Primorska avtocesta po nesreči spet prevozna, zdaj zapora na Štajerki

Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani. Tudi primorska avtocesta je bila kratek čas zaradi nesreče zaprta med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru. Zdaj je že prevozna, a ostaja zastoj.

Okoliščine nesreče na štajerski avtocesti, ki se je zgodila pred 10. uro, še niso znane. Iz prometnoinformacijskega centra sporočajo le, da naj vozniki osebnih vozil uporabijo obvoz po regionalni cesti med Trojanami in Blagovico.

Po nesreči zastoj na primorki

Malo po 9. uri pa se je zgodila nesreča na primorski avtocesti, in sicer med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Kakšno uro kasneje so bile posledice že odstranjene, okoliščine nesreče in njene posledice pa zaenkrat še niso znane.

Na omenjenem odseku je bil okrog 10. ure še vedno zastoj. Možni obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah Ljubljana - Brezovica - Vrhnika in Ljubljana - Podpeč - Borovnica - Vrhnika.

Stanje na cestah:

Mejni prehodi: