Tako sta kradla gorivo drugim vozilom #foto

Tovorno vozilo so zaustavili v Grabonošu, v njem pa so našli črpalko in pribor začrpanje goriva. Foto: PU Murska Sobota

Dva državljana Romunije sta na na bencinskem servisu iz tovornega vozila Poljskega državljana ukradla 1000 litrov goriva, ki sta ga pretočila v rezervoar svojega tovornega vozila.

Ob pobegu zapeljal v delavca FURS-a

Ko sta med samo krajo do osumljencev pristopila delavca mobilnega oddelka FURS-a, sta se osumljena, kljub pozivom, naj se zaustavita, usedla v vozilo in se odpeljala. Med speljevanjem je osumljenec z vozilom zapeljal v delavca FURS-a, ki je moral odskočiti, da osumljeni z vozilom ni trčil vanj, sporočajo policisti.

Oba storilca so pridržali

Za 34- in 25-letna osumljena Romuna je bilo odrejeno pridržanje in bosta s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi privedena k preiskovanemu sodniku, so še zapisali murskosoboški policisti.