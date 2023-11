Zaradi delovnih zapor na avtocestah nastajajo zastoji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko pred delovno zaporo proti Kopru nastaja zastoj z zamudo približno 40 minut. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti pred Brezovico in pred Vrhniko. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Vnanje Gorice-Podpeč-Borovnica-Vrhnika ali Dobrova-Horjul-Vrhnika.

Na ljubljanski južni obvoznici pred počivališčem Barje pred delovno zaporo nastaja zastoj v obe smeri.

Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica proti Mariboru, zamuda znaša od 20 do 30 minut. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že pri priključku Lukovica.

Stanje na cestah:

Promet (zastoji):

Danes bo od 7. do 20. ure v Radovljici zaradi del zaprta cesta Cesta na Jezerca.

Od 11. novembra od 12. ure do 13. novembra do 6. ure bo zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Blagovica-Vransko. Na priključku Trojane bo zaprt uvoz v obe smeri.

Do 12. novembra do 17. ure bo na primorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru.

Do 12. novembra do 17. ure bo prav tako zaprta regionalna cesta Slovenj Gradec-Mislinjska Dobrava med odcepom za Stari trg in Podgorjem.

Do 12. novembra do 18. ure bosta na štajerski avtocesti zaprta uvoz in izvoz Slovenska Bistrica jug ter vozni pas proti Mariboru.

Do 12. novembra do 19. ure bo cesta Gaber-Uršna sela-Novo mesto zaprta.

Predvidoma do 31. 3. 2024 je zaprta cesta na Mangart.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov sta zaprti cesti Most na Soči-Tolmin pri Modreju in Rateče-Planica.

Na cesti čez prelaze Vršič, Jezerski vrh in Pavličevo sedlo je obvezna zimska oprema.

Na cesti Železniki-Most na Soči med Knežo in Podbrdom je prepovedan promet za tovorna vozila.