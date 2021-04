Nova realnost tudi za to avtomobilsko ikono #foto

Jeep še danes pri ljudeh zbuja posebno spoštovanje, velja za kralja terena in ameriško ikono s sedmimi linijami v maski hladilnika. Čeprav so njihovi modeli postali bistveno bolj vsakodnevno uporabni niso nikoli zapostavili terenskih zmogljivosti. Za marsikatere je šok, da je novi renegade lahko tudi električen in se v popolni tišini premika po mestu ali pa po terenu, a to je nova realnost tudi takšne ikone kot je Jeep.

Zaradi pospešeni elektrifikacije motorne palete je sila drugačen tudi pogled na cenike. Tam bodo ljubitelji klasike zaman iskali klasični mehanski štirikolesni pogon. Bencinsko ali dizelsko gnani renegade je na voljo le še s pogonom spredaj, vsi tisti, ki potrebujejo štirikolesni pogon pa bodo morali kupiti priključni hibrid. Tudi ta štirikolesni pogon predstavlja velik odmik od Jeepove DNK.

Vsak motor poganja svoj kolesni par

Čeprav gre za nekaj povsem novega pri Jeepu, ki do sedaj stavil na mehanske zapore diferencialov, resnici na ljubo večina voznikov renegadea niti ne bo opazila spremembe. Pri vsakodnevnih opravkih in ob izbranem samodejnemu prilagajanju navora na vsa štiri kolesa je renegade obnaša predvidljivo, zaradi visoke oddaljenosti od tal zlahka zapelje tudi čez kakšen višji robnik in pri višjih hitrostih pravzaprav deluje suvereno.

Da 1,3-litrski motor spredaj poganja sprednji kolesni par in elektromotor poganja zadnji kolesni par, med obema osema pa po novem ni več mehanske povezave. Da oba pogona sedaj sodelujeta preko umetne pameti je najlažje opaziti pri kakšnem speljevanju v klanec, kjer se v načinu auto zadnji kolesi prehitro zavrtita v prazno.

Renegade na cesti s svojim videzom izstopa in tako kot nam je bil tudi večini mimoidočih prav posrečeno oblikovan. Foto: Gašper Pirman

V resnici njegove potenciala ne bo izkoristila velika večina kupcev

Pri Jeepu so seveda ob predstavitvi novih priključno-hibridnih modelov zagotovili, da so se resnično potrudili in naredili klen športni terenec. V resnici so izpostavili, da v svojem razredu boljšega ni. Sami smo takoj pomislili na Suzukijevega jimnyja, a na njihovo srečo ga ni več v prodaji v Evropi.

Renegade pravaprav svoje prave lastnosti skriva v voznih profilih. Če so sport, snow in sand spreminjajo nastavitve sistema ESP in odzivnost različnih elementov za izboljšan oprijem na različnih podlagah pa ga v tistega pravega, klenega terenca spremeni šele pritisk na gumb 4WD lock - torej se navor med vožnjo enakomerno porazdeli med sprednjo in zadnjo os. Ko smo se s prižganim profilom sand (pesek) in 4WD lock zapeljali na precej blatno hribovito pot smo bili presenečeni. Kljub temu, da zadnji kolesni par poganja elektromotor je bil celoten sistem lepo uravnotežen in elektromotor niti ni prevečkrat kiksnil s prehitrim odzivom. Verjetno bo le malo voznikov izkoristilo njegove zmogljivosti, a je pri tem potrebno priznati, da obučtek na stopalki za plin enostavno ni bil enak kot pri predhodniku s tistim pravim mehanskim štirikolesnim pogonom. Pri modernejši kombinaciji si prehitro bil prehiter, kar je botrovalo praznemu vrtenju koles.

Trailhawk in S s paketom za reševanje iz težav



Pri tem je treba omeniti, da ima renegade na voljo še prepričljivejši recept za blato in sneg pod kolesi. Najzahtevnejšim uporabnikom je na volj različica trailhawk s pogonom active drive low, ki zagotavlja prestavno razmerje 20 : 1 za resno plazenje in vključuje še funkcijo skale (rock) za plezanje čez najtežje ovire. V tem primeru pa ga ni športnega terenca, ki bi lahko tam zunaj konkuriral temu jeepu. Na našem preizkusu smo pravzaprav, kar zadeva terenske vozne lastnosti, pogrešali le pomočnika za spust po strmini (HDC). Ta je serijsko na voljo le v pravkar opisani različici, ki med drugim ponuja še dodatno zaščito motorja, osi in rezervoarja.

Galerija: bogata opremaza za odlično počutje v potniški kabini

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

V teoriji 50, v praksi 40

Še vedno ostajamo pri pogonu. Kot že omenjeno je testni avto poganjal priključno-hibridni pogon. Deluje v kombinaciji z 1,3-litrskim bencinskim motorjem z 132 kilovati in elektromotorjem z 44 kilovati. Skupna sistemska moč se ustavi pri 176 kilovatih. Energijo elektromotorju priskrbi baterija z zmogljivostjo 11,4 kilovatne ure. Kot pravijo v tovarni, je električne energije dovolj za 50 električnih kilometrov, v praksi pa smo prevozili do največ 40 kilometrov.

Čeprav se rad umaže, mu bolj paše mestno okolje

S priključno-hibridnim pogonom renegade pravzaprav osvaja dva svetova. Je majhen mestni terenec, ki se po mestu lahko vozi v popolni tišini ali pa je zmogljiv terenec za vožnjo pa zahtevnejših terenih. Nagovarja dva različna kroga kupcev, a morda je ravno to njegova močna točka.

Tudi njegova uporaba ni le pritisk na stikalo za zagon motorja, ampak od voznika zahteva več pozornosti. Kupci priključno-hibridnega pogona ne bodo ročno pretikali prestav, saj je serijsko opremljen s 6-stopenjskim Aisinovim samodejnim menjalnikom, a bodo morali za čimboljši izkoristek kdaj posegati tudi po profilih za upravljanje napolnjenosti baterije. Vozni načini hybrid, electric in e-save so namenjeni upravljanju pogonskega sklopa, dodatno pa so na voljo še vozni profili pri terenski vožnji, ki pa delujejo le v načinu hybrid.

Renegade ne stavi na svojo prostorno potniško kabino, zmes terenskih dodatkov in moderne tehnologije se spretno prepletajo in ustvarijo pristno vzdušje za volanom. Foto: Gašper Pirman

Baterijo je smiselno polniti doma

130 kilogramov težka baterija prinaša svojo doprinos k višji nakupni ceni tako gnanega renegadea. Ker govorimo še o najbolje opremljeni različici S (nad trailhwak) je pravzaprav težko govoriti o manjku dodatne opreme. Večji zaslon je kljub kvadratasti obliki dovolj hiter in pregleden, hvalimo kar nekaj fizičnih stikal in številne podrobnosti, ki nas ponesejo 80 let in več nazaj, ko je na cestah kraljeval jeep willys.

Bolj kot prihranki, ki jih prinaša ta vrsta pogona je potrebno nekaj besed nameniti nakupni ceni. Brez popustov ta preseže 40 tisoč evrov, ob upoštevanem 4.500 evrov popustu pa bo potrebno za atraktivno opremljenega in ''zelenega'' renegadea plačati 36.500 evrov. Vsekakor velika številka za 40 električnih kilometrov in novodobni štirikolesni pogon. Obljubljajo sicer povprečno porabo 2,2 litra na sto prevoženih kilometrov, a ta številka bo dosegljiva v idealnih razmerah z res previdno vožnjo. V običajnem ciklu, s prazno baterijo je renegade porabil okoli sedem litrov, tako se je ob polni bateriji in prevoženih približno 60 kilometrih na bencin poraba ustavila pri štirih litrih.