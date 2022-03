Združitev po 60 letih: BMW skupaj z Alpino

Podjetje Alpina je 1. januarja leta 1965 ustanovil Burkard Bovensiepen. Sprva se je preizkušal v različnih poslih in nato stkal vezi z znamko BMW in njihovimi avtomobili, za katere so pripravili več dodelanih sestavnih delov. Podjetje je imelo ob ustanovitvi sedem zaposlenih.

Foto: BMW Alpina Alpina se je najprej ukvarjala z dodelavami vplinjačev in ročičnih gredi, s katerimi so iz motorjev vozil BMW iztisnili več moči. V šestdesetih in sedemdesetih letih so bili zelo uspešni tudi v avtomobilskem športu, a so zaradi omejenih kapacitet s temi aktivnostmi prenehali leta 1988.

Nemški pristojni organi so Alpino že leta 1983 priznali kot samostojnega avtomobilskega proizvajalca oziroma znamko. Avtomobile so izdelovali s poudakom na pristopu do ročne obdelave in skrbi za podrobnosti. Lani so uspeli prodati dva tisoč vozil in to je bilo njihovo najuspešnejše leto.

Združitev bodo opravili do leta 2025

Uprava družbe BMW je zdaj objavila prevzem Alpine in sicer do leta 2025. Do takrat bo Alpina še proizvajala predelane avtomobile BMW-jeve znamke. Podrobnosti posla, ki ga morajo sicer potrditi še nemški organi, niso znane.

Alpina bo sicer zadržala svoje prostore v Buchloeju in se začela ukvarjati tudi z obnovo starih avtomobilov. Eden od razlogov za združitev so tudi zahteve na področju izpustov in varnostnih sistemov, ki jih zelo nišen proizvajalec kot Alpina težko izpolnjuje.