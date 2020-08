Italijani odhajajo na počitnice, na mejnih prehodih že čakalne dobe

Danes se začenjajo tradicionalne italijanske počitnice v avgustu. Kljub pandemiji novega koronavirusa se bodo naši zahodni sosedje tudi letos odpravili na dopust v turistične kraje v Sloveniji in na Hrvaškem. Na cestah in mejnih prehodih je tako za danes pričakovati dodatno gnečo in kolone. Na nekaterih mejnih prehodih že nastajajo daljše čakalne dobe.

Na Darsu so za ta in prihodnji konec tedna napovedali povečan promet na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Obenem je zaradi prenove predora Golovec spremenjen potek prometa na vzhodni ljubljanski obvoznici. V teku sta tudi prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem ter prenova vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim, poroča STA.

Prometno-informacijski center za državne ceste je ob 8. uri poročal, da je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani.

Zastoji pred nekaterimi mejnimi prehodi, vozniki čakajo na izstop iz države

Zastoji nastajajo tudi pred nekaterimi mejnimi prehodi. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je 12-kilometrska kolona vozil, predor pa zaradi kontrole občasno zapirajo tudi na slovenski strani. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji je šestkilometrski zastoj, pred mejnim prehodom Pince proti Sloveniji pa dvokilometrski zastoj. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je približno štiri kilometre dolg zastoj.

O čakalnih dobah so ob 8. uri poročali z naslednjih mejnih prehodov: Petrina, Sečovlje, Obrežje, Sočerga, Starod, Dragonja, Vinica, Jelšane, Metlika, Rogatec, Dobovec, Zgornji Leskovec, Gruškovje in Pince. Na mejnem prehodu Gruškovje so vozniki ob 8. uri na izstop iz države čakali eno uro in pol, na mejnem prehodu Dobovec pa tri ure in 30 minut. Čakalna doba za vstop v državo je na mejnih prehodih Dragonja in Gruškovje.