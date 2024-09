Zgolj rutinski postopek? Stellantis išče morebitnega novega direktorja.

Pri Stellantisu so potrdili, da so začeli proces iskanja novega izvršnega direktorja. To naj bi storili, ker se Carlosu Tavaresu januarja leta 2026 izteče pogodba. Čeprav upajo in pričakujejo, da jo bodo z njim podaljšali, je iskanje alternative sodeč po uradnem sporočilu ustaljena poslovna praksa.

Tavares vodi Stellantis vse od njegove ustanovitve v letu 2021. Takrat sta se pod eno streho združila koncerna Fiat Chrysler in PSA Peugeot Citroen.

Iskanje boljših rezultatov v Severni Ameriki

Ob tem so zavrnili namige, da se je iskanje Tavaresovega naslednika začelo zato, ker si uprava koncerna želi boljše rezultate v Severni Ameriki. Razmere na trgu so tam pripeljale do velike zaloge, ki jo želijo do začetka prihodnjega leta zmanjšati za 100 tisoč vozil. Na polovici letošnjega leta so pri Stellantisu celotno zalogo koncerna ocenili na 1,4 milijona vozil.

Napoved letos za okrog 40 odstotkov nižjega dobička je potisnila vrednost delnice navzdol. Med posameznimi znamkami v Severni Ameriki bo pod drobnogledom potrebnih ukrepov predvsem Jeep. Prav severnoameriški trgi so bili do zdaj glavni vir Stellantisovega zaslužka.