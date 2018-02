Želite vedno imeti čist avto? Za vas imamo preprosto rešitev!

Čiščenje gumijastih tepihov

S kakovostnimi gumijastimi tepihi Gledring boste učinkovito zaščitili pod vašega vozila in preprečili, da bi se vlaga in umazanija zažrla vanj. Tepihi se natančno prilegajo posameznemu modelu vozila, visok rob pa preprečuje, da bi se umazanija razlivala po vozilu.

Gumi tepihe Gledring odlikuje inovativen dizajn, ki ne le lep na pogled, temveč je tudi brez ostrih robov. Pri klasičnem dizajnu z značilnimi kvadratki se umazanija nabira v njihovih robovih, zato je čiščenje naporno in zamudno, končni rezultat pa ne ravno bleščeč. Tepihi Gledring pa so oblikovani tako, da umazanijo zlahka odstranite bodisi z mokro krpo bodisi z visokotlačnim čistilcem. Temeljito jih očistite v le nekaj minutah in tepihi bodo zopet videti kot novi, kabina vašega vozila pa bo dobesedno zasijala.

Poleg tega so gumijasti tepihi Gledring tudi edini na trgu, ki omogočajo suho čiščenje. Pri tem potrebujete le namensko čistilo, ki ga enostavno nanesete na celotno površino, počakate nekaj trenutkov in nato z mehko krpo obrišete umazanijo. Na tak način boste tepih očistili v le nekaj minutah in to brez kapljice vode. Za povrh čistilo tepihe tudi impregnira, zato z rednim čiščenjem poskrbite tudi za njihovo daljšo življenjsko dobo in lep videz.

Tepihi Gledring so izdelani iz kakovostne gume in veliko bolj trpežni in oporni na obrabo kot konkurenčni izdelki na trgu. Poleg tega so brez neprijetnih vonjav, s pomočjo originalnih čepkov pa jih trdno pritrdite na pravo mesto in zato ni nevarnosti, da bi se spodvili pod stopalke.

Kakovost gumijastih tepihov Gledring temelji na več kot tridesetletni tradiciji in izkušnjah tega slovenskega proizvajalca, ki po kakovosti svojih izdelkov sodi v sam svetovni vrh.

Učinkovito ščitijo pred vlago in umazanijo

Visok rob preprečuje razlivanje vode

Primerni za suho in mokro čiščenje

Inovativen dizajn omogoča odtekanje vode

Zaradi kakovostne gume so trpežne in prijetne za uporabo

Z njimi boste učinkovito zaščitili notranjost in poskrbeli za privlačen videz vašega vozila. Na voljo so v vseh boljše založenih avtomobilskih salonih in trgovinah z avtomobilsko dodatno opremo ter v spletni trgovini www.withcar.si.