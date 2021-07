Zasilni pristanek v Bukarešti: ameriški “black hawk” kar na ulico #video

V Romuniji se pripravljajo na praznovanje dneva romunskih zračnih sil, del dogodka pa bi moral predvidoma biti tudi prelet različnih vojaških letal in helikopterjev. Zataknilo pa se je med vajo, saj je moral nenadno sredi prestolnice pristati ameriški vojaški helikopter “black hawk”. Kot je razvidno iz video posnetka je helikopter nenadoma izgubil višino in se hitro spustil proti tlem. Pilot je uspel zadržati nadzor. Čeprav je podrl nekaj obcestnih svetilk, pokosil veje dreves in pristal ob trgu Charles de Gaulle, poškodovanih v dogodku ni bilo.

Veleposlaništvo ZDA je napovedalo preiskavo dogodka, romunski obrambni minister pa je ob praznovanju že odpovedal vse prelete vojaških letal oziroma helikopterjev.

Houston, we have a problem! Black Hawk down! I repet, Black Hawk down... in Bucharest. 😂 pic.twitter.com/XraGNAWEkB — Monica Krüger (@MonicaKrueger67) July 15, 2021

“Black hawk” je sicer dvomotorni helikopter sikorsky UH-60, ki ga ZDA uporabljajo že vse od letaq 1979. Dolg je več kot 19 metrov in visok več kot pet metrov, prazen pa tehta 5,6 tone. Poleti lahko s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro in dvigne skupno maso skoraj deset ton. To je torej kultni ameriški vojaški helikopter, ki je sicer zaslovel predvsem po spodleteli misiji v somalijskem Mogadišu leta 1993 - “Black Hawk Down”.

Posledice zasilnega pristanka sredi Bukarešte:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters