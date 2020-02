Ko zmanjka potrpljenja: voznik mimo kar po desni #video

Video posnetek prikazuje prehitevanje voznika škode octavie na dolenjski avtocesti pred Trebnjem. Dva avtomobila prehitevata po prehitevalnem pasu, voznik škode pa ju ne počaka in raje vse tri avtomobile prehiti kar po desnem pasu za počasna vozila. Iz video posnetka sicer ni razvidna hitrost obeh vozil, ki prehitevata po levi strani.

Na preizkusu predvsem strpnost voznikov

Dolge kolone vozil na prehitevalnem pasu so sicer že razširjen pojav na slovenskem avtocestnem križu. V praksi zato privedejo do številnih podobnih nevarnih položajev, saj prehitevanja po desni – tudi taka skrajno agresivna po odstavnem pasu – sploh niso zelo redek pojav. Na preizkusu sta takrat predvsem vozniška kultura in strpnost posameznikov.

Zakonodaja je jasna: prehitevanje po desni je prepovedano



50. člen Zakona o pravilih cestnega prometa jasno določa, da je prehitevanje vozil dovoljeno le po levi strani. Po drugi strani je jasno zapisano tudi, da stalna vožnja po levem pasu ni dovoljena, toda številni vozniki se zaradi formiranja počasneje vozeče kolone na levem pasu znajdejo v zagati.



Ker kolona na levem pasu pogosto vozi pod hitrostno omejitvijo 130 kilometrov na uro, jih začne avtomobil na voznem pasu, ki vozi znotraj omejitve hitrosti, prehitevati po desni strani. Številni vozniki zaradi strahu pred pretečo kaznijo zavirajo in vozijo vzporedno z vozilom na levem pasu in ga kljub hitrejšemu potovalnemu toku ne želijo prehiteti.



Čeprav je prehitevanje po desnem voznem pasu izrecno prepovedano (kazen za takšno početje znaša 120 evrov), 33. točka 3. člena Zakona o pravilih cestnega prometa v tem prinaša dodatno varovalko. Ta člen namreč pravi, da hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje. To pomeni, da je koloni na desnem prometnem pasu dovoljeno "prehiteti" počasnejšo kolono na levem prometnem pasu.



Kolono po zakonu sestavljajo vsaj tri vozila, ki so na takšni medsebojni razdalji, da sta hitrost in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti.



Zakon v 30. členu namreč veleva, da morajo na avtocesti ali hitri cesti z enosmernim prometom vozila voziti po skrajnem desnem voznem pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni. Globa za stalno vožnjo po prehitevalnem pasu je 150 evrov.