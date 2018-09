Promet po avtocesti mimo Jesenic le po enem pasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavankam oz. Avstriji so po koncu glavne turistične sezone stekla obsežnejša dela. Predvidoma danes bo promet preusmerjen na polovico vozišča avtoceste, kjer naj bi po načrtih do konca novembra potekal le po enem pasu v vsako smer vožnje.