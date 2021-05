Danes na Vršiču: cesta je spet zasnežena #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cesto čez najvišji slovenski prelaz je danes zjutraj spet pobelil sneg in pri vožnji tam so obvezne snežne verige.

Slovenijo je zajelo močno deževje, na višjeležečih cestah je zaradi nizkih temperatur padal tudi sneg. Tako je spet zasnežena cesta čez Vršič, ta dobrih 1.600 metrov visok cestni prelaz med Kranjsko Goro in dolino Trente. Današnje fotografije prikazujejo zasneženo cestišče, po napotkih prometnoinformacijskega centra so tam za vožnjo obvezne zimske verige.

"Ponekod po Sloveniji močno dežuje. Vozite s prilagojeno hitrostjo, povečajte svojo varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. V primeru zastoja morajo vozniki med ustavljenima kolonama pustiti intervencijsko pot," sporočajo s prometno-informacijskega centra.



Prometni nesreči:



- Oviran promet na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kranj vzhod - Brnik.



- Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.



Na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter na vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Vipavi je zaradi večje količine vode na vozišču promet oviran.

Foto: Marjan Borovnik

Foto: Marjan Borovnik