Sneg, strele in sodra: tako je bilo včeraj zvečer na cestah #video

Včerajšnje popoldansko neurje s točo, sodro in snegom je pokazalo, da sredi marca še ni prepričljivo menjati zimskih pnevmatik z letnimi. Razmere na cesti so bile v osrednjem delu države povsem zimske. Na cesti je bilo veliko snega, kot kaže spodnji posnetek vožnje med Idrijo in Vrhniko.

Sicer je že pomlad, a z dobrim pogonom (pa čeprav električnim, konkretno Toyota bZ4X) in pravimi gumami je zasnežena cesta vseeno zanimiva popestritev večera ;) @SiolNEWS @promet_si #sneg #promet pic.twitter.com/0bQHrpz7m4 — GregorGRP (@GregorPavsic) March 23, 2024

Električni avtomobil z dvojnim elektromotorjem nima težav s snegom

Zanimivo, da smo nenačrtovano zimsko vožnjo kmalu po uradnem začetku pomladi odpeljali z električnim avtomobilom in sicer toyoto bZ4X. Pri električnih avtomobilih so danes štirikolesni pogoni, kjer gre za sodelovanje elektromotorjev na sprednji in zadnji osi, pogostejši kot pri klasičnih avtomobilih z mehansko povezavo med osema. Vožnja po zasneženi in še nespluženi cesti zahteva več energije, več je tudi spodrsavanja koles in s tem se poveča tudi poraba - konkretno je bila na cesti, ki je imela tudi nekaj resnejšega vzpona, višja za okrog pet kilovatnih ur (kWh) oziroma 25 odstotkov.

Pred vožnjo po snegu je zato pri električnem avtomobilu priporočljivo poskrbeti za dovolj napolnjeno baterijo in tudi preveriti, ali ima avtomobil funkcijo izklopa sistema proti zdrsu pogonskih koles. Brez te možnosti elektronika, da bi preprečila vrtenje v prazno pogonskih koles, odvzema moč in voznik lahko v tem primeru tudi obstane na zasneženi cesti.