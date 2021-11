Iz Ljubljane z novim BMW: preveč govoric le o podobi? #video

Veliko je govora o njegovem videzu, a v živo je vse skupaj bolj skladno kot na fotografijah. S tem so se strinjali tudi mimoidoči, ki so si nas upali ogovoriti kljub nemški registrski oznaki.

Veliko je govora o njegovem videzu, a v živo je vse skupaj bolj skladno kot na fotografijah. S tem so se strinjali tudi mimoidoči, ki so si nas upali ogovoriti kljub nemški registrski oznaki. Foto: Žiga Intihar

Težko je oporekati mnenju mimoidočih o novem BMW-jevem električnem iX, saj vsak za svojim mnenjem stoji brezkompromisno. Tema pogovora je sprva vedno sprednja maska hladilnika, a kot smo rekli že prejšnjič, je v živo vse skupaj videti bistveno bolj skladno. Vsekakor pa ga je nemogoče zamenjati za katerikoli drug avtomobil, kar je na koncu za BMW več kot odlična novica. Vsi govorijo o novem iX, po eni strani si to tudi zasluži, a po drugi strani bi si sami želeli, da se bolj kot o videzu govori o njegovi tehnološki naprednosti. Kot so pojasnili pri BMW Slovenija, se je prodaja že začela, za zdaj pa je največ zanimanja za 37 tisoč evrov dražjo različico iX50 s štirikolesnim pogonom, kjer se cene začnejo pri 108 tisočakih.

"Odlično vprašanje," je pripomnil David Černivec, vodja korporativne in diplomatske prodaje pri BMW Slovenija na naše vprašanje o tem, katera različica je za zdaj bolj priljubljena pri kupcih. "Zanimivo je to dražja in močnejša različica iX xDrive 50. Čeprav je razlike v začetni ceni več kot 30 tisoč evrov, smo do zdaj prodali že dva ta avtomobila, tudi za prihodnja naročila pa je zanimanje samo za iX xDrive 50," je odgovoril Černivec. Pozneje je tudi priznal, da bi si želeli več povpraševanja za iX 40 (vstopna cena 81 tisoč evrov) – predvsem zaradi dobavnega vidika. "Ves svet" je namreč ponorel za "petdesetko", proizvodnja je polna, čakalna doba pa primerno daljša. Z naročilom manj zmogljive "štiridesetke" bi tako razbremenili začetni prodajni naval in lažje tudi dobili dostop do večjega števila avtov, ki pridejo iz tovarne. Prihodnje leto bodo tako prodali dvajset iX, če bi dobili večjo kvoto avtov iz tovarne, pa bi jih po zagotovilih Černivca zlahka prodali še več.

Baterijska paketa sta ogromna

BMW iX xDrive 50 poganjata dva elektromotorja z največjo močjo 385 kilovatov, ki energijo črpata z litij-ionske baterije z neto zmogljivostjo 105,2 kilovatne ure, vgrajene v dno vozila. Njena masa je približno 650 kilogramov, zato iX ni lahek avtomobil. Kazalec na tehtnici se ustavi pri 2.500 kilogramih. Kljub temu smo bili takoj presenečeni nad njegovo agilnostjo.

Ko smo požirali prevožene kilometre skozi Tuhinjsko dolino, mu težav niso povzročali niti zaprti zavoji ali dolge ravnine. Tudi na avtocesti je pri hitrosti 130 kilometrov na uro prav brutalno skočil in dodobra pritisnil naše hrbte na sedeže. Največja zahvala gre zračnemu vzmetenju, ki je zelo prilagodljivo. 21-palčna platišča so najmanjša, a v celoti so pri BMW dobro zadeli razmerje med vsakodnevno uporabnostjo in športnim značajem avtomobila.

Video - prvi vtisi z iX

Več kilometrov z iX 40 smo prevozili na avtocesti, a tudi ta različica ima štirikolesni pogon xDrive, dva elektromotorja proizvedeta 240 kilovatov in uradni doseg znaša 425 kilometrov, kar je dvesto kilometrov manj, kot pravi WLTP-meritev pri iX xDrive 50. Razlike niso le v bateriji (pri iX 40 ima 71 kWh neto) in moči. Cenovna razlika nastane tudi zaradi različne moči polnjenja. Pri večji bateriji je omogočeno hitro polnjenje z močjo do 200 kilovatov, pri manjši pa je največja polnilna moč omejena na 150 kilovatov. Teoretično bo to pomenilo, da se bo baterija napolnila z 10 na 80 odstotkov zmogljivosti v manj kot 35 minutah. Desetminutno hitro polnjenje poveča doseg avtomobila za dodatnih 120 kilometrov. Serijsko sta tudi opremljena z možnostjo polnjenja na AC-polnilnicah z močjo do 22 kilovatov.

Ukrivljen zaslon je pregleden in velik, všeč nam je tudi uporaba lesenih detajlov na sredinski lebdeči konzoli. Foto: Gašper Pirman

Če pustimo videz ob strani, je raven podrobnosti neverjetna

Zunanja oblika, še posebej z dolgim in razmeroma kockastim zadnjim delom, ne sledi privlačnosti nekaterih BMW-jevih legendarnih limuzin, a pustimo to ob strani. Oblikovna ekipa je skrbno premislila vsako malenkost. Količnik zračnega upora je vsega 0,25, platišča niso le aerodinamična, temveč se v primeru trka zlomijo in tako vsrkajo energijo trka. Prevečkrat opevana maska hladilnika je narejena iz posebne plastike, ki razne praske in majhne pikice ob toplem dnevu samodejno odstrani. Poleg tega je vsa površina tudi ogrevana, zato pozimi ali v snežnih dnevih pogled senzorjev in radarja spredaj ni nikoli omejen. Prav všečen je pogled na ogljikova vlakna, ko se odprejo vrata, in vratne kljuke so zanimiva popestritev, a skoraj vsi lastniki bodo svojega iX odpirali izključno s telefonom.

Notranjost po meri avta iz 21. stoletja

Seveda, tudi notranjost je daleč od običajne. Za volanom je občutek res poseben. Ukrivljen velik dvojni zaslon, lebdeča osrednja konzola s kristali, velika stekla in občutek udobja so na res visoki ravni. Dobro so unovčili namensko arhitekturo (druga po i3), pod je raven, materiali na vrhunski ravni. Tudi prtljažni prostor je velik, res velik.

Nič manj prostorno ni zadaj. Prostora za kolena je ostalo še 20 centimetrov, tudi najvišji pa se zadaj ne bodo pritoževali, ker bi z glavo zadevali v streho. Zanimiva je uporaba različnih materialov, ti so povrhu vsega pretežno naravni in reciklirani. Šesterokotni volan je zanimiv na pogled, nanj se je treba nekoliko navaditi, a večjih težav med vožnjo ni bilo.

Ne šteje le "zeleni" avtomobil

BMW iX bodo proizvajali v tovarni v nemškem Dingolfingu. Tako vozila kot tudi baterijske celice bodo izdelani z zeleno energijo, kot pravijo, želijo do leta 2030 izpuste pri proizvodnji avtomobilov približati številki nič. Kot smo že pisali (povezava spodaj), skupina BMW kupuje kobalt in litij, ki sta potrebna za visokonapetostne baterije, prek nadzorovanih virov v Avstraliji in Maroku, in jih dobavlja proizvajalcem baterijskih celic. Dizajn električnih motorjev omogoča, da za proizvodnjo rotorjev pogonskega sistema ni treba uporabljati redkih zemeljskih kovin. Poleg tega podjetje pridobiva aluminij z uporabo energije iz sončnih elektrarn.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman