Znane številke: Tesla beži vsem, kdo je najbližje?

Junija so v Evropi prodali skoraj 238 tisoč novih električnih ali priključnohibridnih avtomobilov. To je predstavljalo 19 odstotkov celotnega trga. Tako so letos v Evropi že registrirali več kot milijon novih avtomobilov s polnilnim kablom. To je 16 odstotkov trga, kjer povsem električni avtomobil držijo 7,6-odstotni tržni delež.

To postajajo vse pomembnejši podatki v obdobju, ko vse več avtomobilskih proizvajalcev v roku od deset do 15 let napoveduje prehod na povsem električna vozila. Tak ukrep za leto 2035 predlaga tudi Evropska komisija, česar Evropski parlament še ni sprejel.

Tesla v Evropi še čaka na učinek novega modela Y, ki je v ZDA prodajno letos že prehitel model 3. Foto: Tesla

Tesla je z modelom 3 junija še povečala svojo prednost pred renault zoejem. Registrirala je dodatnih 26 tisoč modelov 3, Renault osem tisoč zoejev, Volkswagen pa dobrih sedem tisoč modelov ID.3 in šest tisoč vozil ID.4. Najuspešnejši priključni hibrid junija je bila ford kuga (6.407).

V prvem polletju je bila tako med avtomobili daleč spredaj tesla model 3, kar je veljalo tudi za slovenski avtomobilski trg. Do konca junija so jih v Evropi registrirali 67.480. Na drugem in tretjem mestu sta izenačena volkswagen ID.3 (31.030) in renault zoe (30.752).

Prodaja električnih avtomobilov in priključnih avtomobilov v Evropi (1. polletje 2021):

Tesla model 3 67.480 Volkswagen ID.3 31.030 Renault zoe 30.752 Volvo XC40 PHEV 24.897 Volkswagen ID.4 24.886 Ford kuga PHEV 24.478 Hyundai kona electric 22.294 Peugeot 3008 PHEV 21.095 BMW 330e 20.861 Kia e-niro 20.753

Renault zoe kljub svojim "letom" še vedno zanesljivo med prvimi tremi najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagnova električna aduta sta za zdaj ID.3 in ID.4. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen skrbi električna prodaja na Kitajskem

Volkswagen kot največji avtomobilski proizvajalec za zdaj še ni v celoti izpolnil prodajnih pričakovanj. Zaostanek v Evropi sredi leta je lahko posledica tudi taktičnega razporejanja vozil, čakanja na polprevodnike in drugačne razporeditve dobav na ključne trge.

Volkswagen želi do konca leta na Kitajskem prodati od 80 do 100 tisoč svojih električnih avtomobilov iz družine ID. Do zdaj so jih prodali šele 18.285, kar je za nemško podjetje resno opozorilo. Po pričakovanjih naj bi se prodaja električnih vozil koncerna povečala v drugi polovici leta, kar od enega največjih proizvajalcev avtomobilov na svetu pričakujejo tudi delničarji.

"Mlajši kitajski kupci bodo zahtevnejši …"

"Spremeniti moramo naš pristop," priznava predsednik koncerna Herbert Diess. Kitajska je največji avtomobilski trg, ki pa predvsem pri električnih vozilih zahteva drugačen pristop.

"Prodaja se sicer izboljšuje. Morali bomo biti bolj osredotočeni in se prilagoditi zahtevam mlajše generacije kupcev avtomobilov. Električna vozila kupujejo mlajši. Imamo finančno zaledje, ustrezno prodajno mrežo, vzpostavljamo nove prodajne formate v trgovskih centrih in podobno. Postajamo tudi vse bolj digitalni," dodaja Diess.

Volkswagen namerava v naslednjih petih letih za elektrifikacijo svojih znamk nameniti okrog 55 milijard. Leta 2025 naj bi bila četrtina njihovih novih avtomobilov na globalnem trgu že električnih.