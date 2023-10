Kako dolgo še ikona? Mercedesova klasika prispela v Slovenijo. #foto

Mercedes-Benz razred E je ena največjih avtomobilskih ikon. Že 75 let je pojem elegantnega in luksuznega avtomobila v premijskem razredu. Več kot 16 milijonov takih avtomobilov so že prodali, od leta 1993 - takrat so avtomobil pri Mercedesu začeli označevati kot razred E - več kot šest tisoč tudi v Sloveniji. Zdaj je na ceste pripeljal v šesti generaciji, morda celo svoji zadnji.

Zadnje luči so največja zunanja sprememba. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je razred E pridobil nekaj centimetrov v dolžino, širino in tudi pri medosju ter ostal izjemno eleganten avtomobil, je osnovni pomislek ob prvih kilometrih dokaj jasen. Podobnega sem imel pred leti sredi Wolfsburga, kjer je takrat Volkswagen razkril zadnjo generacijo golfa. Oba z razredom E sta ikoni in pojma avtomobilskega uspeha vsaj v svojem svetu. Takrat se mi je pri golfu zdelo, da je vsaj s klasičnimi motorji prišel do konca svojega opaznega razvoja ter da v njem česa bistveno novega in drugačnega niti ne morejo več ponuditi. Izkazalo se je, da je bil to res zadnji golf s termičnimi motorji.

Podobno se danes zdi pri razredu E, čeprav so njegovi povprečni kupci še bolj konservativni in danes, to velja za Slovenijo, daleč najraje povprašajo po dizelskem motorju. Toda na drugi strani elektropogoni prav v premijskem razredu še občutneje izboljšajo kakovost vožnje (tistih, ki avtomobil seveda polnijo doma in jim tak pogon ustreza) tako voznika (lahkotnejša vožnja brez menjalnika) kot potnikov (veliko več prostora). Mercedes pa ima že namensko izdelano električno limuzino EQE, ki je od razreda E dražja za okrog deset tisoč evrov.

Poleg limuzine in karavana prihaja tudi različica all terrain. Ta je od take limuzine od tal oddaljena dodatnih 2,8 centimetra, s pomočjo zračnega vzmetenja pa je mogoče avtomobil dvigniti še za dodatnih 4,6 centimetra. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prav gotovo vredno premisleka za tistega, ki si želi nekaj novega, svežega in tudi drznejšega, kdor vendarle še stavi na premijsko klasiko, pa bo z (zadnjim?) razredom E lahko zelo dobro shajal. Limuzina namreč v ničemer ni prinesla skokovitih sprememb. Zunanjost je prepoznavna in pričakovana, še največja sprememba so zadnje luči. Prostor na zadnji klopi je soliden, nikakor pa ne ponuja presežkov za tiste, ki so se že vozili z električnimi limuzinami. Vozniški prostor je prav tako že dobro znan iz najnovejših mercedesov.

Foto: Gregor Pavšič

Koncept notranjosti je vseeno zanimiv in ponuja določen paradoks - če je razred E umirjena limuzina, ki ne želi velikih sprememb, temveč zvezno evolucijo svoje funkcije, je voznikov prostor močno digitaliziran. Že na dotik občutljivi gumbi na volanskem obroču so del te izkušnje, ki bo težko prepričala vse.

Na sredinski konzoli je večji zaslon, pred sovoznikom je mogoče dokupiti še enega. Če je že avtomobil relativno konservativen ali pa vsaj meri na take kupce, je fizičnih gumbov v notranjosti zelo malo. Tudi za klimatsko napravo bo treba drsati po sredinskem zaslonu.

Dejansko prav digitalni del avtomobila prinaša največje novosti. Pred voznikom je majhna kamera, ki omogoča sodelovanje v videokonferenčnih klicih (med vožnjo brez prikaza slike), vgrajene so določene igrice (Angry Birds) in aplikacije družbenih omrežij (Tik Tok), pa tudi brskalnik za spletne strani in dostop do pretočnih videovsebin. Te lahko sovoznik uporablja tudi med vožnjo. Prav tako si lahko nastavi določene rutine oziroma prednastavljene nastavitve vozila, ki so vezane na določene pogoje.

Kljuke v vratih so potopne, voznik pa si lahko omisli tudi digitalni ključ na telefonu. Foto: Gregor Pavšič

Bistvo razreda E kljub digitaliziranim spremembam ostajajo predvsem udobna vožnja, kakovost izdelave, kljub dolžini zaradi štirikolesnega krmiljenja pa tudi zavidljiva okretnost. Enako velja za široko izbiro pogonskih motorjev. To so bencinski in dizelski motorji (poleg štirivaljnih tudi šestvaljniki) ter (precej dražji) priključni hibrid. Ta prinaša okrog sto kilometrov dosega in tudi možnost hitrega polnjenja.

Cene za osnovni dizelski model E 220d se bodo začele pri 70 tisoč evrih, za bencinsko gnanega pa bo treba odšteti vsaj slabih 68 tisoč evrov. Priključni hibrid bo stal od 76 tisoč evrov naprej. Skupaj z limuzino bo na voljo tudi karavan, ki bo pri enakem motorju in opremi dražji za dva tisoč evrov. Prostornina prtljažnika pri karavanu meri 615 litrov.

Upravljanje klimatske naprave je le digitalno. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kdor želi na pokrovu motorja klasično stoječo "zvezdo", bo moral izbrati različico exclusive. Foto: Gregor Pavšič

Medosna razdalja je dobra dva centimetra večja, prostornost so pri Mercedesu povečali tudi s tanjšimi sprednjimi sedeži. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik ima 540 litrov prostornine, v primeru priključnega hibrida pa le 370 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič