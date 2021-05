Prosijo za pomoč: bežal od Unca do Kopra in zapeljal na most za pešce

Včeraj popoldan so policisti na Uncu zaznali nevarno vožnjo voznika in s svetlobnimi signali poskušali ustaviti srebrnega renault clia. Voznik se na policijske signale ni odzval in je bežal vse do Kopra, kjer je zapeljal na most namenjen izključno pešcem in kolesarjem. Pregon je trajal skoraj pol ure, preden so policisti voznika ujeli.

Včeraj ob 17.40 uri na avtocesti na Uncu so policisti zaznali nevarno vožnjo osebnega avtomobila znamke renault clio, srebrne barve z ljubljansko registrsko tablico. Voznik je z veliko hitrostjo vozil po avtocesti iz smeri Unca proti Kopru in ni upošteval zvočnih in svetlobnih signalov policistov, ki so ga želeli ustaviti.

Ustavili so ga šele v Kopru

Z nevarno in divjo vožnjo je nadaljeval do Kopra in zapeljal na most, namenjen za pešce in kolesarje, kjer so ga policisti ob18.07 uri prijeli. Voznike in pešce, ki so bili zaradi nevarne vožnje bežečega voznika ogroženi sedaj policist prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali telefonsko številko policijske postaje Koper 05 611 67 00.