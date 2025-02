Foto: Gregor Pavšič Hyundai je na ceste pripeljal enega najbolj oblikovalsko radikalnih, a tudi zato privlačnih in predvsem prostorsko izjemno učinkovitih športnih terencev. Novi santa fe je devet centimetrov daljši od predhodnika in se z vidika notranjosti približuje (nekdanjim) enoprostornim vozilom. Visoka raven opremljenosti in varnosti ga potiska proti premijskim znamkam, kar si Hyundai kljub svojemu "ljudskemu" poreklu večinoma zasluži. Kljub visoki masi vozila so se Korejci v Evropi odrekli dizelskemu motorju, kar bodo pogrešali tisti, ki bi s santa fe želeli vleči težji tovor. Poraba? Vsaj pri priključnem hibridu, kakršen je bil testni avtomobil, je vse odvisno od pogostosti polnjenja baterije.

Palec gor: posebnost na cesti, prostornost, kakovost izdelave, udobna vožnja

posebnost na cesti, prostornost, kakovost izdelave, udobna vožnja Palec dol: le tona vlečne zmogljivosti, le en motor

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vsak avtomobil, kjer oblikovalci stopijo iz ustaljenih okvirjev, bo delil mnenja. Redki so avtomobili, ki jim danes kaj takega uspeva bolj kot novemu santa fe. Čeprav je v dolžino zrasel le za pet centimetrov in je zdaj dolg 4,8 metra, se zdi ob pogledu s strani celo več kot pet metrov dolg terenski orjak.

Foto: Gregor Pavšič Hyundai je izdelal oblikovno zanimiv in v marsičem retro usmerjeno vozilo, ki spredaj povzema kvadratast slog svojih električnih vozil, zadek pa je navpično odrezan in je povsem podrejen praktičnosti prtljažnega dela. Prav zadek je tisti, ki bo lahko koga vendarle preveč zmotil, in gotovo je bil zadnji del tisti, ki je pritegnil največ pogledov mimoidočih. Novi santa fe vsekakor izstopa. Pri posebnostih oblike poudarimo še grafiko v obliki črke H tako pri žarometih kot tudi (nekoliko manj posrečeno) v zadnjih lučeh.

Foto: Gregor Pavšič

Testni santa fe je imel praktično vse podrejeno udobju. Položaj za volanom je zelo prijeten, moderen je volanski obroč – ta tako kot marsikaj spominja na land roverje, sprednja sedeža sta opremljena s funkcijami gretja, hlajenja in masaže. Spredaj je treba pohvaliti tako digitalno podprtost vozila, kjer pri Hyundaiju niso pozabili na slovenske menije, kakor tudi nekaj osnovnih fizičnih gumbov.

Tako podolgovat osrednji zaslon kot voznikovi merilniki nudijo ustrezno informacijsko podporo, na sredini spodaj pa je še en digitalizirani meni. Vse to je ergonomsko dobro premišljeno, tako da z upravljanjem vozila ne bo težav. Hvalimo položaj za brezžično polnjenje dveh telefonov istočasno in dodaten prostor za odlagališče pred sovoznikom.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Santa fe je imel danes dokaj neobičajno razporeditev šestih sedežev. V drugi vrsti sta bila namreč dva ločena, oba z možnostjo gretja (ne pa tudi hlajenja in masaže kot sprednja), mogoče ju je bilo tudi premikati vzdolžno in jima nastavljati naklon. Vse to potnikoma nudi občutek prestiža in udobja, a vendarle se spredaj sedi bolje kot na sedežih v drugi vrsti. Položaj stopal je namreč v drugi vrsti malo višji, kot bi si želeli, ni pa to pretirano moteče.

Foto: Gregor Pavšič Dostop do tretje vrste je avtomatiziran in hiter. Oba zadnja sedeža bosta namenjena najmanjšim potnikom, saj prostora vendarle ni na pretek in tudi stopala bodo še bistveno višje kot v drugi vrsti. Ta rešitev je dobra za otroke, ne pa za odrasle – razen v redkih primerih in za krajše vožnje.

Prtljažnik je zelo prostoren, saj ob podrtih zadnjih dveh sedežih nudi kar 711 litrov osnovne prostornine. Če v ravno dno spravimo še srednja sedeža, prostornina prtljažnika preseže dva tisoč litrov. Zadaj bi bilo za dva zanesljivo dovolj prostora tudi za spanje. To je zanimiva rešitev, saj je bil testni santa fe opremljen z nekaj predpriprave za šotor na strehi oziroma čisto pravi "overlanding".

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonu so lahko mnenja podobno kot pri obliki deljena. Hyundai je močno oklestil motorno pestrost, saj je pri santa fe na voljo le hibrid na osnovi 1,6-litrskega bencinskega turbo motorja T-GDI. Pri klasičnem hibridu znaša moč pogona 158 kilovatov (215 "konjev"), pri priključnem hibridu pa 186 kilovatov (253 "konjev").

Pogon je sicer odličen, zelo tih in pri povprečni vsakodnevni vožnji zanesljivo opravi svoje naloge. Vseeno pa se zdi, da se bo takrat, ko bo voznik zapel počitniško prikolico, čoln ali težji tovor, precej naprezal. Kot nalašč bi bil dizelski motor z veliko navora, kakršnega pa santa fe nima. Mimogrede, masa praznega santa fe znaša 2,1 tone, z njim pa je mogoče vleči le največ tono tovora (pri navadnem hibridu 1,1 tone). Z manjšim tucsonom, ki ga poganja dizelski motor, je mogoče vleči skoraj dve toni.

Foto: Gregor Pavšič

Priključni hibrid je cenovno sicer zelo konkurenčen, saj je (zelo) zmernih 3.500 evrov dražji od navadnega hibrida. Pri cenovnem razponu nad 55 tisoč evri je to dokaj majhna razlika. Priključni hibrid prinaša od okrog 40 do 50 električnih kilometrov, saj nima ravno največje baterije (kapaciteta slabih 14 kilovatnih ur).

Kdor bo baterijo doma redno polnil, bo lahko ob vsakodnevnih vožnjah do sto kilometrov precej oklestil porabo goriva. Z rednim polnjenjem bo znašala od tri do pet litrov na sto prevoženih kilometrov, brez električnih kilometrov pa bo poraba na avtocesti poskočila tudi do deset litrov goriva na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Cene za santa fe se začnejo na meji 50 tisoč evrov, a to je začetna raven opreme in pogon le na sprednji par koles. Za štirikolesni pogon bo treba računati že na cene bližje 60 tisočakom. Testni avtomobil je imel še nekaj več dodatne opreme. Paket šestsedežne razporeditve stane 1.250 evrov, paket calligraphy line (vzdolžni nosilci za strešni prtljažnik, ročica za oprijem v stebričku C, digitalno vzvratno ogledalo, zaprt predal pred sovoznikom s sterilzacijo UV …) pa 2.790 evrov. Del najvišjega paketa premium je med drugim tudi triconska klimatska naprava, česar bosta vesela potnika v tretji vrsti.

Pohvaliti gre visoko raven varnostne opreme in to kljub temu da podobno kot večina azijskih avtomobilov tudi santa fe zelo hitro in odločno (moteče?) opozarja na vsakršno voznikovo odstopanje od pričakovanega.

Foto: Gregor Pavšič

Izhodiščna cena za priključno hibridnega santa fe z višjim paketom opreme je 63 tisoč evrov, cena testnega vozila pa je presegala 68 tisočakov. Na prvi pogled ni malo za Hyundaijev avtomobil, ki pa za to ceno ponuja velik in polno opremljen športni terenec, ki se tudi kakovostno lahko s skoraj vseh vidikov postavi ob bok premijskim tekmecem. Za polno primerjavo s prestižem bi morda v notranjosti potreboval še boljše materiale. Toda ne glede na vse je santa fe zelo kakovosten, prostoren in zaradi svoje oblike tudi samosvoj avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič