Včeraj na Gorenjskem: utrujen voznik zapeljal z avtoceste #video

Takšne so bile posledice včerajšnje prometne nesreče na gorenjski avtocesti, ki je nastala zaradi utrujenosti voznika.

Pri Voklem je v smeri Ljubljane slovenska voznica trčila v vozilo tujca, pred viaduktom Bistrica pri Naklem (med Podtaborom in Strahinjem) pa je voznik s svojega prometnega pasu zapeljal na odbojno grajo in se prevrnil pod avtocesto.

V prvi nesreči se je lažja poškodovala voznica, v drugi nesreči pa so bili lažje poškodovani voznik in trije potniki. Ključna je bila uporaba varnostnega pasu.

Utrujenost za volanom eden od najhujših skritih sovražnikov

"Utrujenost za volanom je nevaren vozniški pojav. Pojavi se me daljšo vožnjo, vožnjo po avtocesti, brez sopotnika, pri uživanju alkohola in drog, vožnjo po obroku hrane, v zastojih, vročini. Telo postane veliko bolj utrujeno, izčrpano, pozornost upade, pojavijo se težave z vidom, koncentracijo, zehanjem, mencanjem oči, zbranostjo. Težko vozite naravnost, z mislimi ste druge in podobno," pojasnjujejo na slovenski policiji.

Dolgoročno utrujenost premaga le daljši počitek. Opozoriti je treba, da imajo kofein, odpiranje oken ali poslušanje glasnega radia le kratkoročne učinke na budnost voznika.