120 dni obnove: začenja se nov projekta Darsa

V nedeljo bo Dars začel s pripravljalnimi deli za obnovo dobrih 11 kilometrov dolgega cestišča pomurske avtoceste na odseku med Mursko Soboto in Turniščem.

Z deli bodo na tem odseku začeli v ponedeljek. Prvi mesec bosta predvidoma zaprta le oba prehitevalna pasova in v tem obdobju bo promet v obe smeri potekal po ožjem prometnem pasu (3,25 metra). V tem času bodo tam uredili rekonstrukcijo ločilnega pasu.

Dela bodo potekala 120 dni

Nato pa bodo 5. avgusta zaprli polovico avtoceste, to je smerno vozišče proti Mariboru. Ta zapora bo veljala za 5,6 kilometra dolgi odsek, kjer bo promet potekal le po eni polovici avtoceste. Mesec in pol bodo urejali enega, nato pa enako obdobje še drugi pas v smeri proti Lendavi.

“Večjih vplivov na potek prometa v območju izvajanja del in ožji okolici ni pričakovati, saj ne gre za prometno zelo obremenjen avtocestni odsek. Možni so občasni, manjši in kratkotrajni zastoji pred območjem zožitve oziroma prehoda na drugo polovico avtoceste, predvsem v posameznih koničnih urah,” ocenjujejo na Darsu.

Dela izvaja konzorcij družb Pomgrad in VOC Celje. Vrednost 120-dnevnih pogodbenih dni znaša brez DDV 12,5 milijona evrov.

