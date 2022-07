Zdravljica za Slovenca: izjema zmaga avtomobilista v Italiji

Na mednarodni ravni slovenski reli že dalj časa nima odmevnejših uspehov, saj so tudi prireditve svetovnega in evropskega prvenstva finančno vse zahtevnejše in zato težje dostopne. Ledino pa zdaj vsaj kar se tiče absolutne konkurenčnosti v mednarodni druščini zelo uspešno prebija Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2). Leta 2019 se je z dirkališč preselil v reli in se iz Slovenije podal v Italijo.

Lani veliko smole, letos tudi kanček športne sreče

Letos drugo leto sodeluje z moštvom Munaretto. V lanski sezoni je sicer dosegel dve zelo odmevni zmagi v Piancavallu in Bassanu, toda z nekaj smole in lastnimi napakami je tudi izgubil veliko dragocenih točk v prvenstvu IRC. To ni prva italijanska reli “liga”, a z naborom relijev in predvsem letos odlično konkurenco je dejansko optimalen preizkus konkurenčnosti slovenskega voznika.

Včeraj je v Toskani zrežiral pravo malo lekcijo, saj je dobil šest od sedmih hitrostnih preizkušenj. Na zadnji je prebil zadnjo pnevmatiko in skoraj ostal brez zmage, a jo je uspel rešiti za 1,6 sekunde. Brez te izgube bi bila prednost Avblja in sovoznika Damijana Andrejke več kot pol minute. V cilju sta si Slovenca lahko oddahnila in uživala v zasluženi zmagi. Zdi se kot bi se jima kup smole iz lanske sezone povrnil vsaj s kančkom športne sreče.

Video - Zdravljica in slavje na cilju relija

Foto: International Rally Cup

Rossetti, Nucita in Ostberg so stik izgubili že v prvih kilometrih

Njuna prednost bi bila brez prebite pnevmatike in glede na napovedano konkurenco zares veliko. Glavna italijanska tekmeca sta bila izkušena Luca Rossetti, nekdanji evropski prvak in eden najboljših italijanskih voznikov zadnjih 20 let, in Andrea Nucita (oba škoda fabia rally2). Obema se je tokrat spet pridružil še zvezdnik s svetovnega prvenstva Mads Ostberg (citroen C3 rally2). Nekoč je bil tovarniški voznik Citroena v svetovnem prvenstvu in pred dvema letoma svetovni prvak v WRC2.

Že na prvi HP včeraj je bilo jasno, kako se bo reli Casentino odvijal. Avbelj je povedel s prednostjo 5,8 sekunde, nato sta odstopila Nucita (tehnična okvara) in Ostberg (nesreča), Rossetti pa kot zmagovalec prejšnjega relija ni mogel slediti ritmu Avblja.

“Na zadnjem testu shakedown nismo našli najboljih nastavitev, toda v dirki se je nato izkazalo, da mi dirkalnik zelo leži. Suvereno sva vozila cel dan, hitro in tekoče brez napak. Na drugi preizkušnji, kjer je s ceste zletel Ostberg in razlil olje po cesti, sva v 5. prestavi in pri polni hitrosti posledično tudi midva skoraj šla s ceste. Nisva bila edina, a nekako se izšlo. Na zadnji preizkušnji je bil res pravi šok. Zadnja pnevmatika je spustila in zato sva se v enem ovinku še zavrtela. S prazno sem poskušal voziti kar je bilo le mogoče hitro in veselje ob zmagi je bilo na koncu še toliko večje. To je seveda zelo pomembna zmaga za prvenstvo, zadnji reli v IRC nas v Bassanu čaka konec oktobra,” je razburljivi reli Casentino ocenil Avbelj.

Zdravljica in želje za prihodnost: Avblju se obeta naslov prvaka IRC

Na cilju relija v Bibbieni je včeraj donela Zdravljica. Za Avblja je bila to prva zmaga letos, po eno imata tudi Nucita in Rossetti. Ker pa sta oba letos že odstopila, je Avbelj včeraj še povečal prednost v skupnem seštevku prvenstva IRC.

Do konca sezone je še en reli, seveda pa upajo, da bosta Avbelj in moštvo Munaretto letos res nastopila še na katerem izmed relijev absolutnega italijanskega prvenstva in da bi morda Avblja videli vsaj na enem reliju v Sloveniji. Navsezadnje novogoriški reli, ki ima med vsemi slovenskimi najvišji evropski status, že desetletje čaka na prvega slovenskega zmagovalca.