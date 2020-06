Pozor: pred predorom Karavanke nastal večkilometrski zastoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji poročajo o večkilometerskem zastoju, ki se počasi zmanjšuje. Polna so tudi počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentilj in Karavanke.

Kot poročajo na prometnoinformacijskem centru, je prišlo do gneče in 12-kilometrskega zastoja tovornih vozil na gorenjski avtocesti. Zaradi zastoja je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone, poteka izločanje med Ljubljano in predorom Karavanke proti Avstriji. Tovorna vozila izločajo na pas za počasna vozila Strahinj-Podtabor.

S tovornimi vozili je celoti zaseden vozni pas na relaciji od Lesc do Karavank. Na ostalih delih na relaciji Strahinj - Lesce je promet normalno stekel. Policija ob tem poziva voznike k previdnosti in varni vožnji mimo stoječe kolone.

Polna so tudi že počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentilj in Karavanke, zato priporočajo, da se tovorna vozila danes ne odpravijo na pot proti Avstriji.

Zastoji tudi na mariborski obvoznici

Kolona vozil je nastala tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova ter na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in prehodom Šentilj na voznem pasu proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 15 kilometrov.