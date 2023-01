Zgolj futurizem pri BMW? Niti ne, na cestah že po letu 2025. #foto

BMW s konceptom dee predstavlja vpogled v to, kakšna bodo njihova električna vozila od leta 2025. Gre za minimalistično oblikovan koncept, ki sloni na prihajajoči namenski arhitekturi Neue Klasse in napoveduje srednje veliko limuzino s precej umirjeno zunanjo podobo. Največja revolucija se dogaja v notranjosti, kjer ni niti enega fizičnega stikala. Zamenjuje ga drsnik, skrit v armaturni plošči, voznik pa prek njega nadzoruje velikanski projicirni zaslon, ki se razteza čez celotno vetrobransko steklo. Takšen sistem bo prvič na voljo že čez tri leta v prvih serijskih električnih modelih.

Čeprav dee v primerjavi z nekaterimi današnjimi modeli znamke BMW deluje precej minimalistično in nevpadljivo, koncept prinaša kar nekaj pomembnih sprememb. Futuristično oblikovani ledvički in dvojni žarometi so podobni tistim, ki so jih predstavili na konceptu iVision Circular septembra 2021. Z izredno kratkimi previsi prikazuje vse možnosti namenske električne arhitekture, kar prinaša daljše medosje in posledično bolj prostorno potniško kabino.

Spreminja barvo kot kameleon

Dee je okrajšava za Digital Emotional Experience (digitalna čustvena izkušnja) in vsekakor največ pozornosti pridobi njegova posebna lastnost. Pri BMW so namreč poskrbeli, da dee lahko s pomočjo tehnologije digitalnega črnila menja barvo zunanjosti, tako kot kameleon.

Prvič v serijskem avtu že čez tri leta

BMW je pri razvoju tega koncepta razvojni poudarek namenil umetni inteligenci in navidezni resničnosti. Gre za digitalnega pionirja na Ledvički in žarometi so združeni v eno samo vizualno celoto. Foto: BMW marsikaterem področju, saj v notranjosti ni niti enega stikala ali zaslona. Voznik bo vse funkcije upravljal prek v armaturi skritega drsnika. Z njim namreč voznik nadzoruje delovanje in informacije, ki se prikazujejo na velikanskem projicirnem zaslonu. Ta se razteza čez celotno vetrobransko steklo, na voljo pa naj bi bilo pet različnih načinov, vsak naj bi imel drugačno postavitev vsebine na projicirnem zaslonu.

Tako kot celoten avto je tudi volanski obroč povsem drugačen. Ima vertikalno postavljene volanske napere in digitalne nadzorne točke, prek katerih voznik nadzoruje, kaj želi videti na projicirnem zaslonu. Vse to naj bi bilo na voljo že čez tri leta, ko bo na ceste zapeljal prvi električni model, ki bo slonel na arhitekturi Neue Klasse.

Nova platforma prinaša občutne izboljšave

BMW bo prešel na šesto generacijo električnega pogona, v kateri bo imel glavno besedo ravno prenovljeni baterijski paket. Kot so sporočili Bavarci, bodo imele nove celice premer 46 milimetrov in bodo na voljo v dveh različnih višinah, odvisno od modela, v katerega jih bodo vgradili.

V celicah bo večja vsebnost niklja na katodni strani, medtem ko bo manjša vsebnost kobalta. Na strani anode se bo povečala vsebnost silicija in ta nova kemijska sestava bo povzročila več kot 20 odstotkov višjo volumetrično energijsko gostoto. Šesta generacija električnega pogona bo modelom, ki bodo sloneli na Neue Klasse, prinesla tudi 800-voltni električni sistem. S tem se bo znatno povečala maksimalna moč polnjenja, BMW obljublja kar 30 odstotkov hitrejše polnjenje baterije med 10 in 80 odstotki.

