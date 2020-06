Danes popoldne zaprtje polovice predora Golovec

Vozila bodo preusmerili v vzhodno cev, promet pa bo tekel po sistemu 1+2, ki bo prilagojen prometnim konicam. Tovornjake in avtobuse bodo preusmerili na severno obvoznico in na druge ceste.

Skozi predor s hitrostjo do 60 kilometrov na uro in brez tovornjakov

Po današnji zapori bodo vozila preusmerili v vzhodno cev, promet pa bo tekel po sistemu 1+2. To bo Darsu omogočilo sprotno prilagajanje jutranjim in popoldanskim prometnim konicam. Med obnovo bosta zjutraj vzpostavljena dva pasova v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, popoldne pa obratno.

Med zaporo zahodne cevi bo sicer po vzhodni dovoljen promet samo za vozila do 3,5 tone in bo potekal po hitrosti do 60 kilometrov na uro. Tovorna vozila in avtobusi bodo preusmerjena na ostalo avtocestno omrežje oz. na druge ceste. Promet po obnovljeni zahodni cevi nameravajo sprostiti 17. avgusta, prenova vzhodne cevi pa bo potekala prihodnje leto.

Obnova predora Golovec je za Dars po besedah člana uprave Vilija Žavrlana izjemno pomemben in problematičen projekt. Kot je povedal pred mesecem dni ob Darsovi predstavitvi projekta, je problematičen predvsem, ker je to del ljubljanskega avtocestnega obroča, ki je na slovenskem avtocestnem omrežju najbolj obremenjen.



Na obnovo so se na Darsu pripravljali več kot dve leti, pri oddaji javnega naročila pa se je upravljavec slovenskih avtocest in hitrih cest soočil tudi z več krogi pritožb neizbranih ponudnikov. V začetku leta so izbrali izvajalca, aprila pa podpisali pogodbo s podjetjem Kolektor CGP. Vrednost pogodbenih del znaša 8,56 milijona evrov brez DDV.