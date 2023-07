Zaradi nesreče spet kolaps na primorski, zastoj tudi na štajerski avtocesti

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi nesreče oviran promet in zaprt prehitevalni pas med Uncem in Postojno proti Kopru. Nastajata zastoja, na relaciji Ljubljana–Koper je približno 45 minut zamude.

Petkilometrski zastoj je na štajerski avtocesti pred Malečnikom iz smeri Šentilja proti Ljubljani, kjer je zamuda do pol ure, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti razcepu Kozarje, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani, kjer je zamude do deset minut.

Srna je na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami v obe smeri.

Med 8. in 13. uro bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila nad sedem ton in pol, na primorskih cestah pa že velja, in sicer do 16. ure.

Na gorenjski avtocesti bo predvidoma do 10. julija zaprt priključek Jesenice vzhod (Lipce), izvoz in uvoz proti Karavankam. V ponedeljek, 3. julija, bodo po 12. uri zaprli še izvoz in uvoz proti Ljubljani, predvidoma do 15. julija. Obvoz je urejen prek priključkov Jesenice zahod (Hrušica) ali priključka Lesce. Promet na tem odseku avtoceste poteka nemoteno, saj so zaprti samo izvozi in uvozi na tem priključku.

Zaradi obnove vročevoda bo danes in v nedeljo za ves promet zaprta Linhartova cesta v Ljubljani na odseku med Železno cesto in Neubergerjevo ulico. Zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije je že zaprta tudi Vilharjeva cesta med Železno cesto in Novakovo ulico. Obvoz bo urejen po Železni, Linhartovi in Dunajski cesti ter Topniški ulici.

Na cesti Litija–Zagorje pri Šklendrovcu v soboto popolne zapore ne bo.

Cesta Hrastnik–Šmarjeta bo v Marnem zaprta od sobote od 6. ure do nedelje do 20. ure.

Regionalna cesta Razdrto–Podnanos bo zaprta od sobote od 5. ure do nedelje do polnoči.

Cesta Vodice–Moste bo v Vodicah zaprta v nedeljo med 7. in 19. uro. Obvoz bo po Vodiški cesti.

Na cesti Col–Podkraj–Kalce v Podkraju bo popolna zapora med 10. in 21 julijem. Obvoz bo čez Črni Vrh in Godovič.