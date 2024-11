Eden najbolj posebnih: dodatni prostor je odličen, kaj pa prva izbira pri pogonu?

Novi countryman ni prav nič več "mini". Postal je veliko večji avtomobil, ki je svojo oblikovno posebnost zdaj združil tudi z nesporno prostornostjo po družinskih merah. Avtomobil je na voljo z različnimi pogoni, testnega pa sta poganjala električna motorja – čeprav baterija ni posebej velika, je vsakodnevna uporabnost takega countrymana zelo solidna, všečna pa je tudi vožnja. Realen doseg znaša med 300 in 350 kilometri. Zaplete se le pri ceni, saj countryman kljub premijskemu poreklu Minija težko upraviči deset tisoč evrov višjo ceno od Teslinega modela Y.

Palec gor: posebnost zunanje in notranjih oblik, prostornost, udobna vožnja, solidna poraba, cena proti bencinski različici

Palec dol: dokaj majhna baterija, nepraktičnost okroglega zaslona, cena glede na zmogljivost električnega pogona

V zadnjih 15 letih se je zgodilo le enkrat, da sem moral zaradi električnega avtomobila prilagoditi ali celo preklicati svoje potovalne načrte. Zgodilo pa se je ob načrtovani poti proti Posočju s prvo generacijo električnega minija. Kombinacija slabe polnilne infrastrukture, ki ob Keltiki še danes ni prav nič boljša, in izjemno majhne baterije je pomenila, da sem tisti dan ostal doma.

Mnogo let pozneje je bil v rokah spet električni mini, le da tokrat večji model countryman. Spet konec tedna in pot, tokrat iz osrednje Slovenije proti Apačam pri Gornji Radgoni. Tokrat je šlo – 370 kilometrov dolgo pot je električni countryman opravil zelo dobro.

Od Vrhnike do Apač in nazaj je bil potreben le en krajši, okrog 15 minut dolg postanek za polnjenje. Vožnja je bila tekoča, udobna, tiha in zagotovo sproščujoča. Countryman je zanimivo in kakovostno izdelan avtomobil, s katerim je tudi zavoljo te posebnosti vožnja užitek. Toda kljub temu grenek priokus vsaj pri električni različici ostaja. Obstajajo namreč prav tako kakovostni in cenejši električni avtomobili, ki bi to relacijo zmogli tudi brez vmesnega polnjenja. 400-kilometrski avtocestni doseg ob zgledni vožnji namreč ni več tabu.

Countryman ni prav nič "mini"

Novi countryman je dolg 4,4 metra, širok je dobra dva metra, visok pa 1,6 metra. Medosna razdalja znaša skoraj 2,7 metra. Vse to pomeni, da je countryman postal veliko večji in da zdaj resnično lahko odigra vlogo prvega domačega (tudi družinskega) avtomobila. Prostornost je odlična tako na zadnji klopi kot tudi v prtljažniku, ki ima od 460 do 1.450 litrov prostornine.

Countryman je ostal klasičen Minijev avtomobil. Je cestni posebnež, ki tega ne skriva navzven, še manj pa v notranjosti vozila. Tam mrgoli zanimivih in nenavadnih gumbov, stikal in ostalih podrobnosti (na primer tkan trak na volanskem obroču).

Posebnost ostaja okrogli zaslon na dotik. Ta je poklon Minijevi preteklosti in origalnemu cooperju, ki je imel na sredini podobno okrogel merilnik vrtljajev. V digitalni dobi okrogli zaslon prinaša unikatnost, a istočasno tudi jemlje nekaj uporabnosti. Na okrogle zaslone je težje projecirati večpredstavnostno vsebino in navigacijo, na primer ob uporabi vmesnikov Car Play ali Android Auto. Izkoristek zaslona je namreč slabši kot pri ležečih zaslonih, s tem pa je slika manjša. Najbolj vsestransko uporaben pristop je za 90 stopinj vrtljiv zaslon, kakršnega poznamo pri kitajskem BYD.

Električni countryman je na voljo tako z enim kot dvema elektromotorjema. Sistemska moč je 150 ali 230 kilovatov, kapaciteta baterije pa je v obeh primerih 64 kilovatnih ur (kWh). Velikost baterije je kvečjemu solidna. Večina električnih avtomobilov ima danes že večje baterije. Z nekaj večjo baterijo bi imel countryman lahko tudi 400 kilometrov dosega, tako pa na tem področju težko drži korak s konkurenco.

Testna poraba ob večinoma avtocestni vožnji je znašala 20 kWh na sto prevoženih kilometrov. To je solidno ali na ravni povprečja tega razreda, countryman pa vendarle ne sodi med najbolj energijsko učinkovite avtomobile tega razreda. To je razumljivo, saj ne gre za avtomobil z namenske električne platforme.

Ker dvojni elektromotor ne omogoča zares navdušujočih pospeškov in vozne dinamike, bo smiselno pogledati proti različici s pogonom na en par koles. Tu bo poraba vsaj za kakšno kWh nižja, to pa pomeni tudi boljši doseg in cenejše stroške vožnje. Tak avtomobil je tudi okrog šest tisoč evrov cenejši.

Ker poraba ni ravno majhna, baterija pa ne prav velika, je omejen tudi doseg. Omenjenih od 300 do 350 kilometrov je bilo realnih še pred zimskimi temperaturami, v teh pa bo doseg manjši še vsaj za okrog 60 kilometrov.

Čeprav je veliko večji in uporabnejši kot v prejšnji generaciji, vsaj v električni različici težko upraviči svojo ceno. Izhodiščna cena 48 tisoč evrov ni tako slaba, toda z dodatno opremo – ta je v testnem avtomobilu znašala 12 tisoč evrov – postane tak countryman okrog deset tisoč evrov dražji od Teslinega modela Y.

Ker je countrymanova baterija za današnje standarde nekaj manjša, tudi nesporna prostornost težko odtehtala toliko višjo ceno. Mini sicer cilja na premijske kupce, ki so za to znamko pripravljeni plačati več denarja. Countryman je v notranjosti precej bolj prefinjen, kakovosten in premijski kot novi volvo EX30, ne more pa se postaviti bistveno nad model Y.

Pri električnem countrymanu so pri Miniju uporabili premajhno baterijo in mu premalo oklestili porabo (in ceno), da bi lahko postal prodajna uspešnica. Glede na velikost in praktičnost avtomobila bi nedvomno lahko dosegel še kaj več kot le nišne prodajne številke. Lažje bi se bilo odločiti za klasični pogon.

V primerjavi z bencinskim cena ni problematična, toda …

Pri countrymanu se kot zanimiv pogon ponuja 160-kilovatni bencinski štirivaljni motor, ki je na voljo tudi v kombinaciji s štirikolesnim pogonom. Ob enaki izhodiščni opremi je bencinsko gnani countryman pet tisoč evrov cenejši od električnega, 120-kilovatni dizelski motor (brez možnosti štirikolesnega pogona) pa ceno zniža še za tri tisočake.

Vse to pomeni, da električni že z izkoristkom subvencije stane enako kot primerljiv bencinski. Če bi imel le še kakih deset kWh večjo baterijo, bi bil na cesti že tako vsestransko prepričljiv, da bi lahko svoje "fosilne" brate postavil vsaj pod začetni, če ne že kar resen vprašaj.