Britanci bi po avtocestah vozili počasneje

Omejitev hitrosti v primeru dežja na avtocestah v Veliki Britaniji trenutno znaša 70 milj na uro (113 kilometrov na uro). Sodeč po raziskavi britanskega kraljevega avtomobilskega kluba RAC, večina voznikov podpira dodatno znižanje te omejitve. V anketi je sodelovalo 2.100 voznikov. Od tega jih znižanje omejitve podpira 72 odstotkov.

Približno enak odstotek vprašanih je menil, da bi taka omejitev spodbudila voznike do zares počasnejše vožnje, da bi s tem znižali število tragičnih nesreč z umrlimi udeleženci, in da bi se na mokrem cestišču izboljšala tudi vidljivost v prometu, je poročal britanski The Guardian.

Tretjina vprašanih zagovarja omejitev hitrosti na 60 milj na uro (97 kilometrov na uro).

V Franciji se v dežju omejitev hitrosti zniža s 130 na 110 kilometrov na uro, kar bi bil lahko tudi zgled za Britance.