Znana prva večja znamka, ki izpušča avtosalon v Ženevi

Na spomladanskem avtomobilskem salonu v Ženevi bo manjkala znamka Opel, ki letos nima večjih novosti in se bo zaradi zmanjševanja stroškov raje osredotočila na lastne dogodke.

Opel je lani v Ženevi predstavil novo generacijo insigne. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilske znamke udeležbo na salonih bolje pretehtajo

Na več zadnjih avtomobilskih salonih v Evropi smo že opazili zmanjševanje števila sodelujočih znamk. Kadar nimajo pomembnejših novosti, se nekatere raje odločijo izpustiti drago sodelovanje na klasičnem salonu in se osredotočijo na promocijske dogodke v lastni režiji.

Opel se bo na salone vrnil z novimi avtomobili

Marca bo v Ženevi tako zagotovo manjkal Opel, prav tako znamka DS, so potrdili pri avtomobilskem koncernu PSA Peugeot Citroën. Znamki Peugeot in Citroën bosta na salonu prisotni. Peugeot je na primer lani izpustil avtomobilski salon v Frankfurtu.

Taka odločitev je tudi del Oplovega prestrukturiranja in zniževanja stroškov. Do leta 2020 želijo po letih izgub izpeljati program PACE in se vrniti v zelene poslovne številke.

Opel je lani predstavil nova modela crossland X in grandland X, letos pa večjih novosti znamka nima. Na ceste sicer prihajata novi različici insignie (GSi in country tourer).