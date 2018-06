Na ravni sedmice, a z družinskim prtljažnikom #foto

Motor: trilitrski turbo dizelski 2.993-kubični 195-kilovatni šestvaljnik



Poraba na testu: 8,1 l/100 km



Cena testnega vozila: 119.756 EUR

"Veliko muzike za veliko denarja", tako lahko sklenemo po tedenskem druženju s prestižnim bavarskim izdelkom, ki v vseh pogledih prekipeva od odličnosti. Prostoren je za štiri, vrhunsko opremljen, ustvarjen za luksuzno premagovanje dolgih razdalj in, ne boste verjeli, pri tem je celo varčen. Po tisoč testnih kilometrih (brez kazenskih točk) je povprečno porabil samo 8,1 litra goriva.

Palec gor



Potovalno udobje (stikalo comfort mode) mora prepričati vsakogar, ki preizkusi tega gran turisma za volanom ali kot sopotnik na preostalih treh sedežih (sredinskega, ki zavzema 20 odstotkov zadnje klopi, pač ne jemljemo resno). Hvalimo zmogljivosti trilitrskega motorja z osemstopenjskim menjalnikom v načinu sport kakor tudi umirjeno varčno delovanje pri izbiri ecopro.

Palec dol



Pri vozilu, ki stane 120 tisočakov, je tudi mogoče obrniti palec navzdol. Zmotili sta nas majhnost in nerodna oblika sovoznikovega predala, v katerega smo namestili v usnje odeta navodila za uporabo in samo s tem zapolnili preveč prostora.

Pri hitrosti nad 120 km/h je šestica GT še centimeter bližje tlom, če kupec doda 2.155 evrov za prilagodljivo zračno vzmetenje. Foto: Gašper Pirman

20-palčna platišča in pnevmatike širine 245 spredaj in 275 zadaj so na voljo za dodatnih 1.216 evrov. Foto: Gašper Pirman

Zgodba avtomobila

BMW je premaknil svojega večjega gran turisma iz serije 5 stopnjo višje. Poleg nujnega prirastka v dolžini so ga znižali in postavili na več kot tri metre dolgo medosje. Dobro situirane družine imajo v seriji 6 GT občutno več prostora v prtljažniku, kjer težjih predmetov ni več treba vzdigovati prek stranice, pokrov pa se lahko upravlja tudi z brco pod odbijač.

Z nižjim zadkom je bolj eleganten, z dodatki (samodejno ali na ukaz dvižni spojler) pa izkazuje več dinamike. Koeficient zračnega upora je zmanjšan, prav tako tudi masa, kar pripomore k zelo solidni porabi trilitrskega motorja.

V GT-ja so vgrajene številne tehnološke rešitve, kot na primer inteligentno podvozje, izbira načina vožnje, asistenčni in varnostni sistemi, prestižna notranja opremljenost … Seveda v vozilu ne manjkajo priboljški, ki pritegnejo zanimanje okolice. Eno od takšnih je daljinsko premikanje vozila proti ozko odmerjenemu parkirnemu mestu.

Komu je namenjen?

BMW serije 6 xDrive GT izberejo vozniki, ki ne gledajo na ceno, temveč na vsebino. Gre za športne vrline, po katerih slovi znamka, Foto: Gašper Pirman gran turismo pa dodaja vrhunske potovalne lastnosti in jih celo postavlja v ospredje. Ne zanikamo svojega navdušenja nad vožnjo v položaju sport s trše nastavljenim podvozjem in pogledom na športne merilnike, vendar nas je GT očaral s plemenitim udobjem v položaju comfort na relacijah, ki se znotraj Slovenije prehitro končajo.

Dodatna oprema ustvarja vozilo po voznikovem okusu, z njo se lahko postavlja in poudarja njegove finančne zmožnosti. Med doplačilni elementi pa omenjamo dva, ki ostaneta skrita, in sicer 3.800 evrov vredno vsestransko podporo sprednjih sedežev, električno nastavljiva sta v vse smeri, prezračevana in ogrevana. Vozniku je na voljo osem masažno razgibalnih funkcij za posamezne dele telesa. Pri varnostnem sistemu "night vision" (2.210 evrov) gre zaznavanje in dodatno osvetljevanje oseb v nočnem času. Z obema, okolici nevidnima, plačljivima dodatkoma se voznik ne more postavljati, zato pa mu omogočata dobro počutje, bolj sproščeno in predvsem varnejšo vožnjo.

Voznik si lahko med ostalimi možnostmi izbere športno obliko prikazovanja merilnikov. Prestavni ročici se vrtita skupaj z neposrednim volanskim obročem (dva zavrtljaja in četrt). Foto: Gašper Pirman

Vse nastavitve sedežev so električne z dvema spominoma. Vozniku je na voljo kar osem različnih masažno razgibalnih funkcij. Vrhunsko udobje seveda ni zastonj, saj podraži sprednja sedeža kar za 3.300 evrov. Foto: Gašper Pirman

Dvojno dno 610-litrskega prtljažnega prostora je teleskopsko podprto. Avtomatsko pomikanje prtljažnih vrat deluje tudi z "brco" pod odbijač. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?

Zadnji stekli v spodnjem položaju s celo tretjino površine gledajo iz vrat, tega pa ne marajo potniki, ki poleti radi sončijo svoje komolce. Temu stavku upravičeno oporekajo dosledni uporabniki klimatske naprave, ki lahko dodajajo še dejstvo, da morajo biti vsa stekla med delovanje klime (v tem vozilu je celo štiripodročna) popolnoma zaprta. Pa vendar trdimo, da številni vozniki in potniki včasih radi zamenjajo klimatsko napravo za zračenje skozi odprta okna, potnika ob zadnjih vratih pa sta pri tem pač nekoliko prikrajšana.

Športni posladki

Pri vozilih BMW spada mednje že sama namestitev za volan. Ergonomija je vrhunska, tudi doplačilno oplemenitena. Prestavni "ušesi" se vrtita skupaj z volanom, ker je ta neposreden (približno dva zavrtljaja in četrt) sta z malo vaje dovolj dosegljivi. Izbiranje s prestavno konzolo je športno, se pravi naprej v nižjo prestavo, vse skupaj pa deluje "steptronično" hitro. Vsaj omembe vreden je prosojni zaslon s številnimi podatki, tako da je voznik res lahko osredotočen na cesto. Foto: Gašper Pirman

Med prilepljeno lego na cesti skozi hitre zaporedne ovinke voznik ne zaznava, kako se izmenjujeta sprednji in zadnji pogon in da se obračata tudi zadnji kolesi, zato pa hitro dojame, da lahko od vozila zahteva veliko. Tudi ne občuti, da so 20-palčna kolesa (zadaj širša kot spredaj) boljša od manjših serijskih, razen morda na luknjastem makadamu in prek "ležečih policajev". Tudi tam se je znašel in odlično prilagajal testni BMW.

Zračno vzmetenje (serijsko zadaj, za doplačilo spredaj) aktivno vpliva na kakovost tako športne kot umirjene udobne vožnje. Vozilo je na obeh oseh prilagodljivo z uravnavanjem višine (lahko s stikalom) in s preprečevanjem nagibanja. Vozniku je na voljo še širok nabor nastavitev znotraj osnovnih treh stopenj sport, comfort in ecopro.

V kabini vlada vrhunska ergonomija. Osrednji 10,25-palčni zaslon je namenjen vozniku in sopotniku, upravljata ga z vrtljivim gumbom, z dotikom in bližnjicami s stikali. Hvalimo, da je BMW ohranil dva vrtljiva gumba za uravnavanje klime in enega za glasnost avdio sistema. Foto: Gašper Pirman

Zadnji spojler se dvigne samodejno, ko vozilo doseže hitrost 120 km/h, lahko pa ga upravlja voznik s pritiskom na stikalo poleg stikala za uravnavanje višine vozila. Foto: Gašper Pirman

Odlični prilagodljivi LED žarometi so serijski, za doplačilo 2.210 evrov pa je na voljo varnostni sistem »night vision«, ki dodatno osvetli pešca ob robu ceste, hkrati pa opozori voznika na nevarnost. Foto: Gašper Pirman

S 1.600 vrtljaji po avtocesti

Po slovenskih avtocestah s hitrostjo 130 na uro (134 po števcu) se trilitrski dizel praviloma vozi v osmi prestavi s 1.600 motornimi vrtljaji po merilniku in 1.613 po izračunu. 200-kilometrsko razdaljo povsem zunaj avtocest smo v programu ecopro prevozili s povprečno porabo šest litrov, testiranje z vsemi tremi programi pa končali s povprečjem 8,1. Je to odlično? Brez dvoma. Pri umirjenem pa vendar dovolj dinamičnem načinu vožnje je 66-litrski rezervoar dovolj za tisočkilometrsko razdaljo, čeprav to kupca getejke pravzaprav ne zanima.

Ker se otepamo kazenskih točk, kolikor je to le mogoče, na relacijah pogosto uporabljamo tempomat, v tem primeru gre seveda za radarskega. Deluje odzivno, pri speljevanju in pospeševanju ne zamuja in samodejno umirja hitrost, če ga v ostrejši ovinek zapodimo prehitro.

80 tisočakov za avto in 40 za priboljške

Začetnih 80 tisočakov predstavlja zgolj osnovni vložek, ki ga zahteven kupec nadgradi po svojih željah. Seveda je osnovna oprema Na avtocesti pri 130 kilometrih na uro se motor v osmi prestavi vrti s 1.600 vrtljaji, 2.000 vrtljajev pa doseže, ko BMW drvi s 160 km/h. Foto: Gašper Pirman šestice GT že sama po sebi dovolj individualna, saj vključuje 265 dizelskih "konj", osemstopenjsko avtomatiko steptronic, štirikolesni pogon xDrive, športne zavore, prestižno usnjeno ambientalno osvetljeno in športno oplemeniteno notranjost s komfortnim dostopom, navigacijo Professional, vse trenutno aktualne vozniške pripomočke, popolno varnostno opremo za voznika, potnike in pešce …

Od dodatne opreme testnega vozila cenovno izstopata M sport paket (6.353 EUR) in akustični sistem Bowers&Wilkins (5.139 EUR). Več kot petmetrski prestižni potovalnik se vozi po 20-palčnih kolesih (1.216 EUR), ki zavijajo tudi zadaj (1.381 EUR), zračno vzmetenje (2.155 EUR) je prilagodljivo na obeh oseh. Pametni ključ z zaslonom za podatke o vozilu in daljinsko premikanje vozila se zalaga z energijo na polnilnem mestu za pametne telefone pred prestavno konzolo …

Med presežnike prestižno urejene štiripodročno klimatizirane z usnjem odete potniške kabine štejemo številne električno podprte funkcije sprednjih sedežev, zaslon pred voznikom s prosojnim zaslonom z izbiro različnih načinov prikazovanja, kakor tudi uporabnost 10,25-palčnega zaslona na sredini, katerega številne informacijske in zabavne funkcije so na voljo vozniku in potnikom.