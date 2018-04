Kdo serijsko lomi železniške zapornice?

Zapornice se kljub avtomobilu spustijo do konca

Prav včeraj je za zdaj še neznani voznik poškodoval zapornice pri železniškem prehodu v Podnartu. Lani so vozniki zapornice na tem območju lomili skoraj serijsko in praktično vsaj enkrat na mesec.

"Gre za prometne nesreče, ko nekdo poskuša iti čez, medtem ko se spuščajo oziroma jih prevozi, ko rdeče luči že naznanjajo prihod vlaka in se medtem začnejo spuščati. Te zapornice nimajo 'varnostnega mehanizma' kot na primer zapornice na parkiriščih, kjer stik ali prekinjen žarek senzorja prepreči nadaljnje spuščanje. Zato se bodo spustile do konca," poudarjajo na policijski upravi v Kranju, kjer dodajajo, da je bil železniški prehod v Podnartu v preteklosti tudi že usoden.