih vsebin in velikosti posameznih razdelkov, vseeno pa je dobrodošla pomoč digitaliziranih in fizičnih stikal pod zaslonom.

Barvni multi sense

Pri izbiri posameznih načinov se različno obarvajo merilniki in ambientalna osvetlitev, in sicer zeleno (eco), modro (comfort), rdeče (sport) in oranžno (perso). Zanimive so možnosti nadaljnje konfiguracije, najširše v načinu personalizacije (odzivnost, zvok motorja, volan, 4control), vendar tudi pri preostalih treh niso vse možnosti nastavljene vnaprej. Je pa 13-stopenjsko spreminjanje delovanja 4control verjetno pretirano.

1.200 kubikov z elektriko zapreže 200 "konj"

Full hybrid 200 je nadaljevanje zgodbe, ki jo je začel Renault s kombinacijo 1,6-litrskega atmosferskega motorja in 36-kilovatnega hibridnega postrojenja. Tega še vedno vgrajujejo v manjše modele, večjim pa je namenjen novi 1,2-litrski trivaljnjik, podprt z dvema elektromotorjema.

Baterija s kapaciteto 1,7 kilovatne ure vedno hrani zalogo energije za električno ali kombinirano vožnjo, za speljevanje naprej in nazaj. Polni se med zmanjševanjem hitrosti s stopnjevano rekuperacijo, med zaviranjem in občasno prek delovanja bencinskega motorja.

Največji učinek rekuperacije je med vožnjo v naseljih

Učinkovitost sistema polnjenja baterije med zmanjševanjem hitrosti in zaviranjem je najboljša med mestno vožnjo, medtem ko pri večji hitrosti odločilno vpliva na zmogljivost in porabo vozila. Pri polni bateriji (štiristopenjski prikaz), je vožnja električna (EV) z merilnikom porabe na 0,0 l/100.

Ko je baterija polovično napolnjena, računalnik zabeleži določeno sodelovanje motorja, poraba pa se poveča, ko se stanje baterije približa zadnji četrtini. Voznik lahko pričakuje, da bo motor kmalu pričel delovati z zvokom, ki ni povezan s trenutno vožnjo. Takrat poraba tudi pri umirjeni vožnji doseže 18 ali 20 litrov, delno zaradi pogona samega in delno zaradi nujnega polnjenja baterije. Kakšni so lahko rezultati, piše v nadaljevanju.

Vse lepo piše: prevožena razdalja 166,7 km in doseg 950 km. Tako naprej bi torej šlo brez točenja skupaj kar 1.116 kilometrov. Foto: Aleš Črnivec

Na vožnjo odločilno, vendar nezaznavno, vpliva sistem 4control

Renault se 16 let ukvarja z razvojem zavijanja zadnjega para koles (elektronsko, hidravlično), kar lahko spremljamo s spreminjanjem kota zavijanja in hitrosti, pri kateri se zamenja smer zavijanja glede na vrtenje volana. 4control je dobro opisan na spletnih straneh, v espacu pa je celo dana možnost izbire med kar 13 stopnjami delovanja.

Kakorkoli že, espace na gumah 235/45 R20 kot vsa vozila z upravljanjem zadnjih koles lahkotno pade v ovinek z manjšim zasukom volana kot običajno in odličnim občutkom med vodenjem po zamišljeni krivulji. Vožnja po zavitih cestah je bolj predvidljiva in varna, komur izboljšana dinamika ni pomembna, lahko ceni manevrske lastnosti z manjšim krogom obračanja.

Poraba 6,14, več vožnje na sport kot na eco, največ pa na comfort

Takšen je izračun po treh točenjih goriva, porabo pa smo posebej merili še na odsekih po mestnih ulicah, podeželju izven naselij in po avtocestah.S porabo 6,6 smo prevozili 110 kilometrov s tempomatom na 130 (merilnik na 132) in s povprečno hitrostjo 98 na uro. Espace je 22 kilometrov vozil samo na elektriko.

Med 50-kilometrsko mestno uporabo smo 30 kilometrov prevozili na elektriko in pri povprečni hitrosti 21 na uro porabili 5,7 litra na sto kilometrov.

Med dinamično, včasih malo prehitro podeželsko vožnjo smo 95 kilometrov prevozili s porabo 6,1, na povratku med umirjeno vožnjo pa 4,9. Skupna poraba po 190 kilometrih (90 na elektriko) je znašala 5,5, torej bi rezervoar izpraznili prav po tisoč kilometrih.