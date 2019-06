Slovensko mesto "zaprto" za avte: bo drugače po teh gradnjah?

Piran velja za eno od najbolj slikovitih slovenskih mest, ki je močno priljubljeno tudi pri tujih turistih. Mobilnost v mestu pa je otežena in pogojena predvsem z infrastrukturnimi pogoji. To se pozna predvsem pri parkiranju osebnih in dostavnih vozil, kot so kombiji na obrobju mesta. Možnosti sta predvsem dve, in sicer garažni hiši Fornače (v smeri Portoroža) in Arze nad mestom. V prvi je skupno na voljo 844, v drugi pa še 216 parkirnih mest. To število že vključuje tudi abonente.

Tudi peš, s kolesom ali skirojem večinoma po cesti

Kdor se torej napoti v mesto, bo lahko tam parkiral in plačal tudi precej zasoljeno parkirnino. Ker želijo pri občini omejiti obseg prometa, so tudi določili višjo stopnjo parkirnine. V parkirini hiši Azre stane ura parkiranja 1,2 evra (do 10 ur), dnevno parkiranje pa 12 evrov. V garažni hiši Fornače stane ura parkiranja 1,7 evra.

Naključni obiskovalec bo torej parkiral na obrobju mesta in se nato peš podal proti središču. Alternativi ostajata najem električnega skiroja (približno 1,2 evra za 5 minut vožnje) ali čakanje na brezplačni mestni avtobus (Fornače-Tartinijev trg). Hoja, kolesarjenje ali vožnja s skiroji je vezana na delitev ceste z (redkejšimi) avtomobili, taksisti in avtobusi.

V osrednjih parkirnih hišah Fornače in Azre je skupaj na voljo 1.060 parkirnih mest, a nekatera so vnaprej oddana abonentom. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Deset let za dodatnih 500 parkirnih mest?

Piranska občina sicer ima dolgoročne načrte rešitve parkiranja v mestu, ki pa za zdaj še niso povsem natančno določeni in terminsko ter finančno opredeljeni. Občinska raziskava med domačini kaže, da je 65 odstotkov vprašanih stanje mirujočega prometa označilo kot zelo slabo oziroma slabo.

Občinska prometna ureditev namreč predvideva dograditev obstoječih in gradnjo tudi povsem novih parkirnih hiš, eno med njimi pod zdajšnjih nogometnim igriščem. Do leta 2030 bi tako Piran lahko pridobil dodatnih 500 parkirnih mest.

Pod nogometnim igriščem na vrhu mesta bi v naslednjih letih lahko zgradili garažno parkirišče. Foto: Gregor Pavšič Med ključne ukrepe štejejo:



- odkup garažne hiše Fornače, pogajanja so v teku,



- gradnja garažne hiše pri nekdanji bencinski črpalki Petrol. Poganja so v teku, po informacijah s piranske občine pa je trenutno težko ocenjevati finančno konstrukcijo, morebitne vlagatelje in leto gradnje;



- idejne zamisli o gradnji garažne hiše Stadion, za katero pa še ni na voljo prostorska in projektna dokumentacija;



- odkup garažne hiše Fornače, pogajanja so v teku,



- gradnja garažne hiše pri nekdanji bencinski črpalki Petrol. Poganja so v teku, po informacijah s piranske občine pa je trenutno težko ocenjevati finančno konstrukcijo, morebitne vlagatelje in leto gradnje;



- idejne zamisli o gradnji garažne hiše Stadion, za katero pa še ni na voljo prostorska in projektna dokumentacija;



- morebitna ureditev Fornač s podzemno garažo (idejni projekt že obstaja) in dograditev garažne hiše Fornače. Tudi v tem primeru projektna dokumentacija še ni na voljo.

"Dolgoročni cilj je za Občino Piran sicer zmanjšati količino prometa tako v Piranu kot v Luciji in Portorožu, kjer je predvidena gradnja garažna hiša Valeta. S ciljem povečanja deleža pešcev v Občini Piran in izboljšanja dostopnosti peš bo treba načrtovati dodatne površine namenjene prometu pešcev. Podobno kot za promet kolesarjev je treba obstoječe omrežje peš povezav nadgraditi," so nam sporočili s piranske občine.