Pomembna informacija za vse voznike: tukaj je nastal najdaljši zastoj

Kot svetujejo, se lahko vozniki preusmerijo na mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi. Na prehodu Gruškovje se za vstop na Hrvaško namreč čaka od eno do dve uri, eno uro pa na mejnem prehodu Zgornji Leskovec, poroča STA.

Zastoj tudi pred Korenskim sedlom na avstrijski strani

Zastoj, dolg dva kilometra, je tudi na avstrijski strani prehoda Šentilj proti Sloveniji. Osebna vozila morajo za vstop v državo tam čakati več kot dve uri. Zastoj je še pred Korenskim sedlom na avstrijski strani.

Na prehodu Dragonja čakalna doba za vstop v državo okoli eno uro

Gneča je pričakovano nastala tudi na drugih mejnih prehodih s Hrvaško, kjer so čakalne dobe za izstop iz države na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje, Dobovec.

Na cestah proti Dragonji in Jelšanam je kolona vozil dolga štiri kilometre. Na prehodu Dragonja je čakalna doba za vstop v državo okoli eno uro, za izstop pa uro in pol. Uro do dve uri morajo osebna vozila v izstop iz države čakati na Jelšanah, za vstop pa do pol ure.