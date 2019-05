Stanovalci na obrobju Ljubljane se zaradi obvoza bojijo za svojo varnost #video

Zapore Litijske ceste v Ljubljani stanovalcem primestnega naselja Zgornja Hrušica povzroča velike težave. Zaradi prenove kanalizacijskega omrežja so namreč obvoz za osebna vozila speljali po Hruševski cesti, ki je ozka in dotrajana. Po njej zdaj vozi celo mestni avtobus, za tovorna vozila pa je obvoz urejen po vzhodni ljubljanski obvoznici, Zaloški in Kajuhovi ulici.

Večina prometa se zjutraj proti središču Ljubljane odvije po cesti, ki se vije med hišami. Šolske poti do dveh vrtcev in šole niso urejene, pločnikov ni. Cesta je za pešce že tako nevarna, zdaj ko je obvozna, pa še bolj, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Stanovalci tega bloka se ne moremo niti normalno vključevati v promet in včasih čakamo tudi po pet minut," pravi ena od stanovalk ulice.

Stanovalci se zelo težko vključujejo v promet. Foto: Planet TV

Zaradi nevzdržnih razmer so krajani na pristojne službe poslali tri pritožbe in predloge, kaj bi lahko naredili, a odgovora od ljubljanske občine in policije v 15 dneh še niso dočakali. Starši s predšolskimi otroki še vedno hodijo ob cesti in po njej, ob tem pa jih je strah, da bi se jim kaj pripetilo.

Vozil je veliko, številna vozijo prehitro

Kolesarji po ulici vozijo prvi v koloni, prav tako izpuhe avtomobilov vdihavajo rekreativci. V sedmih minutah je naša ekipa naštela 130 avtomobilov, ob tem pa opazila, da številni v coni, kjer velja omejitev 30 kilometrov na uro, tudi prehitro vozijo.

"Če bi res postavili kakšen radar več ali pa da bi se vsaj ljudje malo prilagodili nam, ki tukaj živimo, bi bilo bolje, zdaj pa je to res kot avtocesta," je dejal eden od stanovalcev, ki meni, da je njihova ulica postala smrtno nevarna.

Ozka prometna cesta je brez pločnika in brez šolske poti, kljub temu da sta tukaj dva vrtca in še osnovna šola.

"Nihče od pristojnih ni razmišljal, preden so odprli to cesto, kakšni so tukajšnji pogoji, da ni pločnikov, da ni pogojev za preusmeritev takega prometa in so praktično ogrozili otroke in vse druge vaščane," meni stanovalka Lucija.

Ozka prometna cesta je brez pločnika in brez šolske poti, kljub temu da sta tukaj dva vrtca in še osnovna šola. Foto: Planet TV

Na ulico kljub prepovedi zaidejo tudi tovornjaki

Sicer velja prepoved težkega tovornega prometa, a se pogosto najde tudi kdo, na primer tujec tujec, ki prepovedi ne upošteva, pravijo. Dela naj bi bila končana 30. junija.

"Zelo težko je. Razmišljam, da bi otroke sto metrov stran v vrtec vozila kar z avtom, a je treba potem čakati na vključitev na cesto. Nekako bomo morali zdržati," je dejala ena od sogovornic.

Dela so začeli tudi na cesti Ljubljana–Kočevje. Na Škofljici bodo iz začasnega naredili stalno krožišče. Promet trenutno še ni oviran, saj urejajo stranske priključke, a gneča bo po vsej verjetnosti čez dva tedna, ko bodo polovico krožišča zaprli.

Stanovalci se niso vdali, občino in policijo še vedno pozivajo k ukrepanju. Foto: Planet TV