Zataknjen plin: Voznik BMW panično klical 911

Med vožnjo ni mogel pretakniti v prosti tek

Američan je vozil s hitrostjo okrog 100 milj na uro oziroma 160 kilometrov na uro in se pri tem uspešno izogibal vsem počasnejšim vozilom na avtocesti. Operaterju je povedal, da ne ve, zakaj se je plin zataknil in da pri tej hitrosti iz varnostnih razlogov ne bo potegnil ročne zavore. Med vožnjo mu prav tako ni uspelo pretakniti menjalnika v prosti tek motorja.

Na pomoč so priskočili policisti, ki so naprej pred BMW izpraznili ves promet. Na cesto so vrgli ovire za upočasnitev vozila, ki pa je tudi s prebitimi gumami še vedno nadaljevalo vožnjo.

Nato so policisti izvedli tako imenovani manever PIT (Pursuit Intervention Technique), ki ga uporabljajo pri pregonih oziroma lovu na ubežnike. Policist se z vozilom rahlo nasloni na vozilo ubežnika, nato pa v pravem trenutku ostreje zavije vanj in povzroči njegovo vrtenje na cesti. Na Floridi so ta manever izvedli uspešno, saj se je vozilo ustavilo, voznika pa so z bolečinami v prsih odpeljali v bolnišnico.