Opozorilo: danes zjutraj daljši zastoji mimo Ljubljane

Skozi eno cev predora Golovec do 16. avgusta

Dela v predoru bodo potekala 24 ur na dan. Zahodno cev so zaprli v petek popoldan, zaprta bo ostala do 16. avgusta.

Dela v predoru bodo potekala 24 ur na dan. Zahodno cev so zaprli v petek popoldan, zaprta bo ostala do 16. avgusta. Foto: DARS

Foto: DARS V petek popoldne je zaradi sanacije predora Golovec tam prišlo do nove prometne ureditve. Zaprli so eno izmed cevi predora in promet bo zdaj tekel le še skozi eno predorsko cev. Glede na prometne konice bodo prilagajali po dva prometna pasova v tisto smer, kamor bo usmerjena večina vozil.

Prav ponedeljki so tradicionalno med najbolj obremenjenimi odseki na ljubljanski obvoznici in upadnicah. Pri Darsu opozarjajo, da lahko danes zjutraj iz smeri razcepa Malence proti vzhodni obvoznici nastanejo daljši zastoji. To še posebej velja za voznike, ki se bodo v Ljubljano pripeljali iz smeri Dolenjske.

Podaljšani čas potovanja skozi predor Golovec pred enim tednom. Foto: DARS

Pred enim tednom zastoji od 6.45 do 10.00

Že prejšnji ponedeljek se je na območju predora Golovec v tej smeri potovalni čas podaljšal za 21 minut. Takrat je promet potekal še skozi obe predorski cevi, so pa se tam že pripravljali za naslednjo fazo del.

Prometna statistika prejšnjega ponedeljka napoveduje naslednje: prvi znaki zastojev so se pokazali ob 6.45 zjutraj. Takrat se je pot na tem odseku najprej podaljšala za minuto, ob 8.45 pa skokovito narasla za 13 minut. Ob 9.30 se je pot podaljšala že za več kot 20 minut. Ob 10. uri se je promet že normaliziral.

#GOLOVEC 🔈 Ponedeljki so med prometno najbolj obremenjenimi dnevi na ljubljanski obvoznici in vpadnicah. V začetku tedna, predvsem jutri, pričakujemo daljše zastoje.



▶️ Spremljajte razmere na cestah in se na pot odpravite prej kot običajno. Več: https://t.co/ccsN5sbGza pic.twitter.com/KNVghyQQXj — Promet_si (@promet_si) June 14, 2020

Ne pozabimo na reševalni pas

Zavod Ustvarimo Reševalni pas na avtocestah ob napovedi zastojev opozarja na nujnost formiranja ustreznega reševalnega pasu po sredini med obema prometnima pasovoma. Reševalni pas je treba narediti že med upočasnjevanjem prometa oziroma kot hitrost na avtocesti pade pod 60 kilometrov na uro. Vozila na prehitevalnem pasu se pomaknejo skrajno levo, vozila na desnih pasovih pa skrajno desno (tudi prek črte odstavnega pasu).