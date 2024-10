Združitev Stellantisa in Renaulta? "Čista špekulacija!"

Govorice o potencialni združitvi Stellantisa in Renaulta so po odzivu Carlosa Tavaresa, prvega moža Stellantisa, "čista špekulacija".

Italijanski časnik Il Sole 24 Ore je ta teden poročal o domnevni možnosti, da bi se v prihodnje združila koncern Stellantis in Renault. S povečano ekonomijo obsega bi se v tem primeru lažje zoperstavila aktualnim izzivom evropskih avtomobilskih proizvajalcev.

Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa, se je na navedbe italijanskih medijev odzval med obiskom ene izmed tovarn v Franciji. "To je čista špekulacija," je dejal Tavares. Luca De Meo, prvi mož Renaulta, je navedbe označil za "govorice".

To niso prvi namigi o možnostih sodelovanja Stellantisa in Renaulta. Že pred tem so italijanski mediji poročali, da ima take ambicije francoska država. Ta je največji posamični lastnik Renaulta in ima lastniški delež tudi v Stellantisu.