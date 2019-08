Nesreča zaprla avtocesto proti Mariboru #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerska avtocesta je znova prevozna, zaprt ostaja vozni pas pred priključkom Krtina proti Mariboru. Nastala je daljša kolona, dolga približno šest kilometrov. Potovalni čas se po podatkih prometno-informacijskega centra podaljša za okoli 45 minut. Za vozila do 7,5 ton je možen obvoz po regionalni cesti Domžale-Želodnik-Lukovica.

Po prvih podatkih so bila v prometni nesreči udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in tovornjak. Nihče naj se ne bi huje poškodoval. Policisti sicer še izvajajo ogled kraja nesreče, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Foto: Gašper Pirman

