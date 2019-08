Zelenega rolls-roycea Liz Taylor prodali za pol milijona dolarjev #foto

Zelenega rolls-roycea, ki je bil nekdaj v lasti igralke Elizabeth Taylor, so na sredini dražbi avkcijske hiše Guernsey's v New Yorku prodali za 520 tisoč dolarjev (460 tisoč evrov). Identiteta kupca "zelene dive", kot so avtomobil imenovali številni igralkini oboževalci, ostaja po pisanju nemške tiskovne agencije dpa neznana.

Foto: Dražbena hiša Guernsey's

Želeli so iztržiti štirikrat večji znesek

Rolls-roycea silver cloud II, ki ga je leta 1960 Elizabeth Taylor podaril njen tedanji mož Eddie Fisher, so na njeno željo prebarvali v Foto: Dražbena hiša Guernsey's njeno najljubšo barvo. V njeni lasti je bil več kot 20 let, potem pa ga je kupil zbiratelj Karl Kardel. Zaradi slavne preteklosti avtomobila so si pri dražbeni hiši želeli zanj iztržiti do štirikrat več denarja.

Na koncu je neznani kupec zanj odštel 520 tisoč dolarjev (460 tisoč evrov). Pomembno vlogo pri nižji ceni je imelo tudi to, da avtomobila Elizabeth Taylor najverjetneje ni nikoli vozila, saj sploh ni imela vozniškega izpita.

Elizabeth Taylor se je rodila leta 1932 v Londonu, na filmskem platnu pa je zaslovela že kot otrok. V svoji karieri je igrala v več kot 50 filmih, oskarja pa je dobila za glavni vlogi v filmih Butterfield 8 in Kdo se boji Virginije Woolf?. Znana je tudi po vlogah v filmih Mačka na vroči pločevinasti strehi s Paulom Newmanom in Kleopatra z Richardom Burtonom, s katerim je bila tudi poročena.